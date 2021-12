Les tueurs d’Arthur Labinjo-Hughes, Emma Tustin et Thomas Hughes, verront leur peine révisée | Royaume-Uni | Des nouvelles

Arthur Labinjo-Hughes, six ans, s’est retrouvé avec une lésion cérébrale insurmontable alors qu’il était sous la garde exclusive de la partenaire « méchante » de son père, Emma Tustin, 32 ans.

Elle a été emprisonnée à vie avec une peine minimale de 29 ans à Coventry Crown Court le 3 décembre, après avoir été reconnue coupable de meurtre en agressant Arthur sans défense dans le couloir de sa maison de Cranmore Road à Solihull, le 16 juin 2020.

Arthur, dont le corps était également couvert de 130 contusions, est décédé à l’hôpital le lendemain.

« Manipulateur » et « calculateur » Tustin a été condamné à l’unanimité après un procès de huit semaines, le père « impitoyable » du garçon, Thomas Hughes, 29 ans, reconnu coupable de son homicide involontaire, après avoir encouragé le meurtre.

« L’engouement » de Hughes pour Tustin avait « effacé » tout amour pour son fils, a déclaré le juge de la condamnation, le juge Mark Wall QC, et l’a emprisonné pendant 21 ans.

Renvoyant l’affaire à la Cour d’appel, la procureure générale Suella Braverman a déclaré : « Il s’agit d’une affaire extrêmement bouleversante et troublante, impliquant un jeune enfant clairement vulnérable.

« Emma Tustin et Thomas Hughes ont grossièrement abusé de leur position de confiance et ont soumis un enfant innocent, qu’ils auraient dû protéger, à des abus émotionnels et physiques continus.

« Je comprends à quel point le public a trouvé cette affaire pénible, mais c’est mon travail de décider si une peine semble indûment clémente sur la base des faits de l’affaire.

« J’ai soigneusement examiné les détails de cette affaire et j’ai décidé de renvoyer les peines devant la Cour d’appel car je pense qu’elles sont trop faibles. »

La date de l’audience devant la Cour d’appel n’a pas encore été fixée.

