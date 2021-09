Les univers parallèles ne sont pas que de la science-fiction, selon une nouvelle étude scientifique | La technologie

in

Le monde de la physique est sur le point de subir une révélation qui signifierait accepter non seulement comme une théorie la possibilité qu’il existe des univers parallèles, quelque chose que nous n’avons envisagé que dans Marvel.

Le docteur Strange a déclaré qu’il avait vu toutes les fins dans les univers parallèles et que les Avengers ne pouvaient vaincre Thanos que dans une seule.

De cette façon, dans Marvel, ils tiennent pour acquis l’existence d’univers parallèles, une question dont la physique parle et étudie depuis plus de 50 ans et qui dans le monde de la fiction est très récurrente.

Les univers parallèles, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, sont le nom d’une hypothèse physique dans laquelle l’existence de plusieurs univers entre en jeu ou des réalités relativement indépendantes.

Le développement de la physique quantique et la recherche d’une théorie unifiée, ainsi que le développement de la théorie des cordes, ont permis aux physiciens de le tenir pour acquis (mais pas vrai) l’existence de plusieurs univers parallèles, qui constitueraient un multivers.

Cela semble très complexe, car c’est, puisque suppose de se plonger dans la haute physique, dans les plus théoriques et difficiles à démontrer, ainsi, seuls quelques-uns dans le monde peuvent approfondir ces questions et, encore moins, faire des recherches à leur sujet.

La question, pour ne pas rentrer dans des idées trop complexes à comprendre même pour les professionnels du domaine, c’est que un groupe de chercheurs de l’Université de Boston a atteint, grâce à la constante de structure fine et à la glace de spin quantique, impliquent qu’un univers alternatif existe.

Ainsi, l’idée que le cinéma, la littérature et les jeux vidéo exploitent depuis des décennies, devient une possibilité bien réelle, plus tangible que jamais. Les scientifiques disent qu’ils ont encore besoin de temps et de fonds pour faire de la recherche, mais la première étape a été franchie.