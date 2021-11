LES TYRANS RAPPELENT LES TESTS DE PCR APRÈS AVOIR DONNÉ 2,2 MILLIONS DE FAUX POSITIFS

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Quelque chose que nous savions tous depuis le premier jour : les tests de réaction en chaîne par polymérase inventés par Kary Mullins (décédé en août 2019, quelques mois avant le début de l’escroquerie) ne sont pas des outils de diagnostic. Mais la classe dirigeante ne s’en est jamais souciée et les a utilisées pour propager l’idée erronée qu’il existe une pandémie mortelle pour laquelle nous devons tous prendre plusieurs coups.

Les injections d’ARNm COVID-19 ne sont légalement pas des vaccins

Maintenant, la Food and Drug Administration des États-Unis a publié «le type de rappel le plus grave» pour les kits de test à domicile populaires qui montrent si l’on est infecté par le coronavirus. Au moins 2,2 millions de produits pourraient avoir montré des faux positifs, selon un rapport de RT. Cette information est très importante car ces tests sont le moteur de cette arnaque.

Non seulement ces tests ont donné des faux positifs, comme l’ont été la plupart des tests PCR, mais la FDA a averti que l’utilisation de kits défectueux « peut entraîner de graves conséquences pour la santé ou la mort », identifiant le cas comme un « rappel de classe I ». ‘ Étant donné que le propre site Web de la FDA indique toujours que le virus du SRAS-CoV2 n’a pas été isolé, ces tests recherchaient tout type de virus qu’ils pourraient étiqueter COVID afin de vendre au public le mensonge selon lequel il existe une pandémie.

Le CDC ADMET : Les tests PCR NE PEUVENT PAS différencier les coronavirus !

Les faux résultats « plus qu’acceptables », montrant qu’une personne a un coronavirus alors qu’en réalité ce n’est pas le cas, ont été signalés à la FDA dans au moins 35 cas, mais ce rappel couvre les 2,2 millions de tests positifs. Aucun résultat faussement négatif n’a été détecté, a rapporté RT. Imagine ça…

Le CDC admet que les tests PCR ne peuvent pas différencier les coronavirus…. laisse ça couler… cela signifie que depuis un an et demi, les rhumes et la grippe ont été diagnostiqués comme Covid. Laissez 👏 que 👏 couler 👏 dans 👏 – Dan Dicks (@DanDicksPFT) 27 juillet 2021

Ils l’admettent : la grippe a disparu maintenant que COVID est là

Mais voici le vrai problème de la FDA avec ces tests. Ils ne se soucient pas du nombre de faux positifs et du nombre de personnes isolées ou ayant détruit médicalement et mentalement leur corps en croyant avoir quelque chose qui n’existe même pas. La FDA s’inquiète du fait que les gens désobéissent aux ordres de leurs maîtres :

Cependant, le diagnostic inexact pourrait avoir des conséquences mortelles. Une personne peut recevoir un traitement erroné ou inutile, y compris avec un traitement antiviral et par anticorps, et subir un traumatisme supplémentaire du fait de devoir s’isoler des membres de sa famille et de ses amis. Cela pourrait également amener les gens à ne pas respecter les précautions, notamment à se faire vacciner contre Covid-19, a déclaré la FDA. –RT

Continuez à appliquer la pensée critique à tout. Ces sociopathes perdent rapidement le contrôle, ce qui est bien, mais cela signifie que nous devons rester très vigilants. Les mensonges continueront et ils deviendront de plus en plus évidents au fur et à mesure que nous avancerons. Mais nous ne devrions pas nous attendre à ce que les dirigeants abandonnent le pouvoir de leur plein gré. Soyez alerte. Le récit s’effondre rapidement, nous devons donc être prêts pour la suite.

