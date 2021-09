Les uniformes d’Asda, Tesco et Sainsbury’s “sexualisent” les filles

in



// Asda, Tesco et Sainsbury’s ont été critiqués pour leurs gammes d’uniformes scolaires // Les uniformes ont montré que les jupes et les shorts des filles sont nettement plus courts que les vêtements des garçons

Asda, Tesco et Sainsbury’s ont été critiqués par des parents pour avoir vendu des uniformes scolaires qui « sexualisent » les filles.

La dernière livraison d’uniformes scolaires des supermarchés a montré que les jupes et les shorts des filles sont nettement plus courts que les vêtements des garçons.

Plus tôt cette année, il a été découvert qu’Asda vendait des shorts pour filles 8 cm plus courts qu’un vêtement similaire pour garçons pour les enfants de 7 à 8 ans.

Asda a déclaré que sa marque de vêtements George offre “plus de choix et de variété que tout autre détaillant de vêtements pour l’école”, y compris des jupes plus longues, des shorts et des jupes pour filles.

Pendant ce temps, le stock de Tesco était limité et bien qu’il n’y ait pas de shorts pour filles disponibles, il y avait beaucoup de jupes pour filles de 5 à 6 ans.

La jupe plissée pour filles Tesco F&F mesurait 32 cm à l’extérieur de la jambe, contre 36 cm pour le short de coupe classique des garçons ; une différence de 4cm.

Alors que Tesco et Asda semblent proposer des modèles plus courts pour les filles, Sainsbury’s fabrique des vêtements pour filles qui sont en fait plus longs que les vêtements d’école pour garçons.

Sa jupe TU pour filles de 7 ans mesure 38 cm à l’extérieur de la jambe, soit 1 cm de plus que le short regular fit pour garçons de 7 ans.

