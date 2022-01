Les universités doivent offrir un enseignement en face à face, déclare le ministre de l’Éducation

100 universités ont déplacé leurs cours en ligne

Le secrétaire à l’Éducation a exhorté les universités à cesser d’annuler l’enseignement en face à face, car il est apparu que plus de 100 établissements avaient déplacé les cours en ligne.

Nadim Zahawi a également encouragé les étudiants à se plaindre auprès du chien de garde de l’université s’ils se sentent lésés par leur éducation.

« Je tiens à répéter que j’attends des universités qu’elles dispensent un enseignement en face à face », a déclaré Zahawi au Sunday Times. « Ils doivent le fournir et si les étudiants estiment qu’ils n’en ont pas pour leur argent, ils devraient en discuter avec le Bureau des étudiants. »

Un porte-parole d’Universities UK a déclaré à MailOnline: « Les universités d’Angleterre font tout leur possible pour donner la priorité à l’enseignement et à l’apprentissage en personne au début du trimestre, et continuent de travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires et les ministères concernés pour assurer la sécurité des étudiants et du personnel.

«Tous les établissements continuent de prendre des mesures pour gérer le virus, y compris la mise en œuvre des mesures du plan B telles que l’utilisation de couvre-visages, des tests asymptomatiques réguliers et la mise en place de plans d’épidémie pour se préparer à tout pic de cas – comme le soutien aux étudiants qui besoin de s’isoler.

23 des 24 universités du Russell Group proposent un « apprentissage mixte » pour le prochain trimestre.

La ministre des Universités, Michelle Donelan, a écrit dans The Tab que l’apprentissage en ligne ne devrait pas être utilisé par les universités comme une « mesure de réduction des coûts ».

