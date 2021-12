Les troupes trouvent l’exemption religieuse pour les vaccins inaccessible

Plus de 12 000 membres du service militaire refusant le vaccin COVID-19 demandent des exemptions religieuses, et jusqu’à présent, ils n’ont eu aucun succès.

Cette absence totale d’approbations crée de nouvelles tensions au sein de l’armée, alors même que la grande majorité des forces armées se sont fait vacciner.

Les services, qui tentent de toute urgence de contrôler la pandémie de coronavirus en faisant vacciner les troupes, sont désormais assiégés de demandes d’exemption qu’ils n’approuveront probablement pas. Pendant ce temps, les troupes invoquant des raisons religieuses pour éviter les tirs sont perplexes car des exemptions sont théoriquement disponibles, mais semblent impossibles à obtenir.

Les aumôniers sont pris entre les deux, qui doivent trouver un équilibre entre le désir d’offrir des soins et des conseils compatissants au personnel et le besoin d’expliquer un processus compliqué qui pourrait bien s’avérer futile. Ils doivent également évaluer les demandes de ceux qui peuvent utiliser la religion comme excuse pour éviter un vaccin qui, bien que crédité de prévenir des décès inutiles, est devenu politiquement chargé.

L’aumônier de la Garde nationale en chef, le colonel Larry Bazer, directeur adjoint du bureau de l’aumônier, à gauche, et l’aumônier major A’Shellarien Lang, à droite, prennent la parole au Bureau de la Garde nationale à Arlington, en Virginie, le vendredi 17 décembre 2021. ( AP Photo/Andrew Harnik)

« Tant d’entre eux viennent en pensant que je prends la décision, et s’ils font cette affaire, que c’est une affaire conclue », a déclaré le major A’Shellarien Lang, un aumônier de l’armée pour la Garde nationale. « Je ne prends pas de décision. Et donc quand ils le découvrent, cela change la donne dans le sens où ils savent que le processus doit continuer. »

Selon les services, au moins 30 000 militaires ne sont pas encore vaccinés, mais plusieurs milliers d’entre eux ont obtenu des dérogations médicales ou administratives temporaires ou définitives. Parmi les autres – qui sont probablement 20 000 ou plus – des milliers de personnes se fraye un chemin à travers le processus d’exemption, comme pour des raisons religieuses, ou ont catégoriquement refusé. Cela représente environ 1,5% des quelque 1,3 million de soldats en service actif.

L’obtention d’une exemption religieuse est enracinée dans un processus antérieur à la pandémie et a été utilisée pour des décisions telles que celle de savoir si les troupes en service peuvent porter des couvre-chefs ou des barbes pour des raisons religieuses.

En plus des discussions avec les aumôniers pour déterminer s’ils ont une « croyance sincère », les troupes doivent rencontrer les commandants et le personnel médical. La décision finale est prise plus haut dans la chaîne de commandement et est également basée sur le fait que l’exemption de vaccin de la personne posera un risque pour l’accomplissement de la mission, la cohésion de l’unité, la santé et la sécurité de la force et l’état de préparation militaire.

Même dans le passé, peu de troupes ont franchi ces obstacles pour obtenir des exemptions religieuses. Et parce que la pandémie peut affecter directement la santé et l’état de préparation de la force, la barre est encore plus élevée, de sorte que les chefs militaires ne sont pas surpris par le manque d’exemptions approuvées.

Mais pour les troupes et les aumôniers, cela a été un peu écrasant.

« Cela a été juste beaucoup d’interviews, beaucoup de notes de service », a déclaré Lang. « Je trouve que mes collègues sont stressés simplement à cause de la logistique nécessaire à la rédaction du mémo et à la nécessité de s’assurer qu’ils suivent le processus. C’est comme un tir rapide. »

Les responsables de l’Air Force ont initialement déclaré que les demandes d’exemption religieuse seraient traitées dans les 30 jours. Mais ils ont reçu plus de 4 700 demandes – bien plus que les autres services militaires, et la logistique du long processus d’examen a rendu difficile le respect de ce délai. La Marine a reçu environ 2 700 demandes d’exemption religieuse, le Corps des Marines en a 3 100 et l’Armée environ 1 700. Certains qui ont été rejetés ont fait l’objet d’un appel, mais il existe peu de données à ce sujet.

« Nous ne nous attendions pas à une vague de demandes », a déclaré le colonel de l’Air Force Paul Sutter, aumônier en chef des affaires religieuses à Space Force, qui fait partie de l’Air Force.

Une réserviste de l’Air Force qui a demandé une exemption religieuse a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucune approbation jusqu’à présent, et elle n’est pas optimiste. La réserviste, qui a demandé que son nom ne soit pas divulgué pour des raisons de confidentialité, a déclaré que son aumônier était très simple, exposant le processus et notant le manque d’approbations.

Pourtant, a-t-elle dit, elle croit que « Dieu a un plan pour ma vie ».

Sutter et le colonel Larry Bazer, directeur adjoint du bureau des aumôniers conjoints de la Garde nationale, ont déclaré qu’ils disaient à leurs aumôniers d’être impartiaux lorsqu’ils parlent avec les militaires et de suivre le processus.

« Rencontrez le membre là où il se trouve. Laissez-le exprimer qui il est, comment il croit et comment il vit cette foi », a déclaré Sutter, en conseillant les aumôniers. « Nous recherchons simplement leur articulation de leurs croyances profondément ancrées. Vous recherchez une cohérence dans la façon dont ils adhèrent à ces croyances. »

Lang, qui a réalisé plus de 50 entretiens, a déclaré qu’une question clé qu’elle pose est ce que les membres du service prévoient de faire si leur demande est refusée – une possibilité à laquelle certains ne s’attendent pas.

Elle a déclaré que certaines troupes croient que Dieu ne veut pas qu’elles soient vaccinées et sont déchirées par ce qu’elles considèrent comme une contradiction si Dieu ne garantit pas d’une manière ou d’une autre qu’elles obtiennent l’exemption.

« Si dans leur cœur et leur esprit, ils disent que c’est la volonté de Dieu pour ma vie, et si la réponse est non, cela va briser cette foi parce qu’il n’y a pas d’équilibre. Il n’y a pas de place pour que Dieu dise non », a-t-elle dit. « Quand je crée l’espace pour dire et si Dieu dit non, alors cela ouvre un tout autre niveau de conversation sur la foi. »

La réserviste de l’Air Force qui a parlé sous couvert d’anonymat a déclaré qu’elle avait été élevée chrétienne et qu’elle était prête à prendre sa retraite si sa demande n’était pas acceptée, même si cela signifierait renoncer à ses avantages pour les frais de scolarité GI Bill qu’elle obtiendrait si elle restait un an de plus. ou plus.

« Je vais devoir renoncer à cela », a déclaré la mère de trois enfants, dont un nouveau-né. Renoncer aux allocations de scolarité, qu’elle pourrait transférer à ses enfants, en vaut la peine, a-t-elle déclaré. « Je n’ai aucun doute que Dieu pourvoira pour moi. »

La réserviste, dont le mari est dans l’armée et est vacciné, était enceinte lorsque le vaccin est sorti, et elle s’inquiétait d’une éventuelle réaction. Les responsables de la santé ont affirmé qu’il était sans danger pour les femmes enceintes, mais dans certains cas, l’armée a accordé des exemptions temporaires aux femmes. La réserviste a déclaré que son opposition était enracinée dans sa foi, notamment dans les craintes que certains vaccins aient été testés sur des lignées cellulaires fœtales développées au fil des décennies. Les vaccins ne contiennent pas de matériel fœtal.

Le Vatican a jugé « moralement acceptable » que les catholiques se fassent vacciner et d’autres confessions chrétiennes ont fait de même. Mais certains chefs religieux ont proposé des modèles de lettre d’exemption et exprimé leur soutien à l’évitement de la vaccination.

Les services, dans de nombreux cas, ont fourni aux aumôniers des questions d’entrevue telles que si le « modèle de conduite » du membre du service est cohérent, si le membre se conforme régulièrement aux pratiques religieuses et si le membre participe à des activités « associées à la croyance ».

Les aumôniers tiennent également compte du fait que les militaires ont déjà reçu des accommodements religieux.

« Je ne creuse pas vraiment depuis combien de temps ils sont à l’église et tout ce genre de choses parce qu’il s’agit vraiment de leur réalité actuelle de ce qu’ils croient vraiment », a déclaré Lang. « Et à ce moment-là – supposons que c’est une décision politique, mais ils l’enveloppent de religiosité – c’est toujours ce qu’ils croient à ce moment-là. »

Les aumôniers ont déclaré que les entretiens avaient eu l’avantage secondaire de sensibiliser les troupes à la disponibilité du personnel religieux et au fait que les réunions déclenchaient des conversations plus longues sur d’autres questions.

« Cela a vraiment été un pont vers un plus grand ministère », a déclaré Lang.

Les aumôniers se tendent également la main pour obtenir du soutien. Les deux dernières années ont été difficiles pour eux car ils ont travaillé avec des troupes confrontées à un large éventail de luttes – des pertes de COVID-19, des pressions au travail, des troubles et manifestations raciaux et des déploiements.

« Cela a vraiment été un stress majeur pour notre corps d’aumôniers – juste d’être là en tant qu’aumônier », a déclaré Bazer, un rabbin. « Dans l’ensemble, les gens sont bons, mais les gens sont fatigués. Je pense que notre foi nous donne cette force supplémentaire pour continuer – c’est cette poussée d’adrénaline spirituelle. »