Leonardo Dicaprio a collaboré avec Martin Scorsese depuis Gangs of New York en 2002. DiCaprio a également joué dans The Departed, qui a remporté le prix du meilleur réalisateur Scorsese aux Oscars pour la première fois de sa riche carrière. Lorsque DiCaprio et Scorsese font équipe, nous tirons généralement le meilleur parti de la paire, et j’espère que Killers of the Flower Moon ne fait pas exception.