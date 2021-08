Les tueurs marquent le septième numéro au Royaume-Uni avec « Pressure Machine »

in

Les tueurs ont accumulé leur septième album consécutif n ° 1 au Royaume-Uni avec Machine à pression. Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que le dernier record du groupe était non seulement en bonne voie pour le n ° 1, mais qu’il se vendait mieux que le reste des cinq premiers combinés.

À ce jour, il avait atteint plus de 25 000 ventes de cartes, dont 84 % étaient des ventes physiques, dont 5 400 sur vinyle. Hot Fuss (2005), Sam’s Town (2006), Day & Age (2008), Battle Born (2012), Wonderful Wonderful (2017) et Imploding The Mirage de l’année dernière ont tous déjà atteint la première place au Royaume-Uni. Leur dernier sommet des charts est un record officiel des charts britanniques pour un acte international, selon l’Official Charts Company.

Suite à la sortie de Pressure Machine, Les Killers sont montés sur scène au Jimmy Kimmel Live vendredi soir pour interpréter “Runaway Horses”, leur dernier single du projet.

Présenté par l’hôte invité Sarah Silverman, The Killers s’est lancé dans une performance dépouillé de “Runaway Horses” dans un cadre encombré entouré de cadres photo et de trophées. Tout au long de la chanson, le groupe est illuminé par un éclairage chaleureux et des teintes sarcelles dispersées.

Sur l’album, “Runaway Horses” est une collaboration avec la chanteuse et compositrice Phoebe Bridgers, bien qu’elle n’ait pas rejoint le groupe pour la performance Jimmy Kimmel Live du morceau. À sa place, Erica Canales, membre du groupe en tournée des Killers, a mis KO le duo.

Parler avec NME de la décision a href=”https://www.udiscovermusic.com/news/killers-runaway-horses-phoebe-bridgers/”> de recruter des Bridgers pour “Runaway Horses”, la seule collaboration sur l’ensemble des 11 -track album, le leader Brandon Flowers a partagé: «Elle a un peu de Far West en elle. Elle a des rodéos dans sa lignée. Elle a apporté une tristesse à la chanson qui lui fait partie intégrante, mais aussi inhérente à elle. C’était la combinaison parfaite.

Flowers avait rencontré la chanteuse pour la première fois à travers son single “Funeral” de 2017, lorsqu’il l’avait entendu jouer sur une station de radio publique universitaire. Dans l’interview, Flowers s’est souvenue d’avoir entendu le morceau et « d’avoir pensé : ‘Ce doit être Phoebe Bridgers.’ Je le savais juste à la façon dont les gens avaient écrit à son sujet. Il y avait tellement de beauté. Cela semblait si naturel.

Achetez ou diffusez Machine à pression.