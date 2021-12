Les universités américaines aux États-Unis regorgent d’athlètes espagnols : « En 2004, il y en avait environ 25, maintenant il y en a 2 300 »

L’Espagne est le quatrième pays étranger avec la plus grande présence sportive sur les campus américains, derrière le Canada, le Royaume-Uni et l’Allemagne

« Il ne s’agit pas d’y aller pour être professionnel, mais de profiter des compétences sportives pour étudier une carrière aux États-Unis et avoir un excellent niveau d’anglais à l’âge de 22 ans »

Le stade García de la Mata, à Madrid, est l’un des nombreux terrains de football avec gazon synthétique pour les pachangas des supporters. Jeudi matin dernier, le 7 décembre, et tandis que de nombreuses familles planifiaient des escapades en profitant du pont de la Constitution, d’autres ont concentré leurs efforts sur le parcours scolaire de l’enfant. Autour du stade, familles, scouts et badauds se sont mêlés, dans une apparente harmonie. Le premier a applaudi les enfants qui ont essayé de faire de leur mieux pour impressionner le second. Pour le premier, l’enjeu était considérable. C’est l’un des castings qui, à l’abri des projecteurs, sont organisés par des universités américaines en Espagne à la recherche d’athlètes pour recevoir des bourses.

Dans ce cas, ceux qui sont arrivés sont des joueurs appartenant aux carrières de LaLiga, de bons greniers de footballeurs, mais qui recherchent quelque chose qui dépasse ce qu’une académie espagnole peut offrir. L’objectif de ces adolescents est de convaincre les scouts des universités américaines que leurs compétences footballistiques, ainsi que leurs compétences académiques, méritent une bourse leur permettant de combiner leur passion sportive avec la possibilité de développer des études prestigieuses. Être un professionnel du football est secondaire, l’important est de se tailler un avenir hors des pistes qui dépasse les possibilités offertes par le système universitaire espagnol.

« Lorsque nous avons créé l’entreprise en 2004, il y avait entre 20 et 25 athlètes espagnols étudier dans les universités américaines. En août dernier, nous y avons envoyé 270 garçons et nous touchons les milliers de personnes qui étudient et pratiquent du sport en ce moment. Nous calculons qu’au total, il y a actuellement environ 2 300« .

Qui parle est Gonzalo corrales, fondateur avec son frère Allvaro de la société Saragosse AGA, dédié à l’intermédiation entre les universités américaines et les étudiants et familles espagnols pour obtenir des bourses et qui a un chiffre d’affaires d’environ un million d’euros par an. Il fait partie de ces pionniers qui, dans les années 90, décident de se lancer dans une aventure pratiquement inconnue en Espagne.

Un beau jour, il se retrouve dans la situation, si courante en Europe, de devoir choisir entre sa carrière prometteuse dans le tennis et ses études universitaires et trouve outre-Atlantique la quadrature du cercle qui dans notre pays était presque impossible. trouver.

Quatrième pays au monde

Corrales était une rareté dans sa génération, mais il ne l’est plus. Il y a environ 2 300 jeunes Espagnols qui étudient dans les universités américaines grâce à leurs compétences sportives. Un chiffre qui place déjà, dans les deux grandes divisions du système, notre pays comme le quart du monde exportant le plus d’athlètes vers les campus américains.

Canada par proximité géographique (4 242) et Royaume-Uni par langue et culture (2 021) sont inaccessibles, mais l’Espagne est déjà proche de la troisième position qu’elle conserve pour le moment Allemagne: 1 346 contre 1 364 athlètes dans les divisions I et II du système universitaire américain. Les mille autres Espagnols aux États-Unis participent à la division III, pour laquelle aucune donnée comparative par nationalité n’est enregistrée au niveau fédéral.

La Association nationale du sport universitaire (NCAA) compile des statistiques sur la présence d’athlètes internationaux et sur l’arrivée de nouveaux étudiants chaque année dans son système, qui est divisé en trois divisions, en fonction du potentiel sportif et académique des universités et de leur capacité à attribuer des bourses.

Les données sur la présence d’athlètes internationaux dans les divisions I et II, les deux plus importantes, confirment que l’Espagne est une puissance en huit disciplines, dans lequel il se classe parmi les cinq pays (hors États-Unis bien entendu) les plus présents : Le golf, football Oui tennis dans les deux sexes, basketball féminin et natation Masculin. Dans le cas du tennis, les Espagnols mènent facilement les statistiques.

Joueurs de tennis

La dernière édition du rapport de la NCAA, qui analyse l’origine des athlètes qui sont en première année à l’université, montre que l’Espagne mène déjà au niveau international deux disciplines de la Division I, toutes deux féminines : c’est le pays avec plus de joueurs de tennis (35, par 28 du Royaume-Uni) et golfeurs (17, contre 15 pour le Canada).

Chez les garçons, seule l’Allemagne (24) dépasse 22 joueurs de football Les Espagnols. En Division II, l’Espagne est en tête du classement des joueurs de tennis masculins (40, suivis par 26 Allemands), la frôle chez les filles (22, un de moins que l’Allemagne) et est troisième des joueurs de football (50, loin des 93 Britanniques).

Le contraste entre les données générales et celles de la première année 2020 confirme que la présence des Espagnols dans les universités américaines est en augmentation. Parce que? « Parce que maintenant de plus en plus de familles savent qu’il s’agit d’un réelle opportunité, ce n’est pas une mode, puisqu’on voulait le vendre il y a quelques années. Tous les enfants de 15 ou 16 ans savent maintenant qu’en étant bons dans un sport, ils peuvent avoir des options plus nombreuses et meilleures dans les universités américaines », explique Corrales.

Au cours des cinq dernières années, toujours selon les données de la NCAA, le nombre d’athlètes espagnols qui en sont à leur première année à l’université aux États-Unis a augmenté de 34% dans les deux premières divisions du système, passant de 232 en 2015 à 352 en 2020, dernières données disponibles.

Rahm et Aldama

La philosophie qui entoure cette expérience est claire. Il ne s’agit pas d’aller aux États-Unis pour devenir un athlète professionnel, puisque des cas comme Jon Rahm ou Santi Aldama ce sont des exceptions ou des raretés. L’objectif est de profiter des compétences sportives d’un adolescent bon curriculum vitae d’obtenir des bourses qui leur permettent de continuer à combiner leur formation avec le sport, leur permettant de réaliser des études universitaires prestigieuses sans avoir à renoncer à ce qu’ils aiment le plus.

« Ceux qui vont aux États-Unis sont ceux dont la priorité est d’obtenir un diplôme, ils peuvent peut-être devenir des professionnels, mais le pourcentage de ceux qui le font est minime, à la fois là-bas et en Espagne. Ceux qui deviennent aveugles, par exemple , un footballeur professionnel ne vient pas à nous. Le sport n’a pas à servir pour que nous voulions être Messi, Alonso ou Gasol, il doit être un outil pour ouvrir des opportunités. Dans ce cas, cela vous aide à étudier dans une université américaine tout en continuant à pratiquer votre sport et à le terminer avec un anglais parfait », souligne Corrales.

Rafa Martinez C’est un bon exemple. Cet homme de Cordoue est allé aux États-Unis en 2004 pour étudier l’enseignement et jouer au football au Université de Kansas City-Missouri. Actuellement, il est entraîneur adjoint de l’équipe universitaire et cette semaine, il était à Madrid pour parcourir les joueurs lors de trois sessions organisées par l’AGA et la Liga. « Quand j’y suis allé, c’était très rare de te trouver sur le terrain avec un Espagnol. Maintenant, c’est presque étrange de ne pas le faire », explique Martínez.

Les joueurs assistant aux sessions susmentionnées ont participé Quatrième de l’ESO et Premier du Baccalauréat. Le modus operandi des universités est de détecter les talents avec quelques années à venir, pour suivre plus tard l’évolution du garçon, tant dans le sport que dans les études. Par la suite, si l’université en question souhaite incorporer le footballeur, elle lui adressera une offre sous forme de bourse.

Mon frère a étudié à Valladolid et sa carrière a coûté plus d’argent à mes parents que la mienne aux États-Unis

« Mon frère a étudié le droit à l’Université de Valladolid, à une demi-heure de chez moi, et mes parents plus cher que ma carrière« , illustre Ángela Lozano, qui travaille actuellement à Madrid à Santander après avoir étudié Administration d’entreprises aux États-Unis entre 2014 et 2019. Ses dons pour le tennis, qui ont commencé avec cinq ans, lui ont permis de recevoir, avec la médiation de l’AGA, une bourse complète du Université de Houston et plus tard le Technologie de la Louisiane.

« En janvier, au début de la période de compétition, je recevais un calendrier signé par mes entraîneurs et sur cette base, les professeurs modifieraient mes dates d’examen si elles étaient incompatibles. Cela n’arrive pas en Espagne : si vous ne pouvez pas passer un examen pour le sport, c’est votre problème », dit-il. A 25 ans, le tennis ne fait plus partie de son quotidien, mais l’important c’est qu’il apprécie des études qui lui ont ouvert plus d’opportunités d’emploi que s’il avait terminé sa formation en Espagne.

Les filles

Les bourses sont de montants différents selon le talent de l’athlète et la capacité financière de l’université. Selon les données fournies par l’AGA, moins de 15% des garçons reçoivent des bourses complètes pour les frais de scolarité, de séjour et d’entretien… mais chez les filles c’est 60%. Parce que? Pour l’engagement en faveur de l’égalité sur les campus établi par la loi il y a des années par le gouvernement américain.

« Les universités sont obligées d’attribuer le même nombre de bourses, en nombre et en quantité, aux garçons et aux filles. Qu’est-ce qui se passe? Que les équipes de football américain sont composées de 85 joueurs et ce sont presque toujours des hommes. Cela implique que les universités doivent allouer 85 bourses aux sports féminins, ouvrant ainsi davantage d’opportunités dans le golf, le tennis, la natation… », explique Corrales.

Les universités sont tenues par la loi d’attribuer le même nombre de bourses aux garçons et aux filles

Cela a fait monter en flèche le pourcentage de filles qui se rendent aux États-Unis ces dernières années, atteignant près de 40 % du total. « Leur intérêt s’est accru. Les garçons viennent depuis une dizaine d’années et les filles s’intéressent davantage aux cinq derniers », explique-t-il. Miguel Angel Lozano, entraîneur de l’équipe féminine de soccer de la Université de La Roche de Pittsburgh (Pennsylvanie), qui a trois Espagnols sous ses ordres et qui était à Madrid cette semaine avec l’idée d’en intégrer deux autres.

L’opportunité offerte par les universités américaines, en somme, c’est de ne pas avoir à choisir entre le sport et les études pour des jeunes qui excellent dans n’importe quelle discipline. Comment en profiter ? Le fondateur d’AGM l’explique à la première personne : « Mon fils a maintenant 12 ans et ce dont il a besoin, c’est d’être le meilleur athlète possible pour que de nombreux entraîneurs puissent le remarquer ; Soit le meilleur étudiant possible pour répondre aux exigences académiques élevées qu’ils vous demanderont ; et avoir un haut niveau d’anglais pour montrer qu’il pourra continuer les cours sans difficultés ».

