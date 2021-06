Les tueurs de Jamal Khashoggi ont été formés par une société de sécurité privée américaine .

in

Quatre ressortissants saoudiens qui ont participé à l’assassinat horriblement brutal en 2018 du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi ont appris à tuer par une société de sécurité américaine en 2017, a rapporté mardi le New York Times. Les conclusions de l’article mettent en évidence la folie sous-jacente à l’alliance troublante et délicate entre les États-Unis et le Royaume d’Arabie saoudite, l’un des principaux États sponsors du terrorisme sur la planète.

Selon l’enquête de la Central Intelligence Agency sur le meurtre, Khashoggi a été enlevé et démembré vivant sous les ordres du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, que l’ancien président Donald Trump a refusé de tenir pour responsable de ce meurtre horrible.

Ce que le Times a découvert est aussi effrayant qu’exaspérant :

L’instruction a eu lieu alors que l’unité secrète responsable du meurtre de M. Khashoggi commençait une vaste campagne d’enlèvements, de détention et de torture de citoyens saoudiens ordonnée par le prince héritier Mohammed bin Salman, le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, pour écraser la dissidence à l’intérieur du royaume. La formation a été dispensée par la société de sécurité basée en Arkansas Tier 1 Group, qui appartient à la société de capital-investissement Cerberus Capital Management. La société affirme que la formation – y compris « l’adresse au tir sûre » et « la lutte contre une attaque » – était de nature défensive et conçue pour mieux protéger les dirigeants saoudiens. Une personne familière avec la formation a déclaré qu’elle comprenait également des travaux de surveillance et de combat rapproché. Il n’y a aucune preuve que les responsables américains qui ont approuvé la formation ou les dirigeants du groupe Tier 1 savaient que les Saoudiens étaient impliqués dans la répression à l’intérieur de l’Arabie saoudite. Mais le fait que le gouvernement ait approuvé une formation militaire de haut niveau pour les agents qui ont perpétré le meurtre macabre d’un journaliste montre à quel point les États-Unis sont devenus intensément liés à une nation autocratique alors même que ses agents ont commis d’horribles violations des droits humains.

Le rapport complet est disponible ici.

