Les tweets de Nicki Minaj ne sont pas anti-vax. Mais sa résistance au vaccin Covid-19 est préoccupante.

Pour beaucoup de gens, les tweets de Nicki Minaj sur les raisons pour lesquelles elle a choisi de ne pas assister au gala du Met lundi soir étaient une comédie de pointe. Minaj a déclaré à plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qu’elle avait choisi de ne pas assister à l’événement de haute couture en raison de l’exigence que les participants soient vaccinés contre Covid-19. Après avoir expliqué son hésitation dans un tweet déroutant et instantanément viral impliquant des testicules enflés et un mariage annulé, certains ont ignoré les parties les plus préoccupantes de l’argument de Minaj en faveur du rire.

Bien qu’il soit tentant de se concentrer uniquement sur le potentiel de mème absurde des tweets de Minaj, l’approche de Minaj envers le vaccin est profondément préoccupante, à la fois parce qu’elle reflète une méfiance généralisée envers les experts en politiques publiques, en santé et en sciences et parce qu’elle présente un état d’esprit prudent concernant les vaccins comme une sorte de « terrain d’entente » raisonnable dans la lutte entre la science et l’idéologie anti-vax.

Jusqu’à présent, environ les trois quarts des adultes américains sont au moins partiellement vaccinés contre Covid, mais beaucoup d’autres restent réticents. Alors que les vaccinations deviennent obligatoires dans de nombreux lieux de travail et écoles, et que les personnes réticentes commencent à discuter de leurs anxiétés, l’approche prudente et individualiste de Minaj pour se faire vacciner peut sembler pertinente et même raisonnable. Mais cela reste une approche très dangereuse enracinée dans la désinformation et une méfiance inquiétante envers la science.

Nous pourrions penser à cela comme à l’intégration de la « précaution à l’égard des vaccins », et c’est sans doute tout aussi dangereux que le déni pur et simple de la science des vaccins.

La fiancée de l’ami du cousin de Minaj a-t-elle vraiment annulé leur mariage parce qu’il s’était fait vacciner ?

Lundi après-midi, Minaj a répondu à un tweet d’un fan déplorant son manque d’apparitions publiques récentes en notant qu’elle ne voulait pas risquer la santé de son bébé pendant la pandémie. Quelques interactions plus tard – dont une dans laquelle elle a affirmé que Drake lui avait dit qu’il avait contracté Covid-19 malgré le fait d’avoir reçu le vaccin – elle a tweeté : « Ils veulent que vous vous fassiez vacciner pour le Met. si je me fais vacciner ce ne sera pas [be] pour le Met. Ce sera une fois que j’aurai fait assez de recherches. Je travaille là-dessus maintenant.

Ils veulent que tu te fasses vacciner pour le Met. si je me fais vacciner, ce ne sera pas pour le Met. Ce sera quand j’aurai l’impression d’avoir fait assez de recherches. Je travaille là-dessus maintenant. En attendant mes amours, soyez prudents. Portez le masque avec 2 ficelles qui agrippent votre tête et votre visage. Pas si lâche ️ – Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) 13 septembre 2021

Comme il est combiné à l’invocation de porter un masque – des conseils donnés par des experts qui ont approuvé les vaccins – l’approche prudente de Minaj envers le vaccin est un peu déroutante. Cependant, ce n’est rien comparé à ce avec quoi elle l’a suivi. Apparemment, une grande partie de sa réticence à se faire vacciner était basée en partie sur le sort des noces de l’ami de son cousin trinidadien :

Mon cousin à Trinidad ne recevra pas le vaccin parce que son ami l’a reçu et est devenu impuissant. Ses testicules sont devenus enflés. Son ami était à quelques semaines de se marier, maintenant la fille a annulé le mariage. Alors priez dessus et assurez-vous que vous êtes à l’aise avec votre décision, pas intimidé – Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) 13 septembre 2021

Juste pour le préciser, les effets secondaires connus du vaccin Covid-19 n’incluent pas le gonflement des testicules (bien que des inquiétudes non fondées concernant le vaccin et la fertilité féminine aient circulé). Sans plus de contexte sur la maladie de l’ami du cousin de Minaj, il est impossible d’en savoir plus – mais il semble hautement improbable que sa situation ait quoi que ce soit à voir avec Covid-19.

Naturellement, ce genre de raisonnement du champ gauche a été largement ridiculisé sur les réseaux sociaux, et Minaj a rapidement fait la une des journaux pour colporter des complots sur les coronavirus. Pourtant, alors même que les gens faisaient la queue pour faire des références STD et des mèmes du Met Gala, de nombreux fans de Minaj ont répondu favorablement – ​​en particulier à sa déclaration sur «faire la recherche».

“J’ai lu toutes les recherches de MOIS avant de choisir de l’obtenir”, a répondu un lecteur, faisant référence au vaccin. « Tout le monde a le droit de lire les informations fournies par la FDA et les médecins avant de tirer, n’est-ce pas ? »

Cette croyance sous-tend l’argument de Minaj, et elle semble être partagée par de nombreuses autres personnes ayant des niveaux similaires de méfiance à l’égard de la science des vaccins.

L’insistance de Minaj à faire ses propres «recherches» reflète l’anxiété généralisée de Covid-19

Le problème avec “faire ses propres recherches” est que, comme le révèlent les tweets de Minaj, de nombreuses personnes – qui n’ont pas passé des années à rechercher des virus et des vaccins – n’ont pas les connaissances scientifiques nécessaires pour évaluer l’efficacité des vaccins sans l’aide d’experts. Une grande partie des efforts pour freiner la désinformation liée à Covid a consisté à essayer de faire comprendre aux gens que la « recherche » sur la vaccination n’est pas quelque chose que beaucoup de gens peuvent simplement s’asseoir et faire par eux-mêmes. Essayer de le faire peut conduire le chercheur à des poches de désinformation qui font qu’un citoyen est plus mal informé, et non mieux informé, sur les risques réels pour la santé des vaccins.

En fait, ce type de réflexion peut être une voie directe pour commencer à interagir et éventuellement à croire en un large éventail de théories du complot, principalement parce qu’il y a tellement de désinformation et de désinformation sur des sujets très complexes, y compris Covid-19.

Cela n’aide pas qu’une partie de cette désinformation provienne d’institutions publiques de confiance – y compris, sous l’administration Trump, directement du président américain.

Ce que représentent les opinions de Minaj, ce n’est donc pas seulement son manque de connaissances individuel qui suscite une méfiance à l’égard du vaccin. Sa peur a été renforcée par des années de campagnes anti-vaccination, ainsi que par la léthargie du grand public à l’idée de se faire vacciner.

La résistance de Minaj contre la rhétorique pro-vaccin ne lui est en aucun cas unique. Les communautés noires ont enduré des siècles d’exploitation impitoyable, de mensonge et parfois d’utilisation dans des expériences médicales contraires à l’éthique à leur insu ou sans leur consentement. Ils ont été soumis à des pratiques médicales manifestement racistes, tout en subissant continuellement certains des pires effets des épidémies de santé, y compris Covid-19.

Avec des facteurs systémiques conduisant à un nombre de morts de Covid-19 extrêmement inégal parmi les Noirs l’année dernière, et de fausses allégations concernant les vaccins Covid continuant de se propager, il existe une méfiance importante envers la science de Covid-19 chez certains Noirs américains. Si Nicki Minaj fait partie de ce groupe, peut-on vraiment lui en vouloir ?

Eh bien, oui et non, car les tweets de Minaj ont sans doute une influence puissante sur la façon dont ses 22 millions de followers sur Twitter abordent le sujet de la vaccination. Si la foi de Minaj dans la science et les responsables de la santé a été sapée et qu’elle encourage par la suite ses adeptes à faire confiance à leur intuition plutôt qu’à celle des experts de la santé, elle favorise une méfiance à l’égard de la science en général qui pourrait avoir des répercussions gravement préjudiciables.

Ce que Minaj semble plaider, cependant, n’est pas un rejet pur et simple du vaccin. Elle a même ajouté : « Je suis sûre que je vais [be] vacciné aussi parce que je dois partir en tournée. Cependant, son approche prudente et individualiste de la vaccination pourrait encore faire des dégâts.

L’ambivalence de Minaj fait partie d’un problème plus large dans les conversations autour des vaccins Covid-19

Minaj a immédiatement commencé à essayer d’adoucir ses déclarations plus dures sur le vaccin. Elle a demandé à ses abonnés quel vaccin ils recommanderaient et a déclaré que prendre le vaccin sans effets secondaires est «la norme». Elle a également poursuivi en disant qu’elle “recommande def[s]” que les personnes dont les emplois ou les pays imposent la vaccination le font, et a admis qu’elle se ferait probablement vacciner elle-même. Elle a également réitéré que sa principale raison pour ne pas participer au gala du Met était de protéger son fils de 1 an.

Elle a ensuite souligné quelques-uns de ses propres tweets pour affirmer qu’elle n’avait jamais exprimé d’opposition au vaccin. Le soutien de Minaj semble clairement viser à prévenir la perte d’emploi dans des circonstances où le vaccin est obligatoire. Le sous-texte semble être une acceptation réticente du fait que les travailleurs ne peuvent pas toujours choisir de ne pas être vaccinés, plutôt que Minaj soutenant avec enthousiasme la vaccination elle-même.

L’attitude globale de Minaj semble être une sorte de prudence prudente et une approche « bricoleur » de la science. Cela pourrait refléter une nouvelle « vague » de rhétorique sur les vaccins adoptée par de nombreuses personnes qui ne s’identifient pas strictement comme anti-vaccins mais qui hésitent toujours à se faire vacciner.

Des enquêtes ont révélé que la plupart des adultes non vaccinés disent qu’il est peu probable qu’ils changent d’avis et se fassent vacciner. D’autres qui n’ont pas reçu le coup peuvent être des “entre-deux” – des gens qui ne sont pas anti-vax mais qui sont toujours dans une sorte d’attente et d’attente.

Ces résistances pourraient faire une différence substantielle dans l’efficacité des vaccins Covid-19. Plus la population vaccinée est élevée, plus les vaccins peuvent réduire la transmission de la maladie. Les personnes complètement vaccinées peuvent reprendre une vie assez normale, et leur confiance et leur santé peuvent probablement aider à influencer même ceux qui ont fermement décidé de ne pas se faire vacciner.

Au lieu de cela, l’approche « à mi-chemin » de Minaj pourrait devenir un nouveau moyen d’exprimer sa méfiance à l’égard de la science tout en continuant à accepter la nécessité de la vaccination.

Le problème, c’est que l’efficacité des vaccins n’a jamais été et ne devrait pas être un sujet de débat public. À l’exception de l’étude scientifique originale qui a lancé le mouvement anti-vax moderne, qui a utilisé des recherches fausses et frauduleuses pour créer la peur, les vaccins ont toujours fait partie de la pratique médicale scientifiquement établie. Ils sont sûrs, efficaces et nécessaires pour lutter contre la propagation d’innombrables maladies virales.

L’approche « faites vos recherches et décidez ce qui est bon pour vous » que des célébrités comme Minaj semblent approuver est une vision fallacieuse. Il sape des siècles d’épidémiologie et d’importants travaux de lutte contre les maladies en suggérant que la sécurité des vaccins se résume à ce que vous pensez personnellement des vaccins. Mais la question de savoir si les vaccins sont sûrs n’est pas à débattre. La réponse est simple : oui.

La réticence de Minaj à dire oui est malheureuse – mais il est important de noter qu’elle est loin d’être la seule célébrité à avoir hésité sur l’efficacité du vaccin, à diffuser de la désinformation ou à rejeter carrément le vaccin. Les tweets de Minaj sont particulièrement significatifs, cependant, car ils n’étaient pas totalement anti-vax – et parce qu’ils sont venus à un moment où tous les yeux étaient braqués sur elle en raison de son absence du Met Gala. Ainsi, beaucoup, beaucoup de gens ont vu Minaj présenter l’ambivalence personnelle comme une alternative à la promotion et à la confiance en la science et à la responsabilité de se faire vacciner.

Nous ferons peut-être des blagues sur « Mon cousin à Trinidad » pendant encore longtemps. L’influence malheureuse de la résistance au vaccin de Minaj pourrait durer encore plus longtemps.

