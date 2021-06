Les tueurs, les avalanches et bien d’autres pour jouer à Virtual Splendor in the Grass Festival

Après plus d’un an de mise en pause de la musique live, la saison des festivals est enfin revenue, avec l’Australien Splendor in the Grass annonçant leur programmation pour 2021 Splendor XR.

Mais contrairement aux autres festivals de musique cette année, le festival australien devient entièrement virtuel, lançant une expérience immersive qui se déroulera du 24 au 25 juillet.

Le festival virtuel comprendra des performances en tête d’affiche de Khalid, CHVRCHES, Les tueurs, et Grimes, ainsi que des performances supplémentaires de Denzel Curry, Band of Horses, Little Simz, Phoebe Bridgers, Charli XCX, The Avalanches, Kaytranada, Of Monsters and Men, Holly Humberston et bien d’autres.

Pour beaucoup de ceux qui ne pourraient normalement pas se rendre à Byron Bay, les festivaliers pourront créer des représentations virtuelles d’eux-mêmes et explorer une reconstitution du lieu du festival. Les détenteurs de billets peuvent regarder en solo ou acheter un XR Party Pack, qui comprend des prix plus tangibles pour recréer l’expérience du festival.

Splendor XR sera disponible en streaming sur les appareils mobiles, les tablettes, les navigateurs, les ordinateurs de bureau et la réalité virtuelle. En plus des performances musicales, les fans peuvent également participer à d’autres activités telles que le yoga et les divertissements pour enfants. La vidéo à la demande des performances sera disponible pendant sept jours après le festival, bien que le monde virtuel ne soit pas accessible.

“Splendour a toujours offert aux mécènes une expérience de programmation approfondie avec The Forum, Global Village, Little Splendour, et bien plus encore aux côtés de nos artistes préférés”, ont déclaré Jessica Ducrou et Paul Piticco, coproducteurs de Splendor in the Grass. « Nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par Splendor XR et l’opportunité de diffuser la bonté Splendor en ligne à notre communauté existante et également à de nouveaux publics dans le monde entier.

Splendor XR sera diffusé dans le monde du 24 au 25 juillet de 12 h 00 à 12 h 00 HE les deux jours. Les billets coûtent 20 $ par jour, ou 35 $ pour le forfait de deux jours.

Visitez le site officiel pour les détails des billets et consultez la programmation complète.