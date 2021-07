Les uniformes de l’équipe américaine de Ralph Lauren aux Jeux olympiques de Tokyo gagnent des moqueries en ligne lors de la cérémonie d’ouverture

Ralph Lauren conçoit les tenues de cérémonie d’ouverture de la Team USA aux Jeux olympiques depuis 2008, et elles sont généralement moquées par ceux qui ne se soucient pas du style preppy et répétitif des créateurs. Cette année, Team USA a traversé le stade olympique de Tokyo en portant des blazers bleus sur des chemises à rayures bleues et blanches, avec le logo Ralph Lauren et le logo Team USA comme patchs sur le devant. Ils portaient également un jean bleu foncé, une écharpe à imprimé drapeau américain et des baskets blanches.

La tenue de Team USA a été dévoilée plus tôt ce mois-ci, avec la surfeuse Caroline Marks les montrant dans PEOPLE. “C’est un tel honneur et c’est tellement incroyable. Même en faisant déjà quelques séances photo dans les tenues, c’était vraiment, vraiment cool”, a déclaré Marks, 19 ans, au magazine avant le début des Jeux olympiques. Elle a dit plus tard qu’elle prévoyait de garder sa tenue de cérémonie d’ouverture comme souvenir, peu importe ce que Twitter pense du design. “Je vais certainement le garder dans un endroit sûr ou l’avoir toujours dans mon placard. Je l’aurai certainement toujours là-bas”, a déclaré Marks. “Je garderai toujours ça pour toujours.”

Ralph Lauren a également conçu les tenues avec une technologie spéciale. Chaque athlète de l’équipe américaine attendait en fait la nouvelle technologie “RL Cooling” de la marque, conçue pour la chaleur estivale de Tokyo. « À travers les Jeux Olympiques et Paralympiques, Ralph Lauren célèbre l’esprit pionnier et la tradition de l’Amérique, tout en embrassant la modernité et l’innovation. Officier et vice-président du conseil d’administration, a expliqué dans un communiqué.

Pourquoi les tenues de la Team USA semblent-elles vous dénoncer aux RH pour avoir maudit pic.twitter.com/ZjsBKcFAGb – Molly Mulshine (@mollymulshine) 23 juillet 2021

Cependant, le fonctionnement de la technologie de refroidissement n’est pas exactement clair, note le New York Times. Ralph Lauren a déclaré qu’ils utilisaient la même technologie pour refroidir les ordinateurs avancés, ce qui semble approprié puisque les athlètes olympiques sont les plus avancés dans leur sport. La marque a également veillé à ce que toutes les parties de la tenue soient fabriquées aux États-Unis pour éviter le contrecoup auquel elles ont été confrontées lorsqu’il a été révélé que les tenues de la cérémonie d’ouverture de 2012 étaient fabriquées en Chine. Les ceintures étaient fabriquées à partir de polyester recyclé fabriqué à partir de bouteilles d’eau en plastique. Les jeans ont également été fabriqués à partir d’un nouveau matériau “sans plastique synthétique”, a déclaré Ralph Lauren.

société si l’Amérique arrête de laisser Ralph Lauren nous embarrasser à chaque JO pic.twitter.com/eOk9FjHF1u – Astead (@AsteadWesley) 23 juillet 2021

Les porte-drapeaux de l’équipe américaine étaient le joueur de baseball Eddy Alvarez et la star du basketball Sue Bird. Après la cérémonie, Alvarez a déclaré que c’était “un moment tellement émouvant” pour lui et sa famille. “Juste pour avoir l’honneur de représenter les États-Unis d’Amérique, de tenir le drapeau, un symbole de liberté et de liberté – ma famille est venue de Cuba dans ce pays à la recherche d’opportunités, et si ce n’était pas pour eux de le faire Je ne serais pas dans la position où je suis maintenant, le privilège que j’ai eu de tenir le drapeau et de diriger l’équipe des États-Unis jusqu’à la cérémonie d’ouverture”, a déclaré Alvarez, 31 ans, à Today. “Je veux dire, cela a été un tel tourbillon d’émotions.” Alvarez est le fils d’immigrants cubains et une star multisports. Il a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 en tant que membre de l’équipe américaine de relais de patinage de vitesse sur courte piste.

J’ai toujours adoré les créations de Ralph Lauren pour la tenue de cérémonie d’ouverture olympique de l’équipe américaine. pic.twitter.com/gq2E563Eqn — “Je ne sais pas, tu me le dis” 🖤🌹 (@ShaunaReporter) 23 juillet 2021

Bird, 40 ans, est quatre fois champion WNBA et quatre fois médaillé d’or olympique. La star du football Megan Rapinoe, qui est fiancée à Bird, a déclaré qu’elle “ne pouvait pas être plus fière et plus heureuse” pour Bird, rapporte PEOPLE. “Elle me l’a dit par SMS, elle a entendu à l’entraînement”, a poursuivi Rapinoe. “À la manière typique de Sue, elle était très discrète à ce sujet, mais j’ai vu la vidéo quand [Diana Taurasi] lui a dit et je pense que cela veut tout dire, contrairement à moi, elle n’aime pas beaucoup l’attention mais je pense que vous pourriez dire à ce moment-là à quel point cela signifiait pour elle.”

Tous les 4 ans, quelqu’un laisse Ralph Lauren faire ressembler l’athlète américain à une clique de connards BCBG d’une comédie torride pour adolescents des années 1980. pic.twitter.com/wlsWUTRaFP – Ryan Adams 🎞️🏳️‍🌈 (@filmystic) 23 juillet 2021

“Oui, les créations de Ralph Lauren pour Team USA les font ressembler une fois de plus à des méchants preppy dans une comédie pour adolescents des années 80”, a écrit un utilisateur de Twitter.

les coupes de ralph lauren nous donnent l’impression que nous sommes toujours sous la domination britannique smdh https://t.co/pRSG6sCz9Z – Kimmy l’ourson (@kimmythepooh) 23 juillet 2021

« Abolir Ralph Lauren de la conception des tenues de la cérémonie d’ouverture olympique des États-Unis. N’avons-nous rien appris ? » a demandé une personne.

Ralph Lauren a l’équipe #USA qui ressemble aux méchants dans un film original de Disney Channel. Ces gars auraient certainement intimidé Johnny Tsunami et lui auraient dit qu’il n’était pas à sa place. pic.twitter.com/QJjRWUHbJ5 – Tyler Lawrence (@ahrealtyler) 23 juillet 2021

“Chaque Jeux olympiques d’été, ils laissent Ralph Lauren habiller notre équipe comme s’ils étaient en vacances à Newport”, a commenté l’écrivain Drew Magary.

