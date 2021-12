Les trous de l’intrigue No Way Home sont en fait assez excitants

Spider-Man: le week-end d’ouverture de No Way Home était encore plus important qu’on ne le croyait initialement. La dernière aventure de Peter Parker a rapporté 260 millions de dollars lors de son premier week-end, suffisamment pour propulser le film à la deuxième place après Avengers : Endgame. Le week-end d’ouverture total s’élève à 600,8 millions de dollars, faisant de No Way Home le troisième plus grand lancement mondial après Endgame et Infinity War. Ce n’est pas vraiment une surprise, compte tenu de tout le battage médiatique qui l’a précédé. Et le film est facilement l’un des meilleurs titres Spider-Man en direct de l’histoire de Sony – c’est sans aucun doute le meilleur MCU Spider-Man. Mais le film n’est pas parfait. No Way Home a quelques trous de complot que les téléspectateurs ne peuvent pas ignorer.

Certains d’entre eux ne sont pas importants, mais il y a un problème important que nous devons régler. C’est une intrigue passionnante à discuter pour l’avenir de Peter Parker à l’intérieur et à l’extérieur du MCU. Attention, comme nous discuterons des spoilers No Way Home ci-dessous.

Préparer le terrain pour No Way Home

Mon plus gros reproche à Far From Home est que personne d’autre n’est intervenu contre Mysterio (Jake Gyllenhaal). Dans un monde qui a connu des événements extraordinaires, personne n’a aidé Peter Parker (Tom Holland) à sauver la situation en Europe. Eh bien, vous pourriez affirmer que Happy (Jon Favreau) est intervenu avec la technologie Stark, mais les amis surpuissants de Peter étaient introuvables.

Ce qui compte, c’est que No Way Home ne serait pas possible sans les événements de Far From Home. Cette fois-ci, l’absence des Avengers n’est pas un trou dans l’intrigue. L’action dans ce film de Spider-Man se déroule sur quelques jours à un moment donné en novembre 2024. Nous voyons MJ (Zendaya) retirer les décorations d’Halloween du café, ce qui nous donne une bonne estimation du délai.

Du moment où Peter dérange le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) jusqu’à la bataille finale, seulement deux jours s’écoulent. Ce n’est peut-être pas assez de temps pour que les Avengers évaluent la menace et décident d’intervenir. Même Wong n’a pas envie de revenir tôt de son voyage.

Source de l’image : Sony

Les trous de l’intrigue No Way Home

Pourtant, personne n’envisage d’appeler à l’aide pour faire face à cet incident multiversal. Et c’est un problème. Même un refus d’aider Peter Parker ferait l’affaire, tant qu’un responsable des Avengers offrait une sorte d’explication. Il est en fait surprenant que Peter n’envisage pas de chercher de l’aide au-delà de MJ et Ned (Jacob Batalon).

Les petits problèmes

Pendant que nous y sommes, il y a un autre petit trou dans l’intrigue que vous trouverez ennuyeux dans No Way Home. Peter vient d’apprendre que Nick Fury (Samuel L. Jackson) était hors du monde lors des événements de Far From Home. Pourtant, il n’a pas tenté de demander qui l’avait manipulé pour qu’il prenne des mesures en Europe contre Mysterio. Après tout, le faux Fury a amené Peter à combattre Mysterio, ce qui a amené le monde à découvrir qu’il était Peter Parker.

Marvel peut explorer ce scénario dans de futurs films et émissions de télévision, tels que Secret Invasion sur Disney Plus. Mais nous examinons toujours un problème mineur d’intrigue No Way Home qui aurait pu être mieux géré.

Aussi, comment se fait-il qu’une partie de Venom (Tom Hardy) échappe au sortilège final ? Le reste de l’anti-héros SSU a disparu lorsque le docteur Strange a lancé son sort. Cela semble plutôt pratique.

Les trous de l’intrigue les plus sérieux de No Way Home

Nous avons déjà établi que l’action No Way Home se déroule sur deux jours. Pendant ce temps, Peter combat les méchants pas moins de trois fois distinctes. C’est beaucoup d’action pour le sympathique héros du quartier du MCU, qui a certainement fait l’actualité. C’est le genre d’action qui alerterait les Avengers.

Source de l’image : Sony

Mais vous savez qui d’autre ferait attention à ça ? Les deux autres Peter Parker. Nous ne recevons Andrew Garfield et Tobey Maguire que tard le deuxième jour du film. Qu’ont-ils fait le premier jour ? Où dormaient-ils ? Qu’ont-ils mangé? Peter de Garfield a-t-il même de l’argent? Leur sens Spidey a dû être agité toute la journée avant que Ned ne les trouve. Pourtant, ils ne semblent pas ébranlés. Après tout, eux non plus n’ont aucun moyen de rentrer chez eux en ce qui les concerne. La réaction initiale de Peter Lang (Paul Rudd) dans Fin du jeu serait plus appropriée que leur calme.

Ce que j’essaie de comprendre, c’est que le Peter Parkers plus âgé aurait pu trouver le Spider-Man du MCU beaucoup plus rapidement. Toutes les nouvelles et la popularité des super-héros sur cette terre leur suffisent pour rechercher Peter Parker Prime. Après tout, les deux Spider-Men non-MCU tiennent à rester anonymes. Mais ils auraient déjà pu apprendre que Peter Parker de cette réalité n’est pas anonyme. Ils auraient alors un moyen plus facile de le trouver par eux-mêmes.

Avoir le portail Ned dans les deux variantes de Spider-Man était une scène incroyable dans No Way Home. Mais cela ne change pas le fait que nous regardons un trou d’intrigue moyen ici.

Pendant que nous y sommes, guérir les méchants est également l’un des trous moyens de l’intrigue de No Way Home. Cela crée un dangereux précédent pour les films de super-héros, en particulier les suites de No Way Home. Si « guérir » les méchants est une possibilité, alors pourquoi ne pas le faire avec tous les méchants auxquels les Avengers doivent faire face. Que ce soit un méchant de Spider-Man ou un autre antagoniste.

Ne vous méprenez pas ; les méchants n’ont pas besoin d’être tués à l’écran. Et c’est super de les voir se racheter. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas à répondre de leurs crimes une fois qu’ils le font.

Source de l’image : Sony

Les trous de l’intrigue No Way Home peuvent être excitants

Cela nous amène au trou de l’intrigue No Way Home le plus important et le plus excitant. Nous avons deviné correctement avant la première que deux des cinq méchants changeront de camp en cours de route. C’est arrivé avec Sandman (Thomas Haden Church) au début du film, puis avec Doc Ock (Alfred Molina). Ils ont tous deux aidé Spider-Man dans les moments clés du film. Et même Norman Osborn (Willem Dafoe) a aidé Peter à travailler sur des remèdes pour les méchants. Nous avons également eu un moment émouvant Electro-Spider-Man lorsque le personnage de Jamie Foxx a eu la chance de parler à Spider-Man de Garfield.

Ensuite, Sony et Marvel ont remis tous ces méchants dans leur chronologie. Mais ce ne sont plus des méchants. Ils sont guéris, donc pas censés faire de mauvaises choses. Certains d’entre eux n’ont même plus de super-pouvoirs. Tout cela est un énorme problème, beaucoup plus important que les précédents trous de l’intrigue No Way Home.

Dans son désir de bien faire, le Hollandais Peter Parker a en fait changé le cours des réalités des méchants. Les Maguire et Garfield Spider-Men sont maintenant conscients du multivers et ils savent que leurs méchants ne sont plus des méchants.

Mais si Endgame et Loki nous ont appris quelque chose, c’est que vous ne pouvez pas changer le passé. Ainsi, les méchants décédés dans les films Spider-Man non-MCU ne peuvent pas survivre dans leur chronologie d’origine. Ils créeraient des branches alternatives à partir du moment où ils reviendraient à ces réalités. Même les Spider-Men pourraient créer des réalités alternatives. Et si ces réalités ont des autorités TVA actives, elles sont en difficulté.

Source de l’image : Sony

La solution facile

Sony et Marvel auraient peut-être opté pour une version happy end pour les méchants de ces acteurs, et c’est tout à fait compréhensible. Mais c’est aussi un énorme casse-tête à explorer.

La relation Doc Ock-Spider-Man en est le meilleur exemple. Le Doc Ock que nous obtenons dans No Way Home vient des moments qui ont précédé sa mort. Mais le Maguire Spider-Man est beaucoup plus âgé, ayant déjà vécu ces événements. Inévitablement, lorsque Doc Ock rentrera chez lui, il créera une réalité ramifiée où son Maguire Spider-Man est encore jeune. Ce Spider-Man n’a aucune idée qu’Otto est maintenant guéri.

J’ai dit que ce trou de l’intrigue No Way Home est le plus excitant. C’est parce que cela donne à Sony la possibilité de réutiliser ses variantes Spider-Man non-MCU. Andrew Garfield a été à la mode après la première de No Way Home. Les fans demandent déjà un The Amazing Spider-Man 3. Un tel film pourrait donner à Sony une variante de Spider-Man qui lutterait contre certains des personnages SSU qui apparaissent dans d’autres films, comme Venom et Morbius.

Séparément, des rumeurs sur un film autonome de Jamie Foxx comme Electro sont apparues en ligne. Les événements de No Way Home, y compris les grands trous de l’intrigue ci-dessus, pourraient livrer une histoire Electro intéressante sur la route.

Ces premières rumeurs sont d’autant plus intéressantes si Sony et Marvel prévoient de faire plus de films d’action en direct Spider-verse où plusieurs Spider-Men et Spider-Women se rencontreraient.

Là encore, ces trois franchises différentes de Spider-Man n’ont jamais fait partie d’un plan plus vaste. Tout concilier est impossible, donc certains trous de l’intrigue No Way Home sont inévitables. Heureusement, No Way Home est un excellent film dans l’ensemble, et vous pouvez facilement ignorer ces problèmes d’intrigue.