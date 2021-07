Les tueurs sur Facebook ⋆ 10z viral

Aujourd’hui, nous commençons un nouveau format pour notre revue du samedi de la semaine dernière, et à l’avenir, nous nous concentrerons sur un seul reportage idiot des sept derniers jours. En recherchant et en évaluant les candidats pour cet essai initial, il est devenu clair que nous ne devrions pas nous attendre à une pénurie de candidats.

Gagnant: le président Biden déclare que Facebook “tue des gens”, avec une rétractation tout aussi stupide

Vendredi dernier, le président Joe Biden a déclenché une tempête de feu lorsqu’il a déclaré aux journalistes que l’incapacité de Facebook à respecter les normes personnelles de Biden consistant à censurer les utilisateurs pour ce qu’il pense être de la “désinformation” concernant les vaccins COVID est, en fait, “tuer des gens”.

Lundi, Biden a ensuite tenté de réparer les barrières avec le géant des médias sociaux en reculant quelque peu, déclarant que «Facebook ne tue pas les gens. Ces 12 personnes sont là pour donner de la désinformation. Quiconque l’écoute en souffre. Ça tue des gens. C’est une mauvaise information. Mon espoir est que Facebook, au lieu de le prendre personnellement, d’une manière ou d’une autre, je dis que Facebook tue des gens, qu’ils fassent quelque chose contre la désinformation – la désinformation scandaleuse – sur le vaccin.

Blâmer Facebook pour avoir tué des gens si les utilisateurs publient des informations erronées sur les vaccins revient à accuser un mégaphone de meurtre si quelqu’un l’utilise pour crier « Au feu ! dans une salle de cinéma bondée. Facebook est une plate-forme, un outil, et comme à peu près tous les autres outils imaginables, les gens en abuseront. Notre gouvernement fédéral, et en particulier notre président, ne devrait pas s’attaquer à une entreprise privée qui est une plateforme et non un éditeur.

En ce qui concerne le retour de Biden et son argument selon lequel les douze individus qui sont censés être à l’origine de toutes les « désinformations » sont en fait des tueurs, encore une fois faux, Joe. Selon exactement ce que ces personnes ont publié, elles peuvent être coupables d’être hautement irresponsables, et elles peuvent même mériter que leurs comptes soient révoqués par Facebook et d’autres plateformes. Mais même si nous devons supposer que certains utilisateurs de Facebook ont ​​choisi de ne pas se faire vacciner en raison de quelque chose qu’ils ont lu sur leur fil d’actualité, et même si ces utilisateurs ont finalement été infectés par COVID et sont décédés – les personnes qui ont publié cette information ne sont toujours pas responsables.

L’état d’esprit de Biden avec la « désinformation » de Facebook est révélateur de l’attitude globale de la gauche envers la responsabilité personnelle. Jacob Blake a été accusé d’avoir violé une femme, il a violé une ordonnance d’interdiction en se rendant chez cette femme, il a refusé d’écouter les ordres de la police de s’arrêter et de lever les mains, et il a commencé à attraper un couteau sur le sol de sa voiture. . Pourtant, lorsque la police a tiré sur Blake, ce n’était pas la faute de Blake, c’était la faute du flic. Ou c’était la faute du « racisme systémique ». Quand quelqu’un se déchaîne en tirant sur des gens, ce n’est pas la faute du maniaque, c’est la faute du fabricant d’armes. Et si quelqu’un fonde sa décision de recevoir ou non un vaccin COVID strictement sur une fausse histoire sur Facebook, alors la gauche accuse Facebook ou certains yahoos de publier des informations inexactes plutôt que la personne qui a réellement pris la décision.

Il existe de nombreuses ressources à notre disposition pour faire un choix éclairé en matière de vaccination. Personnellement, j’ai reçu le vaccin Johnson & Johnson en avril, et je suis content de l’avoir fait. Oui, il y a des risques, mais j’ai décidé que je préférais prendre les risques posés par le vaccin plutôt que de faire face aux inconnues d’être frappé par COVID. Mais des millions d’Américains ont choisi de ne pas se faire vacciner, et la plupart de ces décisions ont été mûrement réfléchies après avoir pesé le pour et le contre de se faire piquer. Ce sont des décisions personnelles et des décisions dont chacun de nous est personnellement responsable. Juste nous, personne d’autre, et surtout pas une tête de mort sur Facebook.

Enfin, si Creepy Joe doit blâmer les décès dus au COVID sur n’importe qui ou quoi que ce soit d’autre que le virus lui-même, ne devrait-il pas blâmer la Chine ? Ou l’Organisation mondiale de la santé ? Il semble maintenant hautement probable que la pandémie de COVID provienne d’une fuite de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan, et l’OMS n’était pas seulement complice d’une dissimulation des méfaits COVID de la Chine, elle a également dit à tort au monde au début de la pandémie que le virus n’était pas aéroporté. Les Chinois et l’OMS ne sont-ils pas plus responsables de « tuer des gens » que certains sceptiques face aux vaccins sur Facebook ?

Mention honorable n° 1 : L’équipe des Cleveland Indians de la MLB rebaptisée « The Guardians »

Vendredi, la franchise Cleveland Indians de la Major League Baseball a dévoilé le changement de nom de son équipe en “The Guardians”. Le plus grand défi dans l’évaluation de cette histoire est de déterminer quel aspect est le plus absurde : 1) Le choix du nom « Guardians » qui semble tout simplement ridicule, 2) Le nouveau logo, qui semble avoir été dessiné par un élève de première année, ou 3 ) Le fait que l’équipe s’incline devant la foule réveillée et annule plus d’un siècle de tradition et de loyauté communautaire. Si je suis obligé de décider, j’irai avec #3.

Mention honorable n°2 : Les mandats de masques COVID font leur retour

Los Angeles a rétabli son mandat de masques d’intérieur pour les citoyens, et les responsables fédéraux de la santé publique promeuvent l’idée de rendre obligatoires les masques pour les écoliers à la fin de l’été. COVID ne pose pas de risque grave pour la santé des enfants : pas avant que des millions d’Américains ne soient vaccinés, et certainement pas maintenant. Et pour les adultes, nous avons la possibilité de se faire vacciner. Si vous avez choisi de ne pas vous faire vacciner, c’est compréhensible, et c’est votre droit. Mais pour ceux d’entre nous qui ont été vaccinés, nous obliger à porter des masques est orwellien. C’est effrayant.

