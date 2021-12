Les troupes sont encouragées mais pas obligées de se faire vacciner contre le COVID-19

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les militaires américains seront fortement encouragés à se faire vacciner contre le COVID-19, mais ce ne sera pas obligatoire.

« Tout le personnel du DoD est fortement encouragé à recevoir la dose de rappel pour se protéger contre le COVID-19 », lit-on dans les directives publiées mardi par le ministère de la Défense. « Les personnes âgées de 18 ans ou plus qui ont terminé une série de vaccination primaire avec un vaccin à ARNm (c’est-à-dire Pfizer-BioNTech/Comirnaty ou

Moderna) il y a au moins six mois, et ceux qui ont reçu une injection de Johnson & Johnson il y a au moins deux mois, sont éligibles pour une dose de rappel. »

Un marine américain reçoit le vaccin contre le coronavirus Moderna. (Carl Court/.)

Bien que les injections de rappel soient seulement encouragées, les vaccinations initiales seront toujours obligatoires pour les militaires, a confirmé Fox News.

La nouvelle intervient après que le Pentagone a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il y avait eu des « discussions actives » au sein du DoD sur l’exigence de vaccins de rappel pour les troupes, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, déclarant que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin « encourage absolument les gens, s’ils le peuvent et si ils se qualifient, pour obtenir le rappel. Mais pour le moment, il n’y a aucune exigence pour cela. «

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby. (Photo AP/Alex Brandon)

Le Pentagone a annoncé en août qu’il commencerait à exiger des vaccinations contre le COVID-19 pour tous les membres de l’armée, y compris ceux des éléments de réserve.

La date limite pour que les membres du service se conforment à l’exigence est depuis dépassée, avec environ 35 000 membres de l’armée, des marines, de l’armée de l’air, de la force spatiale et de la marine ne se conformant toujours pas à l’ordre.

« Le secrétaire a clairement indiqué qu’il s’agissait d’un ordre légal de recevoir ce vaccin », a déclaré Kirby lors d’un point de presse au début du mois. « C’est obligatoire maintenant. »

DOSSIER – Le sergent. Travis Snyder, à gauche, reçoit la première dose du vaccin Pfizer COVID-19. (AP Photo/Ted S. Warren, dossier)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plus de 96% des militaires se sont conformés à l’ordre, mais Kirby a souligné la nécessité de faire vacciner chaque membre.

« L’attente du secrétaire est une vaccination à 100%, c’est ce qu’il veut voir », a déclaré Kirby.