Les uniformes olympiques de Ralph Lauren sont dotés d’une technologie de refroidissement – WWD

Ralph Lauren fera sa part pour garder les athlètes américains au frais pendant et après les Jeux olympiques de Tokyo.

Les températures dans la ville hôte pendant les prochains Jeux devraient atteindre en moyenne 95 degrés avec une humidité de 60 à 80 pour cent, ce qui en fait l’un des Jeux olympiques les plus chauds jamais enregistrés. Et avec l’augmentation des cas de COVID-19 à Tokyo, la ville en état d’urgence pandémique pour la quatrième fois et tous les spectateurs interdits, les défis continuent de s’intensifier pour ceux qui sont en compétition.

Mais au moins, ils auront l’air bien. Aujourd’hui, la marque de créateurs a dévoilé l’uniforme de la cérémonie d’ouverture de la Team USA. Mais en plus de sa palette de couleurs patriotique, l’uniforme offrira une fonctionnalité supplémentaire : RL Cooling, une nouvelle technologie portable développée par Ralph Lauren spécifiquement pour Team USA.

RL Cooling, que les porte-drapeaux porteront lors des défilés des cérémonies d’ouverture olympique et paralympique, est un dispositif de refroidissement à température autorégulant intégré au vêtement et surveillant la température. Lorsque la température de la peau augmente, l’appareil, qui utilise la même technologie que celle utilisée pour refroidir les systèmes informatiques, émet une sensation de fraîcheur que les athlètes peuvent ressentir immédiatement.

Bien que seuls les porte-drapeaux auront des vestes de refroidissement RL pour la cérémonie d’ouverture, tous les athlètes recevront le dispositif de refroidissement pour s’adapter à leurs blazers après la fin des Jeux.

David Lauren, directeur de la stratégie de marque, responsable de l’innovation et vice-président de Ralph Lauren Corp., a déclaré que l’idée d’introduire une «gestion thermique personnelle» aux Jeux olympiques visait à «entamer une conversation» sur la durabilité, une mission majeure pour la marque de vêtements.

“Tout le monde se concentre sur l’environnement et ce seront les Jeux olympiques les plus durables de tous les temps”, a-t-il déclaré. L’idée de climatiser de grands stades ou de grands bureaux ne peut pas continuer si nous voulons sauver notre planète, a déclaré Lauren, et des idées comme celle-ci sont la première étape vers la lutte contre les effets du changement climatique.

Les vestes que les Olympiens recevront ne seront pas disponibles dans le commerce immédiatement, mais serviront à faire la lumière sur la question, a-t-il déclaré. Mais en fin de compte, Lauren pense que cette technologie peut être utilisée dans tout, des manteaux de sport pour hommes aux t-shirts dans l’espace vestimentaire.

“L’idée d’être cool et de se sentir cool n’est pas si loin dans le futur”, a-t-il déclaré. “Ça va devenir plus simple, mais ça s’en vient.”

Et il n’y a pas de meilleur endroit pour le présenter que les Jeux olympiques. Lauren a déclaré que la cérémonie d’ouverture est le “défilé de mode ultime” pour les athlètes américains et le meilleur endroit pour eux de montrer une bonne vieille innovation américaine. Il a déclaré que bien que les athlètes aient fait de leur mieux pour se préparer au climat de Tokyo, cela n’a pas été facile.

“C’est tellement humide à Tokyo, c’est comme de la soupe”, a-t-il déclaré. «Ils vont être sur la scène mondiale et ils vont tous transpirer abondamment. Nous voulons que nos athlètes se sentent bien. Et quand ils quitteront les Jeux olympiques, ils garderont ces vestes pour toujours, ils seront donc vraiment spéciaux. »

Ce n’est pas la première fois que Ralph Lauren utilise la technologie pour améliorer l’expérience des athlètes qui se préparent pour les Jeux olympiques. Lors des Jeux d’hiver de 2018 à Pyeongchang, la société a introduit une veste chauffante en travaillant avec Advanced Research Projects Agency-Energy, une agence du département américain de l’Énergie, pour créer un élément chauffant pour garder les athlètes au chaud. « Les athlètes ont vraiment aimé cela et cela leur a procuré un réel avantage », a-t-il déclaré. « Cela les a mis très à l’aise lorsqu’ils se préparaient pour les Jeux. »

Il a déclaré que les vestes chauffantes, qui sont toujours disponibles au public, se vendent bien et que l’objectif pour l’avenir est d’utiliser cette technologie dans des vestes fabriquées à partir de tissus plus légers.

L’introduction de RL Cooling est l’une des nombreuses innovations de la société, notamment Color on Demand, une plate-forme de teinture pour la coloration du coton, et un investissement dans Natural Fiber Welding, Inc., une société de science des matériaux durables qui convertit les fibres végétales en fibres de haute qualité brevetées. matériaux performants.

Les uniformes de la cérémonie d’ouverture de l’équipe américaine intègrent la durabilité dans chaque pièce. Le blazer bleu marine est fait de laine cultivée aux États-Unis ; un t-shirt à rayures comprend Ecofast Pure, un prétraitement de Dow qui utilise moins d’eau, de produits chimiques et d’énergie pour teindre le coton, et une ceinture à rayures en Repreve, un polyester recyclé fabriqué à partir de bouteilles d’eau en plastique. Le pantalon en jean comporte un patch arrière en Mirum, une alternative au cuir, et l’ensemble de l’uniforme est fabriqué aux États-Unis

La collection Team USA est disponible à l’achat dans certains magasins de détail Ralph Lauren et grands magasins américains, ainsi qu’en ligne sur les sites Web Ralph Lauren et Team USA. Ralph Lauren est un pourvoyeur officiel de Team USA depuis 2008.

Peter Zeytoonjian, vice-président senior des produits de consommation chez US Olympic and Paralympic Properties, a déclaré : « L’engagement de Ralph Lauren à fournir des tenues innovantes, durables et fonctionnelles aux athlètes de l’équipe américaine contribue à améliorer leur expérience des Jeux. Alors que nos athlètes olympiques et paralympiques entrent sur la scène mondiale cet été, nous sommes fiers d’avoir le soutien continu d’une marque dont l’approche réfléchie de la façon dont ils peuvent mieux servir nos athlètes profite uniquement à Team USA.

Un athlète qui bénéficiera de la technologie RL Cooling est l’ambassadeur de Ralph Lauren Jordyn Barratt, un skateur californien qui participera à la division féminine du skate park à Tokyo. Barratt ne pourra pas assister à la cérémonie d’ouverture car elle ne partira pas pour les Jeux avant le 28 juillet. “Nous ne sommes pas autorisés à y être plus tôt”, a-t-elle déclaré, ajoutant que son événement est prévu pour le 4 août. Mais ce n’est pas grave pour elle puisqu’au moins les Jeux sont lancés.

Avec le skateboard faisant ses débuts à Tokyo, Barratt sera parmi les quelques privilégiés à pouvoir présenter leur sport sur une scène internationale. « C’est dingue, dit-elle. «C’est quelque chose de vraiment spécial que je peux dire, pour le reste de ma vie que peu de gens pourront dire. Je suis donc très excité pour ça. Et Barratt, qui est ambassadeur de Ralph Lauren depuis plus de deux ans, espère que la veste rafraîchissante l’aidera à mieux se préparer aux conditions chaudes partout où elle concourt. Elle a qualifié la technologie de « génie », ajoutant : « Il va faire très chaud là-bas, alors tout va nous aider, c’est génial. Et cela rend les Jeux olympiques encore plus spéciaux pour moi. »

Barratt a déclaré qu’en dépit de l’exposition supplémentaire, elle envisage les Jeux olympiques comme n’importe quelle autre compétition – avec un peu de torsion en raison de l’emplacement. « J’essaie de garder tout ce qui ressemble à un concours de patinage normal, mais j’ai travaillé un peu plus pour préparer mes poumons à la chaleur. J’ai voyagé jusqu’en Utah dans un très bon skatepark qui ressemble un peu à ce que sera le Japon – et c’était à 160 degrés. C’était une chaleur super sèche donc pas humide comme le sera le Japon, mais c’était quelque chose.

Barratt, qui a grandi à Hawaï en surfant avant de se tourner vers le skateboard, cite Bucky Lasek et Mimi Knoop comme ses inspirations. Elle attribue à Knoop en particulier l’aide apportée au skateboard aux Jeux olympiques et au skate féminin à égalité avec le skateboard masculin. « Après avoir terminé sa carrière de patineuse professionnelle, elle a travaillé dans des organisations pour que le skate féminin soit égal à celui des hommes parce que c’est un sport tellement dominé par les hommes. Nous avons maintenant beaucoup de salaires égaux, des concours et beaucoup plus d’opportunités et de parrainages. C’est l’une de mes très, très bonnes amies et une personne inspirante dans le sport.

Même si le skateboard a ses racines dans le sud de la Californie, Barratt sait que la plus grande compétition de l’équipe viendra de l’extérieur des États-Unis. “C’est vraiment le jeu de n’importe qui”, a-t-elle déclaré. «C’est celui qui sera le mieux préparé mentalement. La situation du skateboard de nos jours est époustouflante : les filles japonaises sont folles. Ils vont probablement être l’un des plus gros concurrents. Les trois femelles américaines sont vraiment, vraiment bonnes. Et aussi, les Brésiliens sont vraiment bons aussi.

Mais elle n’a pas voulu dévoiler les trucs spéciaux qu’elle compte dévoiler pendant les Jeux. « Je travaille sur un tas de trucs. Je vais passer les prochaines semaines à préparer toutes mes répliques pour les tricks que je veux faire et sur lesquels j’ai travaillé ces derniers mois. Je suis ravi de les montrer au monde.