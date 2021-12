Les tweets sur les « réalisations » de la politique étrangère de Psaki incendiés

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a reçu des critiques jeudi après avoir défendu ce que l’administration Biden considère comme des succès de politique étrangère, sans reconnaître aucun échec en 2021.

Dans un fil Twitter, Psaki a énuméré les « réalisations » que le président Joe Biden et son équipe sont « fiers de cette année ». Les sont :

« Reconquérir notre rôle de leader dans les institutions internationales et réunir les dirigeants mondiaux pour faire de réels progrès sur les plus grands défis de notre temps », tels que les vaccins, « conduire » la reprise économique et diriger la réforme climatique. « Rétablir nos alliances, y compris avec l’Europe », et régler les différends commerciaux. Développer le pacte australien, américain et britannique dans la région indo-pacifique tout en élevant le dialogue de sécurité quadrilatéral avec l’Australie, l’Inde et le Japon.

Un haut responsable démocrate de la Chambre a déclaré au NatSec Daily de Politico : « Avec l’aggravation de la crise humanitaire au Yémen avec la participation militaire américaine à la brutale campagne militaire saoudienne qui se poursuit un an après le début de la nouvelle présidence et un événement de famine de masse émergent en Afghanistan en raison de la politique américaine qui s’effondre. économie fragile, l’administration a encore beaucoup à faire en matière de politique étrangère en 2022.

Le représentant Peter Meijer, R-Mich., a déclaré au point de vente: « Ce qu’elle compte comme des succès, ce sont, en fait, des tentatives de se remettre d’un énorme but contre son camp [in Afghanistan] qui a enhardi la Chine… Nos « victoires » là-bas sont toutes le résultat de notre position sur la défensive, et Joe Biden nous a mis dans cette position de faiblesse.

Meijer a déclaré que Biden a « condamné[ed] des millions d’Afghans à la famine et à la famine parce qu’il ne peut pas se donner la peine d’assumer la responsabilité d’un gâchis qu’il a fait lui-même.

Le professeur de l’Université de Boston, Josh Shifrinson, a déclaré qu’il était trop tôt pour déclarer des victoires après un an. « Le fait est que les États-Unis font face à un changement dans l’échiquier géopolitique, et le succès ne sera pas mesuré sur une base annuelle », a-t-il déclaré.

Les tweets de Psaki ont également reçu des réponses négatives en ligne.

« Ce ne sont pas des choses ? « restaurer le leadership américain sur le climat ? » ok comment », a tweeté Akela Lacy, journaliste politique à The Intercept.

« Traduction : leur plus grande « réalisation » est… de tenir des réunions. Pendant ce temps : * L’Afghanistan est tombé aux mains des talibans * La terreur est en hausse * La frontière sud est en crise * La Chine et la Russie sont enhardies * Biden a lancé des différends sur les pipelines avec le Canada », a répondu Tommy Pigott, directeur de la réponse rapide républicaine.

