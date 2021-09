Les types de volcans existants et leurs principales caractéristiques | La vie

Les volcans sont divisés en plusieurs catégories que nous allons vous expliquer afin que vous connaissiez leurs différences.

Malgré nos regrets et alors que nous ne nous y attendions pas, le volcan de La Palma nous a fait reparler de volcans et voir des images que la grande majorité des citoyens ne connaissaient pas en Espagne, ou que n’a pas vécu pendant au moins 50 ans. Cela a suscité un intérêt pour les volcans et avant de s’y plonger, vous devez connaître quelques informations de base.

exister les différents types de volcans et les différences qui marquent à quelle catégorie ils appartiennent se trouvent dans le type d’éruption et leurs mêmes formesComment ils sont, car comme nous l’avons vu à La Palma, ce ne sont pas toujours de hautes montagnes avec une grande embouchure.

Les plus actifs et avec des explosions habituelles sont les volcans ou stratovolcans composés. Ce sont ceux qui sont toujours dans notre tête quand on imagine un volcan. Ils ont une pente raide et des éruptions presque constantes. Ils sont les plus répandus sur la planète.

Comme expliqué dans Très intéressant, il y a aussi les volcans boucliers, moins dangereux et de forme plus horizontale et avec une faible explosivité dans les éruptions, bien qu’il y ait un continuum de lave qui s’accumule sur les pentes.

Il s’appelle comme chaudières à ceux qui ont une grande boucheCeux-ci ont des dépressions allant jusqu’à 15 kilomètres de diamètre. Au lieu, dômes de lave Ce sont ceux qui semblent avoir grandi verticalement avec une grande hauteur et une forte dénivellation. Enfin, il y a les cônes de scories et de scories qui sont également très communs et ont la forme d’une colline conique. Ce sont les plus petits.

Comme tu peux le voir donne pour enquêter et poser des questions sur tout ce qui concerne les volcansBien qu’il soit dommage que pour que nous les remarquions, un problème comme celui que nous vivons à La Palma en ce moment doit se produire.