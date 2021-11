Les U21 espagnols gèlent en Russie

16/11/2021

Le à 20:13 CET

.

L’équipe espagnole des moins de 21 ans a subi sa première défaite (1-0) lors du tour de qualification européen lors de sa visite en Russie. L’herbe gelée et la température de -2 degrés Celsius les empêchaient d’imposer leur jeu à ceux de Luis de la Fuente. Plus de difficultés ont été rencontrées pour les footballeurs espagnols sur le terrain de l’Arena Khimki face au rival le plus difficile du groupe. Un match clé qui s’est déroulé dans sa première mi-temps comme prévu : avec peu de football et beaucoup de fautes ; tout le contraire de la première de la phase de qualification actuelle entre les deux équipes disputée en Estrémadure et qui s’est soldée par une victoire 4-1 pour celles de Luis de la Fuente.

RUS

ESP

Russie

Borisko ; Silyanov, Prokhin, Kuzmitchev, Stepanov; Maradishvili (Prutsev, m. 57), Mukhin, Umyarov; Sevikyan (Suleimanov, m.46), Agalarov (Tyukavin, m.58) et Khlusevich

Espagne

Agirrezabala; Français, Guillamón, Fontan, Miranda; Vencedor (Gragera, m.46), Turrientes (Francho Serrano, m.53), Sancet (Camello, m.69), Sergio Gómez, Abel Ruiz (Nico Williams, m.83) et Lobete (Gaspar, m.46)

Arbitre

Jochem Kamphuis (Pays-Bas). Il a réprimandé Maradishvili (m.35), Agalarov (m.37), Stepanov (m.41), Kuzmichev (m.62) et Suleymanov (m.73) de Russie. Il a montré un carton jaune à Turrientes (m.34) et Vencedor (m.45+1) en Espagne.

Incidents

Match de qualification du groupe C pour le Championnat d’Europe joué au stade Arena Khimki (Russie).

L’entraîneur espagnol des U21 avait déjà prévenu que c’était « le match le plus difficile ». La Russie a été durement utilisée pour couper la fluidité de l’Espagne et seule une tête d’Abel Ruiz a mis le gardien en difficulté Borisko. De leur côté, les locaux ont fait part de leurs inquiétudes dans les dernières minutes de la première mi-temps, mais d’abord Fontan et plus tard Guillamón a éliminé le danger avec de bonnes interceptions dans la zone.

Luis de la Fuente Il a déplacé l’équipe après la pause à la recherche de plus de rythme pour la circulation du ballon, mais ce sont les locaux qui sont sortis plus bouchés. Jusqu’à la troisième fois, c’était le charme.

Avis Agalarov de Vaseline, qui s’est écrasé sur la barre transversale, à m.56 en profitant du fait que la défense de l’Espagne s’est endormie sur un coup franc de la Russie depuis son propre terrain et Prustev eu une grande occasion qui a raté de loin le corps à corps, mais Tioukavine Je ne pardonne pas.

Erreur de Alexandre français, agissant comme arrière droit et non comme arrière central, dans la sortie du ballon qui a surpris son équipe désorganisée et l’attaquant russe a battu Agirrezabala avec un tir de l’extérieur de la surface deux minutes seulement après être entré sur le terrain de jeu.

Le jeu était ouvert, mais l’Espagne est restée dans le « presque » quand il s’agissait de générer des occasions. D’abord le sien français en ne parvenant pas à terminer un ballon libre à l’intérieur de la surface à m.65 et dix minutes plus tard un tir croisé lointain de Sergio Gomez auquel il n’a pas réussi à donner le fil nécessaire pour déranger Borisko.

Les de Luis de la Fuente Ils n’étaient pas près d’égaliser et ce résultat les laisse co-leaders du groupe C avec les mêmes points que la Russie, mais en avance en raison notamment de la différence de buts (+2 pour l’Espagne), avec encore quatre matchs à jouer. De plus, cela empêche de boucler la phase de qualification pour l’Euro de la catégorie, qui se jouera en 2023 en Géorgie et en Roumanie, avec le plein de points, ce qu’aucune équipe n’a réalisé dans toute l’histoire.