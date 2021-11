Les tueurs d’Arbery utilisent la logique des patrouilles d’esclaves pour se défendre

– de Truthout

Le témoignage s’est terminé dans le procès pour meurtre en Géorgie des trois hommes blancs qui ont ciblé Ahmaud Arbery parce qu’il était noir, puis l’ont tué. Les preuves présentées au procès nous ont ramenés à l’époque des tristement célèbres patrouilles d’esclaves. Gregory McMichael, son fils Travis et William « Roddie » Bryan Jr. sont jugés pour le meurtre d’Arbery le 23 février 2020, lors d’une prétendue « arrestation citoyenne ».

Le racisme a infecté tous les aspects de cette affaire – du profilage racial d’Arbery par les accusés au retard de 10 semaines dans le dépôt des accusations, à la présence d’un jury presque entièrement blanc, aux déclarations racistes des accusés, à la tentative de la défense d’interdire aux pasteurs noirs d’assister au procès.

À partir de 1704, les patrouilles d’esclaves ont donné à chaque Blanc le pouvoir de contrôler les mouvements et les activités de chaque Noir. Les lois sur les arrestations par les citoyens remontent au XIIIe siècle en Europe et ont ensuite été appliquées dans les colonies britanniques d’Amérique du Nord. En 1863, la Géorgie a adopté un statut d’arrestation par les citoyens pour remplacer les patrouilles d’esclaves par une autre voie d’autodéfense « justice ». La loi chargeait tout Géorgien blanc de saisir et de détenir toute personne noire soupçonnée d’être un esclave en fuite.

La loi géorgienne sur l’arrestation des citoyens sur laquelle s’appuient les accusés dans cette affaire stipulait qu’« un particulier peut arrêter un contrevenant si l’infraction est commise en sa présence ou à sa connaissance immédiate ». Bien qu’ils n’en aient jamais parlé à la police, les accusés cherchent maintenant à utiliser la loi sur l’arrestation par les citoyens pour les soustraire à la responsabilité du profilage racial d’Arbery.

« La naissance du mouvement Black Lives Matter est le résultat d’une tentative ratée d’arrestation d’un citoyen », selon Laurence Ralph, directrice du Center on Transnational Policing de l’université de Princeton. En 2012, le capitaine de la surveillance de quartier George Zimmerman a abattu Trayvon Martin, 17 ans, et a été acquitté du meurtre au deuxième degré l’année suivante.

En l’espèce, la défense prétend que les trois hommes soupçonnaient Arbery, qui n’était pas armé et faisait du jogging, d’avoir commis de récents cambriolages dans le quartier. Les McMichael, armés d’une arme de poing .357 Magnum et d’un fusil à pompe, ont commencé à poursuivre Arbery, et leur voisin Bryan a rejoint la poursuite dans son camion.

En fait, un seul cambriolage avait été signalé dans la région – sept semaines avant qu’Arbery ne soit tué – et les accusés n’avaient aucune preuve qu’Arbery l’avait commis.

Emballé par le camion de Bryan, Arbery a été abattu par Travis à trois reprises à bout portant. Arbery « a été piégé comme un rat », a déclaré Gregory McMichael. Les coups de fusil de chasse ont fait un trou dans la poitrine d’Arbery, provoquant un saignement massif.

Les McMichaels et Bryan prétendent également qu’ils ont agi en état de légitime défense. Mais ils semblent avoir été les agresseurs, ce qui annulerait leur légitime défense en vertu de la loi géorgienne. Travis a témoigné lors du contre-interrogatoire qu’Arbery « ne faisait que courir » et ne l’avait pas menacé verbalement ni dégainé une arme avant que Travis ne lui tire dessus.

« Sous couvert de la loi, les Noirs sont ciblés, surveillés, brutalisés, mutilés et tués par des agents des forces de l’ordre en toute impunité », a écrit la Commission internationale d’enquête sur les violences policières racistes systémiques contre les personnes d’ascendance africaine aux États-Unis dans son récent rapport. .

Comme un policier blanc raciste, ces trois hommes blancs considéraient Arbery « comme étant d’abord noir, donc intimidant, donc un problème, donc quelqu’un au mauvais endroit, donc quelqu’un qui devait être purgé, détruit, tué, assassiné. », a déclaré le révérend William Barber de la campagne des pauvres sur Democracy Now!. « En substance, ils ont vu Black, ils ont vu un *****. Ils ont vu quelqu’un à détruire. Comme le démontre l’histoire des États-Unis, a ajouté Barber, « la noirceur elle-même est le crime ».

En effet, Travis McMichael a utilisé le n-word après avoir tourné Arbery et « de nombreuses fois » sur les réseaux sociaux et les services de messagerie. Gregory McMichael a également utilisé une insulte vulgaire en faisant référence à Arbery après sa mort.

Ni les McMichaels ni Bryan n’ont été arrêtés jusqu’à ce qu’une vidéo de la fusillade soit rendue publique le 5 mai 2020, provoquant l’indignation nationale.

Le jury est composé de 11 personnes blanches et d’une seule personne noire, même si plus d’un quart des habitants du comté de Glynn sont noirs. Bien que le juge Timothy R. Walmsley ait déclaré que les défis de défense des Noirs dans le pool de jurés lors de la sélection du jury avaient l’apparence d’une « discrimination intentionnelle », il a néanmoins siégé au jury presque exclusivement blanc.

L’avocat de la défense Kevin Gough a déclaré que la présence du révérend Al Sharpton dans la salle d’audience « intimidait » les jurés, ajoutant : « Nous ne voulons plus que des pasteurs noirs viennent ici. Gough réfléchit à ce qui se passerait « si un groupe de gens entraient ici habillés comme le colonel Sanders avec des masques blancs assis à l’arrière ». Le juge Walmsley a qualifié les commentaires de Gough de « répréhensibles » et a rejeté la requête de la défense en annulation du procès.

Barber, un autre leader des droits civiques qui a assisté au procès, a déclaré à propos de la requête de la défense: « Cela dit quelque chose qui fait depuis longtemps partie de la mentalité raciste, que la noirceur équivaut à l’intimidation. » Le révérend Jesse L. Jackson était également présent au procès. Appelant l’objection de la défense à sa présence à une « diversion », Jackson a établi un parallèle entre l’affaire Arbery et l’affaire de 1955 d’Emmett Till, 14 ans, qui a été assassiné par des hommes blancs dans le Mississippi. La famille d’Arbery a qualifié le meurtre d’Ahmaud de « lynchage des temps modernes ».

Les trois accusés font chacun face à neuf chefs d’accusation devant le tribunal d’État de Géorgie, dont meurtre et voies de fait graves. S’ils sont reconnus coupables, ils pourraient être condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le jury pourrait entamer ses délibérations le 22 novembre.

Fin avril 2021, un grand jury fédéral a inculpé Gregory McMichael, Travis McMichael et William Bryan Jr. pour crimes haineux et enlèvements. Le ministère de la Justice a déclaré que les trois hommes avaient « utilisé la force et des menaces de force pour intimider et interférer avec le droit d’Arbery d’utiliser une voie publique en raison de sa race ». Le procès fédéral devrait commencer en février 2022.

_______