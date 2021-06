Les tweets verrouillés de la sœur de Melania découverts et il semble qu’elle ne soit pas fan de Donald Trump ⋆ 10z viral

Les personnes intelligentes de ce personnel savaient que Melania Trump avait une sœur aînée. L’idiot – qui a été choisi pour écrire cet article – n’en avait aucune idée. Oui, Melania a une sœur aînée qui a tracé le même chemin de la Slovénie à New York dans la « mode » (bien qu’en tant que designer, pas en tant que mannequin) et semble être l’amie la plus proche de Melania, ce qui ne peut pas être si difficile. Ils partagent une haine pour les médias, blâmant les médias pour tout, y compris ce site Web par son nom. Non, nous ne sommes pas blessés.

Où commencer? Pas avec les tweets, c’est sûr. Ils ont moins de sens que les articles « de l’idiot ». Les tweets stupides sont en dessous de nos observations plus intelligentes.

À l’insu même des personnes cool et intelligentes de cette équipe, Ines Knauss (la grande soeur de Melania) a un compte Twitter qui est verrouillé plus étroitement que les jupes de Melania. Ines a apparemment ajouté 13 personnes à son compte depuis 2018, ce qui fait qu’on se demande pourquoi elle ne se contente pas d’appuyer sur “répondre à tous” sur son e-mail et de rationaliser un peu le processus. Mais qui sommes-nous pour juger ? Eh bien, en ce qui concerne Melania et sa famille, nous jugeons tout, donc, je dis juste. Nous ne voulons pas être impoli et n’en juger qu’un. Pendant ce temps, certains d’entre nous n’auraient pas deviné qu’il y avait treize personnes qui savaient qu’Ines était la sœur de Melania.

Les sœurs sont proches du point où elles semblent partager exactement les mêmes pensées sur presque tout. Certes, il est plus facile d’avoir les mêmes pensées lorsque les deux sont extrêmement limités en « pensées » tous ensemble. Avant d’exposer ces pensées très limitées, il y a quelques éléments qui méritent d’être médités pour un pur divertissement.

Même Ines n’arrive pas à comprendre pourquoi sa sœur a été assez stupide pour porter le manteau « I don’t Care Do U ». Il est surprenant qu’Inès ait communiqué avec Melania par la suite, étant quelque peu effrayée par une telle stupidité. Il semble également que le père de Melania (et Ines, un peu) ne soient pas de grands fans de Donald, en particulier en ce qui concerne l’immigration, le fait d’être immigré et tout. Et, comme dit, les médias sont responsables de tout ce qui est négatif. Tout. Y compris nous. Oh, et “arrête de dire putain de Noël!” Ines est peut-être un peu plus intelligente que Melania, mais encore une fois, il y a des arbres qui semblent plus intelligents que…

Voici un tweet qui montre une conversation textuelle entre Ines et son père lors de la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier.

La traduction est :

Ines : Tu regardes CNN ?

Papa : Bien sûr que je regarde. ❤️

Papa : Et Fox et OAN.

L’écrivain Ashley Feinberg a plongé en profondeur dans le compte Twitter d’Ines et mon garçon, c’est très amusant.

Et au moins sur la base de certains de ses tweets préférés, sa propre opinion de son beau-frère est moins que stellaire. Ici, par exemple, n’est qu’un échantillon de tweets préférés lors du procès de destitution de Trump le 9 février. Presque tous étaient pareillement moqueurs.

Et peut-être encore plus notamment, il y a ceci :

Inès a parlé un peu plus librement des autres membres de la famille. Ici, elle participe joyeusement à une partie de Jared-bashing (vous vous souvenez de ces rumeurs de luttes de pouvoir occasionnelles de Melania avec l’aile Ivanka/Jared des choses?):

Ensuite, notre petit vieux site reçoit une mention d’Ines. Il s’agit d’un article écrit en février 2020 sur son père, Viktor Knavs, et sur la façon dont il a pu obtenir la citoyenneté malgré une peine présumée en Slovénie pour fraude fiscale.

Lorsque nous avons écrit l’article, nous avons utilisé The Daily Beast comme source. Pour une raison quelconque, Ines n’a jamais attaqué le Daily Beast, juste nous.

Enfin, il y a une référence étrange aux extraterrestres, des extraterrestres spécifiques, les Pléiadiens. Ce groupe d’extraterrestres est là pour nous aider. Maintenant, nous voulons que ce soit très clair, Ines a raison. C’est un fait parce que “le muet” (Moi) a écrit un roman entier basé sur ce “fait”. (Non, le roman est une fiction et une très très bonne fiction, mais c’est étrange qu’elle reprenne les mêmes vibrations). Est-ce qu’elle nous traque? Tout à fait possible, et encore plus effrayant. Elle va adorer cet article, c’est sûr.

Malgré le fait que la chose Pléiadienne n’a aucun sens à moins qu’elle ne soit une plus grande maniaque du complot que Trump, et cet auteur réuni, le reste ici est presque de la pure Melania. En d’autres termes, c’est bête aussi :

Et ce tweet, eh bien, c’est un sacré flex :

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak