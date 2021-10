Les Trumpers crient des injures à Biden juste devant les enfants lors d’une visite à la garderie

Il n’y a absolument rien de rachetable dans le mouvement MAGA. Il est composé des segments les plus grossiers et les plus délirants de la société américaine et ils sont tellement convaincus de leur propre droiture qu’ils se sentent autorisés à agir comme ils le souhaitent – ​​un fait qui a été démontré de manière horrible lorsqu’ils ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

Ce droit se manifeste également de manière moins grave mais non moins risible. Plus tôt dans la journée, le président Biden a visité une garderie à Hartford, dans le Connecticut, afin de promouvoir les éléments de garde d’enfants de son programme Build Back Better. Les partisans de Trump, tout à fait éhontés comme d’habitude, ont complètement ignoré le fait que Biden saluait des enfants sur une aire de jeux et ont commencé à lui lancer des injures de l’autre côté de la rue, scandant « F * ck Joe Biden » et l’appelant ridiculement un « traître ».

Le président Biden les a ignorés et a poursuivi son projet de prononcer un discours à l’intérieur du centre vantant sa proposition d’extension du crédit d’impôt pour enfants et son désir de fournir une éducation préscolaire universelle. Si les démocrates réussissaient à adopter de telles mesures, la vie d’innombrables Américains s’en trouverait améliorée de manière matérielle incalculable.

Encore une fois, nous voyons la preuve qu’Hillary Clinton avait absolument raison de qualifier ces personnes de « déplorables ». Ils se sont tellement enfoncés dans leur croyance dérangée que les démocrates sont des monstres communistes sataniques qu’ils ont perdu tout semblant de décence humaine fondamentale. Quel genre de personne pense qu’il s’agit d’un comportement acceptable devant des enfants ?

Amérique 2021 : le président Biden accueille des petits enfants dans une aire de jeux de la garderie de Hartford. Les partisans de Trump de l’autre côté de la rue scandent bruyamment « fuck Joe Biden » et « traître ». – Scott Detrow (@scottdetrow) 15 octobre 2021

Rob Haffey

Rob Haffey est écrivain, cinéaste et lauréat du ScreenCraft Writing Fellowship. Il est diplômé de l’Université Drexel.

