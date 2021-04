Les trusts des supporters d’Arsenal et de Tottenham Hotspur accusent leurs propres clubs de “ trahir ” les fans sur les plans de la Super League européenne et l’appellent “ la mort du football ”

Les trusts des supporters d’Arsenal et de Tottenham Hotspur ont critiqué leurs propres clubs pour avoir rejoint une Super League européenne séparatiste, la qualifiant de “ trahison ” et de “ mort du football ”.

Les soi-disant “ six grands ” de la Premier League ont publié dimanche soir des déclarations conjointes confirmant qu’ils faisaient partie des 12 membres fondateurs de la compétition séparatiste.

Le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, aurait été à l’avant-garde des plans de la Super League européenne

La réaction a été immédiate et largement condamnée dans toute la communauté du football, craignant qu’elle puisse avoir des ramifications pour l’avenir du football en Angleterre et en Europe.

Cette décision a suscité la colère de l’UEFA – qui devrait annoncer un nouveau format de Ligue des champions lundi – et a suscité la condamnation de la Premier League, de la Football Association et même du Premier ministre, Boris Johnson.

Maintenant, les fiducies de supporters, qui représentent les fans et leurs meilleurs intérêts, ont publié des déclarations robustes exprimant leur fureur face aux projets.

La confiance des supporters de Tottenham Hotspur l’a qualifié de «trahison» et de «poursuite opportuniste de la cupidité».

Tottenham et Arsenal sont respectivement septième et neuvième en Premier League

Leur déclaration disait: «Tottenham Hotspur a été le premier club britannique à remporter un trophée européen. Nous avons tracé une piste qui a captivé l’imagination des fans du monde entier. Hier, l’actuel conseil d’administration de la THFC a trahi le club, son histoire et la magie qui rend ce jeu si spécial lorsqu’il a mis son nom sur une déclaration annonçant la formation d’une Super League européenne séparatiste.

«Cette déclaration, signée par les« grands clubs »autoproclamés, a été publiée tard un dimanche soir. Elle a été faite non seulement après aucune consultation avec les partisans, mais face à une opposition clairement exprimée à des éléments clés de l’annonce.

«Nous avons toujours essayé de maintenir une position pragmatique d’engagement avec le conseil d’administration de THFC, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Mais ça suffit. Le conseil actuel est prêt à risquer la réputation du club et son avenir dans la poursuite opportuniste de la cupidité. L’un des clubs les plus célèbres d’Angleterre pourrait se trouver exclu de la compétition de la ligue anglaise. Ses joueurs pourraient être bannis de la compétition internationale. Et pourtant, les propriétaires actuels – de simples gardiens d’une institution vieille de 139 ans – sont prêts à tout risquer pour l’avarice et l’auto-agrandissement.

«Nous exigeons que le conseil se dissocie immédiatement de la ligue séparatiste. Ce n’est qu’alors que des discussions significatives sur le changement pourront avoir lieu. Si le conseil d’administration ne le fait pas, nous n’aurons d’autre choix que d’appeler les nouveaux propriétaires prêts à sauvegarder le passé, le présent et l’avenir de notre grand club à avancer et à travailler avec nous.

Comment fonctionnera la Super League européenne

Ce sera une nouvelle compétition européenne entre 20 meilleurs clubs

L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que 12 fondateurs initiaux.

Trois autres clubs fondateurs se joindront tandis que cinq autres équipes se qualifieront chaque année en fonction des réalisations de la saison précédente.

Les matchs se joueront en milieu de semaine et tous les clubs resteront dans leurs ligues nationales

Il y aura deux groupes de 10 clubs chacun, jouant des matches à domicile et à l’extérieur au sein du groupe chaque année

Les trois premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale

Les équipes terminant quatrième et cinquième s’affronteront ensuite dans un barrage à deux pour les quarts de finale restants.

Un format à élimination directe à deux manches sera ensuite utilisé pour atteindre la finale à la fin du mois de mai, qui se déroulera en un seul match sur un terrain neutre.

Arsenal Supporters ‘Trust a publié une déclaration similaire alors que les fans réagissaient avec fureur au mépris des propriétaires envers les fans.

Leur déclaration a déclaré: «L’AST déplore l’annonce par Arsenal de leur rupture pour former une SuperLigue européenne.

«Cela représente la mort de tout ce que devrait être le football.

«En tant que fans, nous voulons voir Arsenal jouer dans des compétitions basées sur le mérite sportif et l’équilibre compétitif.

«Sans surprise, cette action a été prise sans consultation ni dialogue, poursuivant le silence et le mépris que Kroenke a montré pour les partisans d’Arsenal depuis le premier jour.

«L’AST fera tout ce qui est en son pouvoir pour s’y opposer. Cela exigera une action ferme de la part du gouvernement et des autorités du football.

«Nous exhortons tous les fans d’Arsenal et tous les fans de football à lutter contre cela en s’exprimant et en agissant contre. En restant ensemble, nous pouvons voir cette proposition gourmande.

«L’AST travaillera désormais avec la FSE, la FSA et d’autres groupes de fans à la fois à Arsenal et à travers le match contre cela.»

Arsenal doit se battre pour même se qualifier pour la Ligue Europa grâce à sa position en Premier League cette saison

Un certain nombre de fans de clubs ont également rejoint talkSPORT pour exprimer leur consternation face aux projets, la plupart se sentant gênés que leurs équipes se soient jointes.

David Speedie du Chelsea FanCast a déclaré: «La proposition d’une Super League européenne est une véritable ligne dans le sable pour les supporters.

«Ce que Chelsea et les autres planifient est absolument honteux. Cela signifiera l’américanisation du jeu que nous aimons et cela détruira le jeu tel que nous le connaissons basé sur la promotion et la relégation, la compétition et le mérite.

“Je ne connais aucun supporter de match qui soit d’accord avec cela et beaucoup abandonneront le match s’il continue.”

Robbie Lyle de l’AFTV a déclaré: «Je suis gêné que mon club de football s’y soit inscrit et je suis dégoûté que mon club de football, et ces autres clubs de football, le fassent uniquement pour gagner de l’argent.

“Si Arsenal veut entrer en Europe, je veux qu’il gagne notre place en Ligue des champions.”

Paul d’Anfield South a ajouté: «Ce n’est pas bon pour le football, ce n’est pas bon pour la nature compétitive du football. Les meilleures équipes vont s’éloigner de plus en plus financièrement.

«Les fans ont été laissés seuls.»