Les types de médias les mieux payés sont mécontents du fait que les travailleurs exigent des salaires équitables

De nombreux médias sont très mécontents du fait que les travailleurs au bas de l’échelle salariale se sentent suffisamment en sécurité pour exiger des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Hier, j’ai eu le plaisir de regarder un présentateur de télévision, qui gagne 6 millions de dollars par an, se plaindre que 3 pour cent de la main-d’œuvre a quitté son emploi en août. Ils semblaient trouver effroyable l’idée que des travailleurs quittent des emplois insatisfaisants.

Pour ceux d’entre nous qui pensent que tous les travailleurs devraient pouvoir obtenir un salaire décent, avoir des conditions de travail décentes et être traités avec respect au travail, l’idée qu’un grand nombre de travailleurs pensent maintenant qu’ils peuvent quitter des emplois qu’ils n’aiment pas est vraiment une excellente nouvelle. Et, le pouvoir accru sur le marché du travail pour les personnes au bas de l’échelle se traduit par des salaires plus élevés.

Voici l’histoire des travailleurs de la production et des non-superviseurs dans six des industries les moins bien rémunérées. Notez que ces chiffres sont corrigés de l’inflation, ils tiennent donc compte de la mesure dans laquelle la hausse des prix a réduit le pouvoir d’achat depuis le début de la pandémie.



Source : Bureau of Labor Statistics et calculs de l’auteur.

Les gains les plus importants ont été pour les travailleurs des hôtels et des dépanneurs qui ont vu leur salaire horaire ajusté en fonction de l’inflation augmenter de 9,0% et 8,6%, respectivement, depuis le début de la pandémie. Les travailleurs des restaurants ont vu leur salaire horaire augmenter de 5,6%, tandis que les travailleurs des maisons de retraite ont vu leur salaire augmenter de 4,6%. Les travailleurs des services de garde d’enfants et de soins à domicile ont vu des gains de salaire ajustés à l’inflation beaucoup plus limités, obtenant des augmentations de 1,9 % et 1,4 %, respectivement.

Il est important de se rappeler que ces gains ne s’échelonnent que sur une période d’un an et demi. Ces travailleurs ont un long chemin à parcourir avant d’avoir quelque chose qui ressemble à un salaire décent, mais c’est un progrès impressionnant dans au moins certaines de ces industries à bas salaires.

Il y a eu une forte baisse de l’emploi dans les soins de santé à domicile et les soins aux enfants depuis le début de la pandémie. Ces secteurs auront du mal à récupérer des travailleurs à moins qu’ils ne puissent offrir de meilleurs salaires et conditions. Cela leur sera difficile à faire sans un soutien accru du gouvernement, soulignant à nouveau l’importance du programme Build Back Better de Biden.

En tout cas, après des décennies de stagnation des salaires pour ceux qui se situent au milieu et au bas de l’échelle salariale, il est bon de voir de réels progrès pour au moins certains travailleurs à bas salaire. Les gens qui ont truqué l’économie en leur faveur pour qu’ils puissent obtenir beaucoup d’argent peuvent ne pas aimer le fait qu’il soit plus difficile d’obtenir une bonne aide, mais ce sont eux les pauses.

