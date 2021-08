Les Urawa Reds ajoutent trois points après avoir battu Sanfrecce Hiroshima 1-0

25/08/2021 à 14h01 CEST

Le Rouges Urawa a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Sanfrecce Hiroshima, qui a battu 1-0 ce mercredi dans le Stade de Saitama 2002. Le Rouges Urawa Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Tokushima Vortis loin de chez soi (0-1) et l’autre devant Sagan tosu dans son fief (2-1). Du côté des visiteurs, le Sanfrecce Hiroshima a récolté une égalité à un contre le Kawasaki Frontale, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce marqueur, le set de Saitama est septième, tandis que le Sanfrecce Hiroshima il est onzième à la fin du match.

La première partie du duel a commencé d’une manière imbattable pour lui. Rouges Urawa, qui inaugurait le lumineux avec un peu de Junker à 15 min. Avec ce 1-0, la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 1-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Shibato, Koizumi, Kinoshita, Okubo et Ugajin remplacement Scholz, Hirano, Junker, Ito et Sekine, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Douglas vieira, Kashiwa, Ézequiel, Higashi et Dohi, qui est entré par Junior Santos, Asano, Naganuma, Shibasaki et Matsumoto.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Hirano par le Rouges Urawa déjà Naganuma par l’équipe d’Hiroshima.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant à la journée numéro 26, le Rouges Urawa classé septième, tandis que le Sanfrecce Hiroshima est onzième.

Le lendemain le Rouges Urawa jouera contre lui bellmar Shonan à la maison et le Sanfrecce Hiroshima jouera son match contre lui Oita Trinita à la maison.

Fiche techniqueRouges Urawa :Nishikawa, Scholz (Shibato, min.65), Makino, Iwanami, Ito (Okubo, min.80), Hirano (Koizumi, min.65), Sakai, Akimoto, Sekine (Ugajin, min.88), Esaka et Junker ( Kinoshita, au moins 80)Sanfrecce Hiroshima :Osako, Araki, Sasaki, Nogami, Rhayner, Matsumoto (Dohi, min.80), Naganuma (Ezequiel, min.70), Fujii, Shibasaki (Higashi, min.70), Asano (Kashiwa, min.54) et Junior Santos (Douglas Vieira, min.54)Stade:Stade de Saitama 2002Buts:Junker (1-0, min. 15)