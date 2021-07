Les universités de l’État de Washington dirigeront des instituts de recherche en IA financés par la National Science Foundation

L’Université de Washington et la Washington State University ajoutent des instituts de recherche en intelligence artificielle grâce à un financement de 40 millions de dollars de la National Science Foundation.

UW et WSU abriteront deux des 11 instituts nouvellement créés qui couvrent sept domaines différents de l’IA. Chaque institut recevra un financement de 20 millions de dollars sur cinq ans.

Le laboratoire de recherche de l’UW, l’IA Institute for Dynamic Systems, se concentrera sur l’IA fondamentale et la théorie de l’apprentissage automatique. Cela inclut l’apprentissage en temps réel dans des situations complexes et où les conditions sont difficiles à prévoir.

L’objectif de l’institut de l’UW est d’intégrer des modèles basés sur la physique à l’IA et à l’apprentissage automatique pour créer des solutions explicables dans les domaines de la science et de l’ingénierie. La recherche se concentre sur des scénarios qui sont une combinaison de nombreux types de physique dans des systèmes dynamiques, comme la turbulence ou la façon dont le corps se remet d’une blessure.

Steve Brunton, professeur agrégé de génie mécanique à l’UW, a déclaré que l’institut étudierait si l’apprentissage automatique peut être développé tout en ajoutant des lois physiques connues et inconnues. Brunton est directeur associé de l’institut.

J. Nathan Kutz en tant que directeur rejoint également l’institut de recherche, Krithika Manohar en tant que chercheur principal, ainsi que Maryam Fazel, Daniela Witten et David Beck.

UW est en partenariat avec d’autres institutions régionales dans cette recherche.

Le laboratoire de recherche de la WSU se concentrera sur l’IA dans l’agriculture pour traiter des problèmes de l’industrie tels que le travail, l’eau, la météo et le changement climatique. Il comprendra des agriculteurs, des travailleurs, des gestionnaires et des décideurs politiques, et offrira une formation et une éducation à l’IA pour aider à accroître les compétences technologiques de la main-d’œuvre agricole.