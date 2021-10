Les tueurs partagent une vidéo animée pour Runaway Horses Ft. Phoebe Bridgers

in

Les tueurs ont partagé une vidéo animée pour la chanson de Pressure Machine “Runaway Horses”, qui présente les choeurs de Phoebe Bridgers.

Les visuels représentent la « fille de la petite ville » des paroles de la chanson, montrée sur l’écran d’un cinéma drive-in situé en face d’une chaîne de montagnes. Plus tard, la même fille regarde des chevaux courir sur l’écran à côté d’un garçon.

Machine à pression est sorti en août et a été inspiré par l’enfance du leader des Killers, Brandon Flowers, dans la petite ville de Nephi, en Utah, et des gens autour desquels il a grandi. Les chansons du disque sont entrecoupées d’extraits sonores d’habitants actuels de Néphi et « Runaway Horses » s’ouvre sur une femme qui se souvient de l’événement traditionnel de la « bousculade des jeunes » de la ville.

L’album détaille les histoires d’anciens habitants de la ville, notamment un couple d’adolescents tués par un train et un adolescent gay aux prises avec leur santé mentale. Il a également réfléchi à l’épidémie d’opioïdes qui affecte toujours la ville et l’Amérique en général.

Bridgers a marqué la seule collaboration sur le disque, qui est arrivé presque exactement un an après la sortie précédente du groupe, Implosion du Mirage. Flowers avait précédemment déclaré à NME qu’il était devenu fan de l’artiste après avoir entendu son single “Funeral” de 2017 sur une station de radio publique universitaire.

“Elle a un peu de Far West en elle”, a-t-il déclaré sur la raison pour laquelle il voulait travailler avec elle sur “Runaway Horses”. «Elle a des rodéos dans sa lignée. Elle a apporté une tristesse à la chanson qui lui fait partie intégrante, mais aussi inhérente à elle. C’était la combinaison parfaite.

Pressure Machine a également vu le retour du guitariste Dave Keuning, qui n’avait pas joué sur un disque de Killers depuis Wonderful Wonderful en 2017.

Le groupe a joué “Runaway Horses” sur Jimmy Kimmel Live dans les jours qui ont suivi la sortie de l’album. Ils ont interprété la chanson sur une scène entourée de cadres photo et de trophées.

