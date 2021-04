Les Twins et les Blue Jays gagnent

06/04/2021 à 04:08 CEST

.

Le vétéran frappeur désigné, le dominicain Nelson Cruz a frappé un grand chelem Après avoir raté le premier essai, en ajoutant un home run en solo et un doublé, le partant Matt Shoemaker a maintenu Detroit sans but dans la cinquième manche et les Twins du Minnesota ont battu les Tigers 15-6 en battant.

Akil Baddoo a frappé un grand chelem pour les Tigres. Il a fait ses débuts dans les ligues majeures dimanche et a frappé un home run sur le premier lancer qu’il a reçu.

Cruz est arrivé avec les bases chargées dans le deuxième et les Twins 2-0. Il a envoyé un coup sur la ligne dans le champ droit qui a manqué, mais était suffisamment proche pour une révision de la relecture. Cet appel a été confirmé, mais Cruz a ensuite fait le lancer suivant au-dessus de la clôture gauche. Les Twins ont marqué cinq points dans le deuxième et Cruz a de nouveau réussi un cinquième de cinq points. Limité à un service de pincement dans la série inaugurale du Minnesota à Milwaukee, Cruz est revenu à son rôle normal avec le retour du frappeur désigné dans la formation des Twins. Après avoir frappé ses deux circuits, il a doublé et marqué au sixième. Cruz a frappé un ballon volant au neuvième qui a été pris sur la piste d’avertissement.

Harold Castro a lancé une neuvième manche sans coup sûr avec les Tigers. Détroit a marqué cinq buts avec deux retraits dans la moitié inférieure sur un coup de circuit en solo du voltigeur de centre Victor Reyes et du slam de Baddoo.

Cordonnier (1-0) retenu les Tigres sans un coup jusqu’à ce que le receveur vénézuélien Wilson Ramos réussisse un home run avec deux retraits au cinquième. Il a accordé trois coups sûrs en six manches avec cinq retraits au bâton et a remporté sa première victoire depuis le 9 avril 2019, avant de subir des blessures. Le cordonnier natif du Michigan a dominé les Tigers dans sa carrière, avec une fiche de 5-1 avec une MPM de 0,79 en sept départs contre Detroit.

Le dominicain José Ureña (0-1) n’a duré que trois manches à ses débuts avec les Tigers. Le droitier a accordé cinq points mérités, quatre coups sûrs et quatre promenades avec cinq retraits au bâton. Il a fait 66 lancers dans les deux premières manches seulement.

Le relève Randy Dobnak, qui a inscrit les Twins avec une avance de 15-1, a accordé ces cinq points en neuvième, mais a été crédité de son premier arrêt de la saison après avoir lancé les trois dernières manches.

Le match a été retardé par la pluie pendant 52 minutes au début, et quand il a commencé, il s’est déplacé lentement, en raison de la bonne frappe que les Twins ont présentée. Le Minnesota a terminé avec 14 coups sûrs et a reçu 11 marches. Les six lanceurs de Detroit combinés pour 13 retraits au bâton. Les Tigres ont lancé 215 lancers dans le jeu.

Toronto gagne aussi

Ouvreur Steven Matz a retiré neuf frappeurs à ses débuts à Toronto, Marcus Semien et Cavan Biggio ont chacun eu des circuits par équipes consécutives et les Blue Jays ont battu les Texas Rangers 6-2. Toronto, qui a une fiche de 3-1 pour la première fois depuis 2015, a pris une avance de 4-0 en deuxième manche après que Semien a réussi un circuit de deux points et Biggio a suivi avec une marche en solo de deux retraits contre le partant de Los Angeles. Rangers Mike Foltynewicz (0-1), qui a pris la défaite.

Le parti a également eu un record de fréquentation depuis le début de la pandémie de coronavirus et la polémique du boycott du gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott, pour procéder à la cérémonie de lancement de la décision des ligues majeures de retirer le siège du All-Star Game d’Atlanta. Les Rangers ont annoncé un rempli de 38283 spectateurs pour le 50e match d’ouverture au Texas et le deuxième au Globe Life Field de 1,2 milliard de dollars, qui peut accueillir 40 518 places et ouvert la saison dernière. La participation annoncée n’inclut pas les billets de courtoisie. Les 30 matchs de la première saison du stade se sont déroulés sans supporters la saison dernière à cause de la pandémie. La Major League Baseball a permis une capacité de 28% pour les séries de championnat de la Ligue nationale et les séries mondiales qui ont été jouées dans ce stade en octobre dernier. Il a eu le plus grand public de 11 472 fans. Le mois dernier, les Rangers ont indiqué qu’ils autoriseraient la pleine capacité après que le gouverneur Abbott a annoncé que les installations seraient autorisées à fonctionner à 100%.

Matz (1-0) a accordé un point et deux coups sûrs en 6 1/3 de manches, un départ plus long que n’importe lequel des six qu’il a eu la saison dernière, alors qu’il avait une fiche de 0-5 avec les Mets de New York avant d’être échangé à Toronto en janvier. . Le gaucher a lancé 62 de ses 91 lancers à travers la zone de frappe, s’est éloigné, a frappé un frappeur et a terminé sa performance avec quatre retraits consécutifs au bâton.

Le bâton latino des Blue Jays a présenté Vladimir Guerrero Jr., qui est allé 3-1 avec un RBI et un point marqué.