Les trouvailles de décoration d’Amazon de JoJo Fletcher sont à la mode et fonctionnelles

“J’ai l’impression d’être toujours sur Amazon. J’ai l’impression que j’ai besoin d’être sur Amazon Anonymous parce que je fais de belles trouvailles tous les jours”, Fletcher Jojo a déclaré lors d’une récente émission Amazon Live. Cependant, c’est un sentiment auquel nous pouvons tous nous identifier. Amazon a vraiment tout, mais parfois il y a tellement de choses qu’il est difficile de savoir par où commencer. Cependant, JoJo, qui rénove et retourne des maisons depuis des années. Alors, bien sûr, elle a quelques suggestions chics et multifonctionnelles pour tirer le meilleur parti de votre espace.

L’alun de Bachelorette a déclaré: “J’ai tout un tas d’articles de style vraiment cool et plus petits qui, à mon avis, sont les choses les plus difficiles [to decide on] lorsque vous terminez un espace. Les petites choses font une grande différence. Un bon moyen de rafraîchir votre espace actuel est d’échanger de petites choses. “En fin de compte, JoJo dit que la clé pour concevoir une pièce est” le stockage, un rangement mignon, trouver des choses qui peuvent être décoratives et super fonctionnelles. “Et si vous voulez Sachez ce qu’elle a en tête, continuez à faire défiler pour voir ses articles indispensables pour la maison Amazon et comment elle utilise chacun d’eux à plusieurs fins.