Les troupes nord-coréennes défilent en combinaisons de protection contre les matières dangereuses lors d’un étrange défilé sous les yeux de Kim mince | Monde | Nouvelles

La Corée du Nord célèbre son 73e anniversaire avec un défilé de masse

Le guide suprême a supervisé l’événement alors que les forces paramilitaires et de sécurité publique des gardes rouges ouvriers-paysans, la plus grande force de défense civile de l’État ermite, ont commencé à défiler sur la place Kim Il Sung à Pyongyang mercredi à minuit, ont indiqué les médias officiels. Rodong Sinmun, le journal du Parti des travailleurs au pouvoir, a publié des photos de personnes vêtues de vêtements de protection criards avec des masques de qualité médicale dans un symbole apparent de ses efforts pour contenir la pandémie de coronavirus, tandis que des troupes de fusils marchaient ensemble.

Certaines armes classiques étaient également exposées, notamment des lance-roquettes multiples et des tracteurs transportant des missiles antichars.

Cependant, aucun missile balistique n’a été vu ou mentionné dans les rapports, et Kim n’a pas prononcé de discours, contrairement à octobre dernier lorsqu’il s’est vanté des capacités nucléaires du pays et a présenté des missiles balistiques intercontinentaux inédits lors d’un défilé militaire avant l’aube.

L’agence de presse centrale coréenne (KCNA), gérée par l’État, a déclaré : « Les colonnes de la prévention des épidémies d’urgence et du ministère de la Santé publique étaient pleines d’un enthousiasme patriotique pour afficher les avantages du système socialiste dans le monde entier, tout en protégeant fermement la sécurité des le pays et sa population de la pandémie mondiale. »

Kim Jong-un, semblant sensiblement plus mince, était au défilé, mettant en vedette du personnel en combinaisons de protection contre les matières dangereuses (Image: .)

Les paramilitaires et les forces de sécurité publique défilent pour marquer l’anniversaire de la fondation de la Corée du Nord (Image: .)

Bien que les manifestants portaient des combinaisons de protection contre les matières dangereuses, aucune des milliers de personnes sur la place ne portait de masques protecteurs sur les photos et la vidéo diffusées par les médias d’État.

Les émissions de télévision d’État du défilé et d’autres événements ont montré un Kim Kim mince, étroitement entouré par des foules de personnes le touchant et lui serrant la main.

La Corée du Nord n’a confirmé aucun cas de COVID-19 mais a fermé les frontières et imposé des mesures de prévention strictes, considérant la pandémie comme une question de survie nationale.

Des milliers de militaires en combinaisons de protection contre les matières dangereuses (Image: .)

C’était la première fois depuis 2013 que la Corée du Nord organisait un défilé avec les 5,7 millions de gardes rouges ouvriers-paysans, lancés en tant que forces de réserve après la sortie des forces chinoises qui se sont battues pour le Nord lors de la guerre de Corée de 1950-1953.

Yang Moo-jin, professeur à l’Université des études nord-coréennes à Séoul, a déclaré que l’absence perçue d’armes stratégiques et l’accent mis sur les forces de sécurité publique montraient que Kim se concentrait sur des problèmes nationaux tels que le COVID-19 et l’économie.

Il a expliqué : « Le défilé semble être strictement conçu comme une fête nationale visant à promouvoir l’unité nationale et la solidarité du régime.

Des citoyens de Pyongyang accueillent des soldats qui ont participé à un défilé militaire (Image: .)

Kim Jong-un est le chef suprême de la Corée du Nord (Image: .)

“Il n’y avait pas d’armes nucléaires et Kim n’a pas donné de message pendant qu’il était là, ce qui pourrait viser à garder l’événement discret et à laisser une marge de manœuvre pour de futurs pourparlers avec les États-Unis et la Corée du Sud.”

Les pourparlers visant à persuader la Corée du Nord de renoncer à ses armes nucléaires et à ses arsenaux de missiles balistiques sont au point mort depuis 2019.

L’administration du président américain Joe Biden a déclaré qu’elle explorerait la diplomatie pour parvenir à la dénucléarisation de la Corée du Nord, mais n’a montré aucune volonté de répondre aux demandes nord-coréennes d’assouplissement des sanctions.

Fiche d’information militaire de la Corée du Nord (Image: Express)

Une réactivation des lignes directes intercoréennes en juillet a fait naître l’espoir d’un redémarrage des pourparlers de dénucléarisation.

Mais le Nord a cessé de répondre aux appels alors que la Corée du Sud et les États-Unis ont tenu leurs exercices militaires annuels le mois dernier, qui, selon Pyongyang, pourraient déclencher une crise de sécurité.

Plus tôt ce mois-ci, une série de photographies satellites a suggéré que Pyongyang intensifiait ses activités dans l’installation nucléaire secrète de Yongbyon, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle reprise des essais de missiles nucléaires.

Un rapport publié par le site Web 38 North et co-écrit par Frank Pabian, Jenny Town et Jack Liu, a déclaré : « L’imagerie satellitaire commerciale du Centre de recherche scientifique nucléaire de Yongbyon fournit davantage de preuves que les opérations du réacteur de 5 MWe ont probablement redémarré.

Kim Jong-un regarde le défilé (Image: .)

“Conformément à un récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), un rejet d’eau de refroidissement dans un nouveau canal de sortie menant à la rivière Kuryong est visible sur les images satellite du 25 août.”

Cette décision a été décrite par l’Association internationale de l’énergie atomique comme « profondément troublante ».

S’adressant à Express.co.uk à l’époque, Jim Hoare, de la London’s School of Oriental and Asian Studies, a déclaré: “Bien que NK n’ait testé aucune arme nucléaire ces dernières années, ils semblent avoir maintenu les installations en fonctionnement.”

Pendant ce temps, l’eurodéputé néerlandais Michiel Hoogeveen, qui représente JA21 au Parlement européen, a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que non seulement le redémarrage du réacteur nucléaire est un développement inquiétant, mais que toute la situation sur la péninsule coréenne se détériore depuis Biden a pris ses fonctions.”