Les universités californiennes critiquées pour avoir dépensé l’aide aux étudiants COVID pour d’autres dépenses

Certaines universités de Californie (UC) et California State University (CSU) n’ont pas maximisé les fonds de secours fédéraux COVID-19, utilisant plutôt de l’argent qui aurait pu aller aux étudiants, selon un nouveau rapport.

Le rapport, publié jeudi par le California State Auditor, a passé en revue les dépenses d’aide de six universités : UC Merced, UC Riverside, UC San Diego, CSU Chico, CSU Long Beach et CSU Sonoma. Après examen, la vérificatrice d’État Elaine Howle a constaté que la plupart des campus « n’avaient pas maximisé » une partie des 435 millions de dollars d’aide institutionnelle combinée du Fonds d’aide d’urgence pour l’enseignement supérieur (HEERF) pour aider à compenser le coût de la pandémie et fournir une aide financière aux étudiants .

L’argent HEERF est l’argent des contribuables fédéraux alloué par le ministère américain de l’Éducation.

Le rapport indique que les fonds de secours n’ont pas été maximisés en partie parce que certains campus ont utilisé les fonds HEERF pour payer des coûts qui auraient pu être remboursés par l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA). En mars 2020, l’ancien président Donald Trump a déclaré une urgence nationale en raison de COVID-19, qui a autorisé la FEMA à rembourser aux universités les coûts associés à la réponse à la pandémie.

Après examen, Howle a découvert que quatre des six campus – CSU Chico, CSU Long Beach, UC Merced et UC San Diego – avaient dépensé ou prévu de dépenser environ 47 millions de dollars en fonds HEERF que la FEMA aurait pu rembourser à la place. Si ces campus avaient obtenu le remboursement de la FEMA, le rapport indique que les fonds HEERF auraient pu être utilisés pour d’autres coûts liés à la pandémie, tels que la fourniture d’une aide supplémentaire aux étudiants.

À titre d’exemple, le rapport note que la CSU Long Beach a dépensé 2,8 millions de dollars en fonds HEERF pour installer une tente médicale temporaire, effectuer des tests et administrer des vaccins COVID-19 – qui étaient tous éligibles au remboursement de la FEMA. En outre, l’université prévoyait de consacrer 2,3 millions de dollars de son aide institutionnelle restante à des dépenses supplémentaires éligibles au remboursement de la FEMA.

Si l’école obtient le remboursement de la FEMA, le montant équivaut à fournir une subvention supplémentaire de 500 $ à 10 000 étudiants, indique le rapport.

En outre, le rapport a révélé que deux campus – UC Riverside et UC San Diego – auraient pu recevoir 2,8 millions de dollars supplémentaires en fonds d’institutions au service des minorités (MSI) s’ils avaient demandé une désignation MSI. Le rapport estime que UC Riverside a perdu environ 2,2 millions de dollars dans certains fonds MSI parce qu’elle n’a pas demandé à conserver son statut MSI en 2020.

Lorsque le bureau de l’auditeur a contacté les universités au sujet de ces conclusions, le rapport a indiqué que la plupart des campus « ont indiqué qu’ils n’avaient pas soumis les dépenses à la FEMA pour remboursement car le processus de réclamation est lourd et ils ne savaient pas si les dépenses étaient remboursables ». Des responsables de CSU Long Beach et CSU Chico ont déclaré que la FEMA pourrait prendre des années pour résoudre les réclamations, mais le rapport indique qu’il faut actuellement à la FEMA environ six à douze mois pour examiner et approuver les remboursements.

Le rapport note que, bien que les responsables du campus aient exprimé leur réticence à demander un remboursement FEMA en raison du temps que cela peut prendre pour traiter les demandes, les systèmes universitaires ont encore la possibilité de demander un remboursement FEMA avant la date limite de remboursement. Et Howle recommande que les universités le fassent.

« Quel que soit le temps qu’il faut à la FEMA pour traiter ces demandes, les millions de dollars que les campus pourraient recevoir devraient l’emporter sur leur réticence à s’engager dans ce processus », indique le rapport.

Les campus ont priorisé les demandes de bourses d’études différemment

L’audit des six campus a également révélé que les universités utilisaient différents processus pour distribuer environ 352 millions de dollars de fonds HEERF spécifiquement destinés aux subventions d’aide aux étudiants.

Pour les bourses d’études CARES Act, les trois CSU examinées au cours de l’audit et l’UC San Diego ont utilisé un processus de demande où les étudiants pouvaient demander de l’aide pour les besoins liés à la pandémie, indique le rapport. Chaque campus a ensuite accordé des subventions automatiques à certains étudiants tout en permettant à d’autres de demander des subventions supplémentaires s’ils ne pouvaient pas payer toutes leurs dépenses liées à la pandémie.

Cependant, la vérification a révélé que le processus de demande de ces subventions manquait d’uniformité entre les campus.

Selon le rapport, CSU Chico et UC San Diego ont demandé aux étudiants d’indiquer les montants d’aide demandés dans des catégories prédéterminées (logement, technologie, etc.), tandis que CSU Long Beach et CSU Sonoma ont demandé aux étudiants de rédiger une description décrivant leurs difficultés financières et de donner les raisons. pour les dépenses. Les responsables de l’école ont ensuite examiné ces descriptions pour déterminer si ces dépenses étaient éligibles à une aide.

« Ces différences dans les processus de candidature sur les campus de la CSU signifient que les étudiants ont rencontré des exigences différentes et un processus d’approbation incohérent lorsqu’ils ont demandé des subventions HEERF », indique le rapport.

Le rapport note l’exemple de deux étudiants, l’un de la CSU Long Beach et l’autre de la CSU Sonoma, qui ont soumis des demandes d’aide similaires. Pourtant, parce que CSU Long Beach a interprété les exigences de la loi CARES différemment de CSU Sonoma et avait un processus d’examen différent, l’étudiant de Long Beach n’a pas reçu de subventions alors que l’étudiant de Sonoma l’a fait.

L’audit a également révélé que les campus présentaient des incohérences dans l’attribution automatique des bourses aux étudiants. Le rapport indique que l’UC San Diego a accordé des subventions automatiques en un seul montant, tandis que l’UC Riverside a accordé plusieurs niveaux de subventions en fonction de la contribution familiale attendue (EFC) de l’étudiant et de la situation familiale. En outre, CSU Long Beach a accordé une subvention automatique d’un certain montant aux étudiants de chaque niveau EFC. CSU Chico et Sonoma ont exclu les étudiants dont les familles avaient un EFC plus élevé.

Le rapport recommande une action des universités et de la législature

Le rapport recommande que la CSU Chico, la CSU Long Beach, l’UC Merced et l’UC San Diego examinent les dépenses engagées en raison de la pandémie et se soumettent au remboursement de la FEMA. Il est également recommandé que les écoles utilisent tous les fonds HEERF restants initialement dépensés ou prévus pour les subventions éligibles à la FEMA pour remplacer les revenus perdus ou attribuer des subventions aux étudiants.

Le rapport recommande également que le bureau du président de l’UC et le bureau du chancelier de la CSU demandent à chacun de leurs 33 campus combinés respectifs de soumettre un rapport résumant les dépenses liées à la pandémie encourues entre janvier 2020 et décembre 2021 afin de déterminer ce qui est éligible au remboursement de la FEMA.

Si l’UCOP et le chancelier de la CSU ne s’assurent pas que leurs campus respectifs soumettent les dépenses éligibles au remboursement de la FEMA, le rapport indique que la législature de l’État devrait alors « ordonner au bureau du chancelier de la CSU et à l’UCOP de le faire ou d’expliquer pourquoi la soumission de ces demandes n’était pas possible. «