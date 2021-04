Les tyrannosaures chassaient en meute, ce qui les rendait encore plus terrifiants – .

Il est difficile d’imaginer une créature ancienne qui vous terrifierait plus qu’un tyrannosaure. Le puissant Tyrannosaurus rex est le plus emblématique de tous les dinosaures, mais ce n’est qu’un membre d’une plus grande famille de dinosaures carnivores appelés tyrannosaures. Beaucoup d’entre eux étaient de taille massive et, bien que le débat continue de faire rage sur le fait de savoir s’ils étaient ou non des chasseurs actifs ou principalement des charognards, ils sont presque toujours représentés à la fois dans la lumière fictive et historique comme étant solitaires. Maintenant, de nouvelles recherches publiées dans PeerJ suggèrent que cela n’aurait peut-être pas été le cas, et il est possible que les tyrannosaures chassaient régulièrement en groupe, en meute.

Cette découverte est basée sur la découverte d’une poignée de squelettes de tyrannosaures trouvés au même endroit dans un fond de lac où les animaux sont présumés s’être noyés. Leurs restes ont été fossilisés en tant que groupe, et les chercheurs suggèrent que les animaux se livraient à une chasse sociale lorsque les inondations les ont emportés et ont conduit à leur mort. Si tel est effectivement le cas, cela pourrait réécrire ce que nous savons sur la façon dont ces anciens carnivores vivaient leur vie.

La découverte elle-même est remarquable. Les fossiles de tyrannosaures ne sont pas exactement le genre de choses que vous trouvez dans votre jardin, et en trouver quatre ou cinq au même endroit est incroyablement chanceux. Le fait que ces cinq dinosaures traînaient tous au même endroit au même moment peut indiquer que les animaux étaient plus sociaux qu’on ne le pensait auparavant, et s’ils chassaient ensemble, ils auraient été une force vraiment redoutable de la nature.

On croyait autrefois que les tyrannosaures et les dinosaures en général n’étaient pas sociaux comme beaucoup d’animaux modernes. Dans le cas des carnivores comme les tyrannosaures, leur cerveau était si petit que les scientifiques pensaient à l’origine qu’ils n’étaient pas capables de comportements sociaux avancés comme la chasse à la meute. Cette découverte pourrait être la preuve que les carnivores se sont effectivement regroupés pour chasser leur proie, mais prouver que c’était le cas sera incroyablement difficile.

Il y a d’autres raisons pour lesquelles les dinosaures peuvent avoir été regroupés en un seul endroit, y compris la possibilité qu’ils aient été victimes d’empoisonnement après avoir bu à une source d’eau contaminée ou peut-être même qu’ils ont été tués par un incendie de forêt. Les chercheurs notent que le charbon de bois est également présent près de l’emplacement du fossile et qu’un incendie aurait en fait forcé les animaux à se regrouper, les piégeant et éventuellement les étouffant ou les brûlant à mort. Malgré ces possibilités, les chercheurs semblent assez convaincus que leur théorie d’une inondation mortelle contient le plus d’eau.

Il est évidemment très difficile d’étudier des animaux qui ne sont plus là, surtout quand nous n’avons pas de parents vivants comparables à observer. Les tyrannosaures étaient peut-être des chasseurs de meute, et s’ils l’avaient été, il aurait été incroyable de les voir en action. Malheureusement, à moins d’une résurrection à la Jurassic Park, nous ne le saurons jamais avec certitude.

