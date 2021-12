Les tyrans du COVID-19 demandent la fin de la confidentialité

« Le droit des personnes à être en sécurité dans leurs personnes, leurs maisons, leurs papiers et leurs effets, contre les perquisitions et les saisies abusives, ne doit pas être violé, et aucun mandat ne doit être délivré, mais pour une cause probable, appuyée par un serment ou une affirmation solennelle, et en particulier décrivant le lieu à perquisitionner et les personnes ou objets à saisir. »—Quatrième amendement à la Constitution des États-Unis.

James Madison a rédigé le quatrième amendement en gardant à l’esprit la confidentialité. Connaissant l’usurpation de la vie privée des colons par les Britanniques, Madison savait que le droit d’être laissé seul devait être protégé et que la vie privée est la « position par défaut », selon le juge Andrew Napolitano.

« Nous avons bouclé la boucle depuis l’Amérique de Madison », a écrit Napolitano. « Il était déterminé à former un gouvernement qui ne pourrait pas faire aux Américains ce que les Britanniques avaient fait aux colons. Il a échoué. »

La semaine dernière, la Chambre des représentants a adopté la résolution 550 de la Chambre, a rapporté Life Site News.

Ce projet de loi s’intitule Loi de 2021 sur la modernisation de l’infrastructure de vaccination, et son résumé indique :

«Ce projet de loi ordonne au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) de prendre des mesures pour améliorer le partage des données et d’autres aspects des systèmes d’information sur la vaccination. Il s’agit de bases de données confidentielles basées sur la population qui conservent un enregistrement des administrations de vaccins. Plus précisément, le HHS doit élaborer une stratégie et un plan pour améliorer ces systèmes, y compris les systèmes soutenus par les Centers for Disease Control and Prevention ; désigner les données et les normes technologiques à utiliser dans ces systèmes ; et accorder des subventions aux départements de la santé et à d’autres agences gouvernementales pour améliorer leurs systèmes.

Le vote était de 294-130. Alors qu’une majorité de républicains, 130, ont voté contre, il avait encore un peu de soutien du GOP avec 80 en faveur, et 3 n’ont pas voté. Les 214 démocrates votants ont voté pour, et 6 n’ont pas voté.

« Ces systèmes sont conçus pour permettre le partage d’informations cruciales et la maintenance des dossiers », a déclaré la représentante Mary Miller (R-IL), qui a voté contre. « Faisons-nous vraiment confiance au gouvernement pour protéger nos dossiers médicaux ? L’auteur du projet de loi s’est même vanté dans son communiqué de presse que ces systèmes aideront le gouvernement à rappeler aux patients quand ils doivent recevoir un vaccin recommandé et à identifier les zones à faible taux de vaccination pour assurer une distribution équitable des vaccins. Il s’agissait clairement d’un outil législatif pour faire respecter les mandats des vaccins et imposer leurs règles orwelliennes à ceux qui ne s’y conforment pas. »

Miller a ajouté : « Ce projet de loi permettrait au gouvernement de collecter, d’étudier et de partager vos données de santé privées. Il existe d’innombrables façons dont le gouvernement pourrait potentiellement utiliser ces informations contre vous. »

La semaine dernière également, comme l’a rapporté Epoch Times, le Nevada est devenu le premier État à approuver l’obligation pour les travailleurs de payer une surtaxe s’ils ne se sont pas soumis au jab. Bien sûr, cela signifie que tous les travailleurs du Nevada doivent divulguer leurs informations personnelles.

Ce programme de traçage des « vaccins » s’intensifie. Comme un grand nombre de membres républicains du congrès ont approuvé le HR550, les gouverneurs du GOP, comme Doug Ducey en Arizona, ont apporté leur aide.

Bien sûr, vous ne pouvez pas faire confiance aux faux « conservateurs » de Fox News pour vous fournir ces histoires. Fox News, le mois dernier, a organisé ses «Patriot Awards» dans lesquels il a exigé des participants qu’ils présentent une preuve de vaccination pour y assister, comme l’a exposé le journaliste Edward Szall.

Alors que les têtes parlantes de Fox News faisaient des blagues sur l’autoritarisme, ils ont ignoré les bracelets à code couleur que Fox faisait porter aux gens pour y assister et l’annonce de Fox selon laquelle «pour assister à cet événement, le participant doit montrer soit une carte de vaccin COVID OU un test COVID négatif 72 heures avant à l’événement », et qu’il « y aura un point de contrôle obligatoire sur place pour tous les participants avant d’entrer dans les portes du site ».

Si vous voulez aller du côté effrayant de cela, regardez les résidents en Suède se faire implanter des micropuces dans les mains avec leur passeport vaccinal.

Comme l’écrit Michael Snyder : « La société est de plus en plus divisée en deux classes de personnes, et la classe de personnes qui se conforme volontairement se voit accorder de nombreux « privilèges » que l’autre groupe se voit refuser. Beaucoup pensent que ce n’est « qu’une phase » et que les choses finiront par revenir à la normale. Mais la vérité est qu’il ne s’agit pas du tout d’une « phase ».

Snyder détaille comment les bureaucrates, comme Anthony Fauci, et les PDG de Big Pharma disent que COVID-19 est là pour rester, ce qui signifie qu’ils n’ont pas l’intention de régner sur les diktats des deux dernières années tout en exigeant des boosters sans fin.

« Ce sont des temps si sombres, et j’ai le sentiment qu’ils sont sur le point de devenir beaucoup plus sombres », a écrit Snyder.

En effet, nous avons perdu ce droit à la vie privée que Madison avait l’intention de protéger, mais cela est en préparation depuis longtemps.

John et Nisha Whitehead ont écrit sur les bases qui ont été jetées pendant des années pour détruire notre vie privée, et ils utilisent COVID-19 pour mettre davantage en œuvre l’appareil d’État-espion. Ils écrivent:

« J’ai suffisamment étudié l’histoire de ce pays – et l’histoire du monde – pour savoir que les gouvernements (le gouvernement américain ne faisant pas exception) sont parfois indiscernables du mal qu’ils prétendent combattre, que ce mal prenne la forme du terrorisme, de la torture, trafic de drogue, trafic sexuel, meurtre, violence, vol, pornographie, expérimentations scientifiques ou tout autre moyen diabolique d’infliger douleur, souffrance et servitude à l’humanité.

« Et j’ai vécu assez longtemps pour voir de nombreuses soi-disant théories du complot se transformer en faits froids et durs. »

« N’oubliez pas que les gens se moquaient de la notion d’État profond (alias gouvernement fantôme). Ils doutaient que le fascisme puisse jamais s’installer en Amérique et se moquaient de toute suggestion selon laquelle les États-Unis commençaient à ressembler à l’Allemagne nazie dans les années qui ont précédé l’accession au pouvoir d’Hitler.

