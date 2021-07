Les ultras fascistes de la Lazio menacent Hysaj pour avoir chanté une chanson partisane

in

20/07/2021 à 14h04 CEST

Des ultras fascistes de la Lazio ont menacé mardi la partie albanaise Elseid hysaj, nouvelle recrue du club romain, pour avoir chanté lors de la concentration de son équipe la chanson “Bella Ciao”, symbole de la résistance antifasciste.

“Hysaj ver, la Lazio est fasciste », ont écrit des ultras de la Lazio sur une banderole accrochée à l’aube ce mardi sur un pont de Rome, dans le quartier de Corso Francia.

Plusieurs supporters radicaux du club romain ont également assisté au rassemblement de la Lazio à Auronzo di Cadore (Vénétie, nord-est) avec une attitude menaçante et ont été calmés par les autorités.

La Lazio a fermement condamné ce qui s’est passé dans un communiqué dans lequel elle a défini la bannière des ultras comme “honteuse” et a exprimé sa proximité avec Hysaj, ancien joueur d’Empoli et Napoli, incorporé gratuitement dans cette séance de marché.

“La Lazio condamne fermement la bannière honteuse contre le joueur Elseid hysaj. Ce n’est pas le premier épisode comme ça. Nous ne soutiendrons jamais ceux qui nient les valeurs du sport. Nous sommes à côté de notre athlète et de tous les autres joueurs qui participent à la pré-saison », lit-on dans la note de la Lazio.

“Nous nous écartons de ceux qui veulent profiter de cet événement pour des raisons politiques qui nuisent à l’équipe, aux supporters de la Lazio et au conseil d’administration”, ajoute-t-il.

“Nous n’avons pas peur des gens qui utilisent des tons violents et agressifs. Pour eux, il n’y a pas d’espace dans notre monde, qui s’inspire des valeurs saines du sport, de la loyauté dans la compétition, du respect réciproque et du dépassement des distinctions sociales, culturelles, économiques et raciale », conclut.

Hysaj, international albanais, a été enregistré lors de la concentration de la Lazio en chantant une chanson devant le reste de ses coéquipiers, une coutume répandue dans le monde du football pour recevoir un nouveau joueur.