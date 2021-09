Les trous noirs pourraient être l’origine et la fin de l’univers

09/07/2021 à 08:00 CEST

Une nouvelle théorie cosmologique pourrait expliquer pourquoi la matière noire en est venue à dominer l’univers.

La matière noire, qui représente 80% de la masse totale des structures cosmiques, est une substance mystérieuse qui exerce la gravité, mais n’interagit pas avec la lumière.

Selon la nouvelle théorie, la matière noire pourrait être constituée de minuscules trous noirs qui imprègnent l’univers.

La proposition est difficile à comprendre au début, car la matière noire dominait déjà l’univers lorsque les trous noirs ne pouvaient pas exister.

La nouvelle théorie consiste à expliquer comment il se peut que la matière noire, responsable de la formation de grandes structures comme le réseau cosmique ou les amas de galaxies, et qui est apparue avant la formation des premières galaxies, ait une certaine relation avec les trous noirs, qui n’apparaissent pas dans l’inventaire de ce qui existait dans les premiers instants de l’univers.

Trous noirs primordiaux

Trous noirs primordiauxLa clé serait les hypothétiques trous noirs primordiaux, dont l’existence n’a pas encore été prouvée.

Les auteurs de cette étude, publiée pour l’instant uniquement dans arXiv, Ke-Pan Xie et Kiyoharu Kawana, chercheurs au Center for Theoretical Physics de l’Université de Séoul, en Corée du Sud, proposent une nouvelle vision des premiers instants de l’univers.

Dans ces premiers instants se sont produits des processus quantiques qui ne se produisent plus aujourd’hui car l’univers actuel est très différent : à l’origine il était chaud et dense, aujourd’hui il est plus froid et moins dense, donc il s’étend de plus en plus.

Ce que les auteurs de cette étude expliquent, c’est que ces changements de processus quantiques ne se sont pas tous produits en même temps et que ce laps de temps était suffisant pour qu’un grand nombre de trous noirs primordiaux se forment, qui sont ceux qui ont façonné la matière noire. qui a formé l’univers.

De nouvelles particules

De nouvelles particulesIls suggèrent, comme hypothèse, qu’au milieu d’une transformation incroyable qui s’est produite lorsque l’univers avait moins d’une seconde, un nouveau type de particule a été piégé, s’effondrant à un point si petit qu’ils sont devenus des trous noirs. Ensuite, ces trous noirs ont inondé l’univers, fournissant le poids nécessaire pour expliquer la matière noire, explique l’astrophysicien Paul Sutter dans la revue Space.

«Peut-être que ce qui se passait à l’époque a généré des milliards de petits trous noirs. Ces trous noirs pourraient persister à ce jour, résolvant potentiellement l’énigme de la matière noire », explique Sutter.

La nouvelle théorie renforce une idée dont on parle depuis 1966, lorsque les scientifiques russes Yakov Borisovich Zel’dovich et Igor Dmitriyevich Novikov ont proposé pour la première fois l’existence de trous noirs primordiaux.

Ce seraient des trous noirs qui se sont formés peu après le Big Bang, lorsque des densités élevées et d’autres conditions cosmologiques ont conduit des régions suffisamment denses de l’univers primordial à subir un effondrement gravitationnel.

Suggestion radicale

Suggestion radicaleC’est ainsi que se sont formés les trous noirs primordiaux, qui ne sont pas nés de l’effondrement gravitationnel d’une étoile, mais de l’extrême densité que l’Univers avait au début de son expansion.

Pendant près de cinq décennies, les trous noirs primordiaux ont été candidats à la matière noire, et la nouvelle théorie fournit un nouveau cadre théorique qui explique comment cela a pu se produire.

C’est une suggestion radicale, dit Sutter, “mais en ce qui concerne la physique de l’univers primitif et le mystère entourant la matière noire, nous avons besoin de suggestions radicales, ainsi que d’une bonne dose d’observations, pour aller de l’avant”, ajoute-t-il. . . .

Commencer et finir ?

Commencer et finir ?La nouvelle étude pourrait également alimenter une autre théorie suggérée par Roger Penrose en 2010, connue sous le nom de Conformed Cyclic Cosmology (CCC).

Selon cette théorie, une grande partie de la matière de l’univers sera à un moment donné attirée dans des trous noirs supermassifs, qui ont une masse de l’ordre de millions ou de dizaines de milliards de masses solaires.

Si les deux théories étaient vraies, cela signifierait que le début et la fin de l’univers tourneraient autour des trous noirs, des objets cosmologiques énigmatiques dont le rôle dans l’évolution des galaxies et du cosmos est inconnu.

Référence

RéférenceTrous noirs primordiaux d’une transition de phase cosmique : l’effondrement des boules de Fermi. Kiyoharu Kawana, Ke-Pan Xie. arXiv : 2106.00111 [astro-ph.CO].

Photo du haut : quasar en fuite fuyant l’axe central de sa galaxie. Un quasar est la signature visible et énergétique d’un trou noir. Crédits : NASA, ESA et M. Chiaberge (STScI et JHU).