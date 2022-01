Les trous de l’intrigue No Way Home abordés par les écrivains Marvel

Il ne fait aucun doute que Spider-Man: No Way Home est le meilleur et le plus agréable des films MCU Spider-Man à ce jour. Ce n’est pas seulement à cause de l’angle multivers qui fait du film le premier film Spider-verse en direct. L’histoire est excellente et la fin prend tout son sens pour Peter Parker de Tom Holland. No Way Home met en place la prochaine phase des histoires de MCU Spider-Man, offrant le redémarrage en douceur dont Sony, Marvel et le public avaient besoin. Mais le film n’est pas parfait. Nous avons déjà discuté des trous de l’intrigue No Way Home et de la façon dont certains des plus gros problèmes pourraient être très excitants pour l’avenir. Et maintenant, il s’avère que les scénaristes sont conscients que certains problèmes d’intrigue doivent être résolus à l’avenir.

Remarquez, si vous n’avez pas vu No Way Home, alors vous devriez évitez ce qui suit ci-dessous car il contient des spoilers importants.

Les trous de l’intrigue No Way Home

Pour récapituler rapidement notre couverture précédente des trous de tracé No Way Home, je vous rappelle que nous avons placé les trous de tracé dans différentes catégories, de mineures à énormes.

Peter ignorant en grande partie la grande révélation de Nick Fury (Samuel L. Jackson) ou une partie de Venom (Tom Hardy) évitant les effets du sort final sont des trous mineurs de l’intrigue No Way Home. Ce dernier n’est qu’une astuce pour garder Hardy’s Venom dans le MCU.

Les plus gros problèmes d’intrigue concernent l’arrivée des variantes Spider-Man de Maguire et Garfield. Ce sont de puissants super-héros, mais ils ont besoin de Ned (Jacob Batalon) pour les trouver. Ils passent plus d’une journée dans un monde étranger sans prendre eux-mêmes les mesures qui les auraient conduits à Peter Parker du MCU.

Guérir les méchants est également un trou important dans l’intrigue. Cela crée un dangereux précédent pour chaque combat qui concerne ces trois Peter Parker. Cela pourrait avoir un impact sur l’ensemble du MCU si Peter apprenait à l’Avenger à guérir les méchants. Et les super-héros peuvent obtenir ce remède en moins d’une journée si vous avez suffisamment de Spider-Men sous la main.

L’offense multivers

Le pire trou de l’intrigue concerne le sort de ces méchants. Ils sont tous guéris, ce qui signifie qu’ils retournent à leur histoire en tant que personnes ordinaires. Ce ne sont plus des méchants dans ces chronologies, mais eux seuls le savent.

N’oublions pas que le sort les a tirés de divers points dans le temps de leurs univers. Par exemple, Doc Ock (Alfred Molina) reviendra à un endroit dans le temps où il combattait une version plus jeune de Spider-Man de Maguire. Le Peter de Maguire, quant à lui, reviendra à son époque actuelle, des années après la mort d’Otto.

C’est-à-dire que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) lance un sort qui perturbe énormément le multivers. Et c’est un gros trou dans l’intrigue qui pourrait ne jamais être expliqué. J’ai dit il y a quelques jours que Sony et Marvel pourraient toujours explorer les conséquences du sort. Les futurs films pourraient expliquer précisément ce qui est arrivé aux sept personnages – les cinq méchants et deux Spider-Men.

Spider-Man (Tom Holland) dans la scène de combat du pont No Way Home. Source de l’image : Sony

Les écrivains de No Way Home abordent le sort final

Erik Sommers et Chris McKenna ont discuté avec Variety de l’écriture de Spider-Man: No Way Home.

Ils ont abordé l’une des controverses No Way Home que certains pourraient considérer comme un trou de l’intrigue. Le sort à la fin fait oublier à tout le monde qui est Peter Parker. Nous avons expliqué précédemment pourquoi le sort n’est pas un problème. Nous avons supposé que le sort efface la connaissance de l’identité de Peter Parker de tout le monde et de tout. Cela peut être l’esprit de quelqu’un ou quelque chose de numérique, comme un reportage ou des fichiers que les gens ont sur Spider-Man.

Les scénaristes savaient apparemment que ce sort pourrait être un problème pour le public. « Nous étions comme, faisons-nous un genre de chose Retour vers le futur où vous le voyez disparaître des photos ? » Sommers a expliqué. « A-t-il toujours un permis de conduire ou un passeport ? Cela a juste conduit à plus de questions.

Il a poursuivi: «Nous avons décidé d’essayer de le faire de la manière la plus satisfaisante et de nous concentrer uniquement sur l’émotion. Et puis si les gens ont des questions sur certains de ces détails qui n’ont pas trouvé de réponse ici, nous y répondrons, espérons-le, dans un autre film quelque part plus tard.

« De toute évidence, une sorte de rédaction magique s’est produite », a ajouté McKenna. « À la fin de tout cela, nous ne voulions pas que beaucoup de gens essaient de faire des mathématiques magiques dans leur tête. »

Les mathématiques magiques ne sont pas si mauvaises si vous essayez de donner un sens à tout quand il s’agit de la situation dans son ensemble. J’ai déjà expliqué il y a quelques années que Far From Home a quelques gros trous dans l’intrigue qui ruinent le film. McKenna et Sommers ont également écrit le scénario de ce film.

Source de l’image : Sony

Il est plus important de réparer d’autres trous de tracé

Le plus gros problème avec l’action dans Far From Home concerne le manque d’action des autorités.

Peter est en vacances en Europe depuis environ une semaine. Là-bas, il doit combattre de gros méchants avec l’aide de Mysterio (Jake Gyllenhaal). Pourtant, nous ne voyons aucune réponse réelle des autorités locales ou d’autres Avengers à ce qui semble être une menace massive.

Ce n’est pas quelque chose que nous attendrions d’un monde qui a géré le blip et apprend à faire face aux attaques extraterrestres. On pourrait penser que le monde serait mieux préparé à monter une sorte de défense même sans les Avengers.

Cela peut sembler être un petit détail. Mais les événements et les trous de l’intrigue dans Far From Home dictent ce qui se passe dans No Way Home. Sauf alors, si vous avez des autorités coordonnées avec Peter et Mysterio, ces autorités sauraient à la fin de tout ce que Mysterio avait menti depuis le début. Les accusations de meurtre pourraient même ne pas tenir, bien que Mysterio révélerait toujours l’identité de Peter au monde.

Cela n’a pas aidé à l’époque, les scénaristes de Spider-Man n’avaient pas accès à l’intrigue d’Avengers: Endgame.

Avance rapide jusqu’à No Way Home, et le film n’a pas ce problème de trou d’intrigue. Personne d’autre n’a le temps d’intervenir. Cette fois-ci, l’action se déroule sur deux jours. C’est juste assez de temps pour que Peter & Co. maîtrise la situation avant que d’autres Avengers ne se réunissent. Mais tous les autres trous de l’intrigue No Way Home pourraient certainement être corrigés à l’avenir.