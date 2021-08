Les tueurs d’Ahmaud Arbery tentent de le juger. Un juge les laissera-t-il ? 10z viral

Centre de détention du comté de Glynn via AP

Le procès de trois hommes accusés du meurtre d’Ahmaud Arbery doit s’ouvrir en octobre. Mais si un juge de la Cour supérieure de Géorgie fait droit à une série de demandes formulées par les avocats de la défense, ce sera Arbery qui sera jugé.

Les avocats de Gregory et Travis McMichael – respectivement le père et le fils, qui ont pourchassé Arbery dans leur camionnette avant de lui tirer dessus à trois reprises à bout portant – ont déposé une requête à la fin de l’année dernière demandant que le juge Timothy Walmsley n’autorise qu’une seule photo d’Arbery. vivant » à montrer au cours du procès, qu’il soit représenté seul et non en compagnie de ses proches, et qu’il soit identifié au tribunal lors du procès par un non-membre de la famille. Dans le dossier, l’équipe de la défense fait valoir qu’autoriser davantage de photos créerait potentiellement «le danger de préjudice injuste» parmi les jurés.

Les avocats des McMichael ont également déposé une requête demandant que les procureurs ne soient pas autorisés à désigner Arbery comme une « victime » pour les mêmes raisons. « Le but de cette requête est d’empêcher l’accusation d’ignorer son devoir de prouver au-delà de tout doute raisonnable que des crimes ont été réellement commis et que [the] McMichaels a commis les crimes qui lui sont reprochés », indique la requête de la défense. Le dossier indique ensuite que les McMichaels «ne reconnaissent pas qu’un comportement criminel a eu lieu dans cette affaire» et que «l’utilisation de mots chargés», tels que l’identification d’Arbery comme une «victime», attribue tacitement la culpabilité aux McMichaels, niant leur la présomption d’innocence.

Ce sont les tactiques d’une équipe de défense tentant de justifier le meurtre d’un justicier blanc d’Arbery, qui ne peut plus parler pour lui-même, en le qualifiant d’acte de légitime défense. Des images de téléphone portable – filmées par le troisième accusé et participant à l’embuscade William « Roddie » Bryan – documentent clairement la poursuite d’Arbery par des véhicules armés par ses agresseurs, capturant le moment horrible où Travis McMichael a tiré les coups de fusil qui ont tué Arbery, 25 ans. Face à cette preuve sans équivoque, les McMichael et Bryan ont néanmoins plaidé « non coupable » aux neuf chefs d’accusation auxquels ils font face : quatre chefs de meurtre, deux chefs de voies de fait graves, de meurtre malveillant, de séquestration et d’intention criminelle de commettre un faux emprisonnement. Ces derniers mois, leurs avocats ont déposé une montagne sans cesse croissante de requêtes pour empêcher un jury de voir la vie humaine que ses assassins ont étouffée ce jour-là. Au lieu de cela, les avocats de la défense s’efforcent de dépeindre un jeune homme qui faisait du jogging près de chez lui comme une menace noire dangereuse dont la mort était justifiée et même nécessaire.

La stratégie de l’équipe juridique pour obtenir l’accord d’un jury est de faire d’Arbery, qui n’était pas armé et à pied lorsque des hommes blancs armés dans des camionnettes l’ont poursuivi, en une menace criminelle pour la société blanche. Lors d’une audience en juillet, Kevin Gough, un avocat de la défense de Bryan, a suggéré qu’Arbery tentait un détournement de voiture. « S’il a l’intention de prendre le véhicule, de pousser M. Bryan dehors ou de l’enterrer dans les bois, nous ne le savons pas », a déclaré Gough au tribunal. “Mais un jury peut raisonnablement déduire que M. Arbery essayait de commettre un crime.”

Dans plusieurs requêtes et réponses, les avocats de la défense ont demandé au tribunal, selon les mots des procureurs, de “s’engager dans une expédition de pêche” dans les dossiers de santé mentale d’Arbery pour soulever des questions sur sa stabilité mentale au moment de la fusillade, y compris des informations de son rapport de toxicologie, pour étayer l’affirmation des McMichael selon laquelle Arbery ” agissait de façon amusante ” et ” pas bien “. (Les procureurs rétorquent que la « seule raison de présenter une telle preuve au jury est de suggérer que M. Arbery a obtenu ce qu’il méritait. ») Cela va de pair avec les efforts de la défense pour dépeindre Arbery comme ayant le genre de force surhumaine qui sert toujours comme alibi blanc pour le meurtre de Noirs.

L’avocat de la défense Bob Rubin, réutilisant un script bien usé, a déclaré à CBS News que Travis McMichael est un “homme bon qui devait se défendre”, car il était “attaqué et submergé par la force d’Ahmaud Arbery” et n’avait d’autre choix que de “soit tirer avec cette arme, soit perdre la vie à ce moment-là.” (Rubin a déclaré au média qu’un jeune homme de 17 ans, Travis McMichael, avait sauvé un jeune Noir de la noyade dans une piscine. L’avocat de la défense Frank Hogue a une histoire presque identique à propos de Greg McMichael sauvant un jeune marin noir qui se noyait.) Dans une motion déposée en juin, l’équipe de défense écrit qu’Arbery, en essayant de saisir le fusil de chasse que Travis McMichael visait, n’essayait pas de se protéger de ses assassins, mais tentait une “agression pour tuer ou blesser gravement McMichael”. Pour étayer l’affirmation selon laquelle les McMichael n’étaient que de bons gars avec des armes à feu face à un attaquant «violent, agressif, dangereux, conflictuel», ils demandent au juge Walmsley d’accepter le témoignage qui indiquerait «M. Arbery a la réputation” d’être toutes ces choses, ce qui, selon eux, offre un aperçu de “l’intention et le motif” d’Arbery.

J’ai interrogé Earl Ward, un éminent avocat de la défense et avocat du procès de la ville de New York, au sujet de certains des documents de la défense, y compris la requête susmentionnée visant à introduire la «réputation» d’Arbery. Les motions visant à empêcher les procureurs d’utiliser le terme “victime” ou sa demande de photo sont typiques des défenseurs criminels, dit-il.

« Laissez-moi commencer par dire que M. Arbery était une victime. Cela ne fait aucun doute. Mais devant un tribunal, l’argument est qu’il n’y a pas de victime tant que le jury n’a pas déterminé qu’il y a une victime », m’a dit Ward. « Et si le gouvernement le qualifie de victime, cela envoie le message que les accusés jugés sont les agresseurs. Il supprime la présomption d’innocence, qui est si essentielle à notre système constitutionnel. Il en est de même d’apporter beaucoup de photographies en famille, ce qui irait trop loin, dans le sens où cela fait appel à la sympathie. Le gouvernement doit prouver le cas et la sympathie ne devrait pas entrer en ligne de compte. C’est cohérent avec l’idée qu’il y a une présomption d’innocence. C’est pourquoi la plupart des avocats de la défense essaient généralement de garder cela à l’écart. »

Mais qu’en est-il de l’effort pour introduire ce que l’on appelle la preuve 404 (b) – un témoignage qu’Arbery était « agressif » dans le passé ? Ward m’a dit que c’était qualifié de “connerie”.

« En règle générale, vous ne pouvez pas apporter de preuves du comportement de la personne décédée, à moins que les accusés ne le sachent. S’ils ne savaient pas qu’Ahmaud Arbery avait fait quelque chose dans le passé, cela ne peut pas être utilisé pour justifier leur comportement à ce moment-là », m’a dit Ward. « Pour l’apporter juste au hasard, parce que vous voulez porter préjudice au jury parce qu’ils vont entendre qu’il a fait de mauvaises choses dans le passé – quelle est la pertinence ? »

Même s’ils font pression sur le tribunal pour qu’Arbery soit jugé, en utilisant toutes les astuces juridiques du livre pour transformer la victime en prédateur, ils veulent empêcher l’État d’utiliser tout témoignage sur le fait que «les McMichael étaient en possession d’armes à feu à au moment de leur arrestation », qu’ils « avaient d’autres armes à feu chez eux » ou qu’ils « tiraient avec leurs armes à feu alors qu’ils étaient sur la rivière ». Ils ont également demandé que les textes racistes et les publications sur les réseaux sociaux envoyés par les McMichaels et Bryan, qui auraient inclus l’utilisation fréquente du n-mot et des blagues sur le fait de tirer sur des Noirs, ne soient pas autorisés comme preuves.

Les récentes requêtes de la défense sont liées à une stratégie, comme ils l’ont expressément noté dans leur dossier, consistant à « s’appuyer fortement sur le statut d’arrestation des citoyens alors applicable en Géorgie ». Les McMichael soutiennent qu’ils pensaient qu’Arbery était responsable d’un certain nombre de cambriolages qui s’étaient récemment produits dans leur quartier. Leurs avocats soutiendront qu’en raison de cette croyance en une « cause probable », la décision d’Arbery de ne pas obéir aux hommes blancs qui le harcelaient était illégale, car il est « illégal de résister à l’arrestation d’un citoyen légitime ».

La loi sur l’arrestation des citoyens racistes de l’ère de l’esclavage en Géorgie a été abrogée en mai, principalement à cause du meurtre d’Arbery, et même le gouverneur de droite de Géorgie, Brian Kemp, a écrit dans un éditorial que « Arbery a été victime d’une violence de type justicier qui n’a pas sa place dans notre État, et certains ont essayé de justifier les actions de ses assassins en prétendant qu’ils bénéficiaient de la protection d’une loi archaïque qui est mûre pour les abus. Les procureurs ont déposé une requête pour empêcher la défense d’affirmer que la loi a été abrogée parce qu’elle « donnait aux défendeurs le droit de poursuivre M. Arbery à travers le quartier de Satilla Shores après ne l’avoir rien vu faire et l’abattre alors qu’il ne s’arrêtait pas. . “

L’État a déposé des documents pour repousser de nombreuses requêtes de la défense. Dans une longue réponse, ils offrent une réfutation à une demande spécifique qui semble également être une réfutation de l’ensemble du projet de la défense de blâmer Arbery pour sa propre mort.

« Si les accusés étaient restés chez eux et avaient simplement appelé le 911, M. Arbery serait en vie », indique le document. « Au lieu de cela, les accusés ont pris sur eux de rassembler leurs armes à feu, de monter dans leurs camionnettes et de poursuivre M. Arbery… “

«Ils étaient les agresseurs initiaux, ils ont exposé la chaîne d’événements qui a conduit à la mort de M. Arbery, et M. Arbery n’a rien fait pour amorcer ou inciter à une interaction avec les accusés. Pendant plus de cinq minutes, M. Arbery s’est enfui des hommes étranges, armés de fusils de chasse, qui le pourchassaient et essayaient de le frapper avec des camionnettes. Comme cela a dû être terrifiant pour lui d’être traqué de cette manière.

La sélection du jury dans l’affaire commence le 18 octobre. Les avocats des McMichaels avaient demandé au tribunal d’interdire aux médias d’observer le processus, mais ont retiré cette motion après un recul important. Bryan et les McMichael font également face à des accusations de crimes haineux devant un tribunal fédéral.

