Les trous noirs et la matière noire pourraient être les mêmes

Toute la matière noire de l’univers serait concentrée dans les trous noirs primordiaux créés dans les premiers instants après le Big Bang, qui sont plus petits qu’une tête d’épingle et en même temps supermassifs. Leur intégration aurait généré les premières galaxies.

Selon un nouveau modèle de l’univers primitif créé par les astrophysiciens de l’Université de Yale, de l’Université de Miami et de l’Agence spatiale européenne (ESA), l’énigmatique matière noire se trouverait dans les trous noirs primordiaux, qui ont émergé dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang. Le modèle proposé dans la nouvelle étude, publiée sur arXiv et accepté pour publication dans The Astrophysical Journal, pourrait transformer la compréhension des scientifiques des origines et de la nature de la matière noire et les trous noirs.

La matière noire n’interagit pas avec le champ électromagnétique, elle ne peut donc pas être vue ni réfléchie par la lumière visible. Cependant, son influence gravitationnelle l’amène à s’accumuler dans un « halo & rdquor; autour de la matière normale et est essentiel pour expliquer la rotation des corps dans les galaxies, par exemple. En savoir plus à ce sujet mystérieuse substance invisible il est crucial d’accroître notre compréhension du fonctionnement de l’univers en profondeur.

Selon un communiqué de presse de l’université de Yale, la nouvelle théorie est aussi étrange que stimulante : elle propose que les premiers trous noirs, minuscules mais aussi dotés d’un énorme masse comprimée, ils auraient concentré toute la matière noire présente dans le cosmos.

Grouper et grandir

Après Big Bang, aurait été regroupé en « sembrar & rdquor; premières galaxies. Plus tard, ils se seraient agrandis grâce à l’accumulation de gaz et aux fusions avec d’autres trous noirs, jusqu’à donner forme aux trous noirs supermassifs que l’on observe actuellement au centre des galaxies, comme notre Voie lactée.

L’idée ne semble pas si farfelue, étant donné que les scientifiques pensent que le matière noire constitue la majeure partie de la matière dans l’univers, agissant comme une sorte « d’échafaudage & rdquor; imperceptible sur laquelle se forment et se développent les galaxies. Il convient également de noter que la nouvelle étude prend comme point de départ une théorie proposée pour la première fois dans les années 1970 par les physiciens Stephen Hawking et Bernard Carr.

D’une manière générale, Hawking et Carr ont postulé que dans la première fraction de seconde après le Big Bang, il y avait des fluctuations infimes de la densité de l’univers, créant de légères ondulations dotées d’une masse supplémentaire. Les zones volumineuses de ce paysage vallonné les trous noirs se sont effondrés et se sont développés, selon cette théorie.

Observer les origines

Or, les spécialistes en charge des nouvelles recherches ont apporté d’autres ingrédients à cette conception. Ils soutiennent que si la plupart des trous noirs primordiaux créés à cette époque précoce de l’univers sont apparus avec une taille d’environ 1,4 fois la masse de notre Soleil, pourrait potentiellement expliquer toute la matière noire du cosmos.

L’hypothèse pourrait être testée sous peu : si la matière noire était composée de trous noirs primordiaux, davantage d’étoiles et de galaxies se seraient formées autour d’eux dans l’univers primitif, ce qui peut être observé grâce à la Télescope spatial James Webb, sorti il ​​y a quelques jours.

Dans le même temps, l’antenne spatiale interférométrique laser (LISA) de l’ESA, qui sera opérationnelle dans les années 2030, pourra capter les signaux d’ondes gravitationnelles de la première fusions de trous noirs primordial. Cette théorie pourra-t-elle résoudre en même temps deux grandes énigmes de la cosmologie, telles que la nature de la matière noire et la formation et la croissance des trous noirs ?

