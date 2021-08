Les uniformes des Yankees et des White Sox pour le jeu ‘Field of Dreams’ sont parfaits

Nous sommes à une semaine du premier match Field of Dreams entre les Yankees et les White Sox, qui se déroulera dans un champ de maïs à Dyersville, Iowa, où le film emblématique a été tourné en 1989. Maintenant, nous avons un premier aperçu de les uniformes que les équipes porteront, et ils sont parfaits.

Les Yankees passent de leur bleu marine minuit au noir uni, avec une nouvelle police uniforme qui évoque l’ère 1919-1920 évoquée par le film. Pendant ce temps, les White Sox obtiennent les rayures avec un retour absolument parfait à l’uniforme «Shoeless» que Joe Jackson et sa compagnie portaient.

Il y a aussi de très beaux changements subtils dans les chapeaux. Les coutures sur le lettrage sont plus effilées, un peu plus désordonnées, conçues pour avoir l’air cousues à la main, plutôt que faites avec la perfection de la machine. C’est juste un beau look pour un jeu qui sera l’un des plus mémorables de tous les temps.

C’est un peu dommage que Nike ait ressenti le besoin de mettre sa marque swoosh sur le look old school, mais je comprends. C’est le sous-produit nécessaire du mécénat d’entreprise.

Quoi qu’il en soit, le “Field of Dreams Game” sera inoubliable, et il y aura quelque chose de si spécial à voir certaines des plus grandes stars du baseball dans un champ de maïs de l’Iowan.