Les unités Polymega arrivent enfin entre les mains des clients

Image : La vie de Nintendo

Polymega – la console rétro tout-en-un capable de lire une large gamme de systèmes classiques à cartouche et à base de CD – a certainement mis du temps à arriver sur le marché. Il a été initialement annoncé en 2017, et les précommandes ont été ouvertes en septembre 2018.

Cependant, une série de retards ont eu un impact sur la production de la console depuis lors, laissant de nombreux déçus – et cela ne mentionne même pas le problème Walmart qui a vu les clients se voir annuler leurs commandes lorsque la relation entre le détaillant et Playmaji, le fabricant de Polymega, s’est rompue. vers le bas.

Cependant, après trois ans d’attente, le Polymega fait enfin son chemin entre les mains de ceux qui l’ont commandé il y a tout ce temps. Playmaji a publié une déclaration sur son site officiel marquant le fait qu’aujourd’hui, le 12 septembre, est le jour du lancement officiel de la console, et que les unités sont en route vers les consommateurs au moment où nous parlons.

Le PDG de Playmaji, Bryan Bernal, a déclaré ceci :

Malgré l’environnement d’expédition difficile présenté par la pandémie de COVID-19 à partir de l’année dernière et d’autres facteurs indépendants de notre volonté dans notre usine d’assemblage du Myanmar en 2021, notre équipe est ravie d’atteindre enfin cette étape critique de la publication, et de plus, nous sommes plus que reconnaissants à nos milliers de clients qui sont restés avec nous et ont cru à la vision de POLYMEGA® et à ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de l’industrie des jeux vidéo.