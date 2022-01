Les tueurs d’Arbery sont condamnés à la prison à vie ; pas de libération conditionnelle pour père, fils

Trois hommes blancs qui ont chassé et tué Ahmaud Arbery ont été condamnés vendredi à la prison à vie, un juge refusant toute possibilité de libération conditionnelle au père et au fils qui se sont armés et ont lancé la poursuite meurtrière de l’homme noir de 25 ans.

Le meurtre est passible d’une peine obligatoire de prison à vie en vertu de la loi géorgienne, à moins que les procureurs ne demandent la peine de mort, contre laquelle ils ont opté pour le meurtre d’Arbery. Pour juge de la Cour supérieure Timothée Walmsley, la décision principale était d’accorder ou non Greg unsd Travis McMichael et leur voisin, William « Roddie » Bryan, une éventuelle chance d’obtenir une libération conditionnelle.

Le juge a ordonné aux deux McMichael de purger une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle. Bryan a obtenu une chance de libération conditionnelle, mais doit d’abord purger au moins 30 ans de prison.

La famille d’Arbery a demandé vendredi à un juge de ne faire preuve d’aucune clémence en condamnant trois hommes.

Cette combinaison de photos montre, de gauche à droite, Travis McMichael, William « Roddie » Bryan et Gregory McMichael lors de leur procès au palais de justice du comté de Glynn à Brunswick, Géorgie (Piscine, dossier)

Au cours de l’audience de détermination de la peine, la sœur d’Arbery a rappelé l’humour de son frère, le décrivant comme un penseur positif doté d’une grande personnalité. Elle a déclaré au juge que son frère avait la peau foncée « qui brillait au soleil », des cheveux épais et bouclés et une silhouette athlétique, des facteurs qui faisaient de lui une cible pour les hommes qui le poursuivaient.

«Ce sont les qualités qui ont poussé ces hommes à supposer qu’Ahmaud était un dangereux criminel et à les poursuivre avec des armes à feu. Pour moi, ces qualités reflètent un jeune homme plein de vie et d’énergie qui me ressemblait et aux gens que j’aimais », Jasmin Arbery mentionné.

La mère d’Arbery a demandé la peine maximale, affirmant qu’elle avait subi une perte personnelle intense aggravée par un procès où la défense des hommes était qu’Arbery avait fait de mauvais choix qui avaient conduit à sa mort.

« Il ne s’agissait pas d’une erreur d’identité ou d’un fait erroné. Ils ont choisi de cibler mon fils parce qu’ils ne voulaient pas de lui dans leur communauté. Ils ont choisi de le traiter différemment des autres personnes qui visitaient fréquemment leur communauté », Wanda Cooper Jones mentionné. « Et quand ils ne pouvaient pas suffisamment l’effrayer ou l’intimider, ils l’ont tué. »

Procureur Linda Dunikoski a demandé au juge la perpétuité sans libération conditionnelle pour Travis et Greg McMichael et la possibilité d’une libération conditionnelle pour Bryan. Mais elle a dit que tous méritaient cette peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir montré « aucune empathie pour Ahmaud Arbery piégé et terrifié ».

Affirmant que les McMichael croyaient toujours qu’ils n’avaient rien fait de mal, Dunikoski a révélé vendredi que Greg McMichael avait donné la vidéo de la fusillade de Bryan à un avocat, qui l’a divulguée.

« Il croyait que cela allait l’exonérer », a déclaré le procureur.

Le père d’Ahmaud Arbery, Marcus Arbery, au centre, est assis dans la salle d’audience avec d’autres membres de la famille lors de la condamnation de Greg McMichael, de son fils, Travis McMichael, et d’un voisin, William « Roddie » Bryan au palais de justice du comté de Glynn, le vendredi 7 janvier. 2022, à Brunswick, Géorgie (AP Photo/Stephen B. Morton, Pool)

Pour Travis McMichael, qui a 35 ans, la possibilité d’une libération conditionnelle pourrait signifier l’espoir d’une libération de prison dans la soixantaine, a déclaré Robert Rubin, l’un de ses avocats de la défense. Il a fait valoir que Travis McMichael n’a ouvert le feu qu’après que « M. Arbery est venu vers lui et a saisi l’arme. Mais Rubin a également reconnu que les décisions de son client de s’armer et de chasser Arbery étaient « imprudentes » et « imprudentes ».

« Ils ne sont pas la preuve d’une âme si noircie qu’elle mérite de passer le reste de sa vie en prison », a déclaré Rubin. « Ce n’était pas un meurtre planifié. C’était une bagarre à propos d’une arme à feu qui a conduit à la mort de M. Arbery.

Greg McMichael a récemment eu 66 ans et Bryan a 52 ans, ce qui augmente les chances qu’ils passent le reste de leur vie en prison même s’ils ont une chance de libération conditionnelle.

L’avocat de Greg McMichael, Laura Hogue, a déclaré que son client avait des problèmes de santé et a reconnu qu’il ne sortirait probablement jamais de prison. Mais il a déclaré que lui accorder une chance de libération conditionnelle montrerait qu’il n’avait pas l’intention de mourir, ne tirant jamais son arme jusqu’à ce que son fils ait tiré avec son fusil de chasse.

« Greg McMichael n’a pas quitté son domicile ce jour-là dans l’espoir de tuer », a déclaré Hogue au juge. «Il n’a pas vu son fils tirer avec ce fusil de chasse avec autre chose que de la peur et de la tristesse. Ce que ce jury a trouvé, c’est qu’il s’agissait d’un acte non intentionnel.

L’avocat de Bryan a déclaré qu’il devrait avoir une chance de libération conditionnelle parce qu’il a montré des remords et a coopéré avec la police, en retournant la vidéo sur téléphone portable de la fusillade pour les aider à découvrir la vérité.

« Monsieur. Bryan n’est pas celui qui a apporté une arme à feu », Kevin Gough mentionné. « Il n’était pas armé. Et je pense que cela reflète ses intentions.

Dans cette photo d’archive de 2012 fournie par Yolanda Richardson, de FuzzyRabbit Fotos, Ahmaud Arbery pose pour une photo senior sur la plage de St. Andrews, Jekyll Island, Géorgie (Yolanda Richardson/FuzzyRabbit Fotos via AP, File)

Les verdicts de culpabilité contre les hommes rendus la veille de Thanksgiving ont déclenché une célébration de la victoire devant le palais de justice du comté de Glynn pour ceux qui ont vu la mort d’Arbery dans le cadre d’un calcul national plus large sur l’injustice raciale.

Les trois hommes ont également été reconnus coupables de voies de fait graves, de séquestration et de tentative criminelle de commettre une séquestration. Les peines de prison maximales pour ces chefs d’accusation vont de cinq à 20 ans. Le juge était susceptible de permettre que ces peines supplémentaires soient purgées en même temps que les peines d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre.

Les McMichael ont saisi des armes à feu et ont sauté dans une camionnette pour chasser Arbery, 25 ans, après l’avoir aperçu en train de courir dans leur quartier à l’extérieur de la ville portuaire de Brunswick en Géorgie le 23 février 2020. Bryan a rejoint la poursuite dans son propre camion et a enregistré vidéo sur téléphone portable de Travis McMichael tirant des coups de fusil de chasse à courte portée sur Arbery alors qu’il lançait des coups de poing et s’emparait de l’arme.

Le meurtre est passé largement inaperçu jusqu’à deux mois plus tard, lorsque la vidéo graphique a été divulguée en ligne et a déclenché un tollé national. Le Georgia Bureau of Investigation a repris l’affaire à la police locale et a rapidement arrêté les trois hommes.

Les avocats de la défense ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire appel des condamnations. Ils ont 30 jours après la condamnation pour les déposer.

Le mois prochain, les McMichael et Bryan feront face à un deuxième procès, cette fois devant un tribunal de district des États-Unis, pour des accusations fédérales de crime de haine. Un juge a fixé la sélection du jury pour commencer le 7 février. Les procureurs soutiendront que les trois hommes ont violé les droits civils d’Arbery et l’ont ciblé parce qu’il était noir.

