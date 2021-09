Les Urawa Reds battent le FC Tokyo et obtiennent les trois points (1-2)

25/09/2021 à 10:00 CEST

Les Rouges Urawa a remporté le FC Tokyo 1-2 lors du match disputé ce samedi au Stade Ajinomoto. Les FC Tokyo est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné dans son fief par un score de 4-0 à Yokohama. Du côté de l’équipe visiteuse, le Rouges Urawa a remporté le Cerise d’Osaka dans son stade par 2-0 et auparavant, il l’a également fait à l’extérieur, contre le Yokohama par 0-2. Après le match, l’équipe de Tokyo est huitième à la fin du match, tandis que le Rouges Urawa est quatrième.

Le jeu a commencé face à face pour lui FC Tokyo, qui a créé le lumineux grâce à un peu de Tagawa quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 1, terminant ainsi la première mi-temps sur un score de 1-0.

La seconde mi-temps du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe de Saitama, qui a égalisé grâce à un but de Sakai quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la minute 48. L’équipe visiteuse a rejoint à nouveau, revenant avec un but de Esaka à la 66e minute, terminant le match avec un score final de 1-2.

Pendant le duel, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la FC Tokyo qui sont entrés dans le jeu étaient Higashi, Diego Oliveira, Adailton, Mita et Uvini remplacement Watanabe, Takahagi, Nagaï, Aoki et Tagawa, tandis que les changements dans le Rouges Urawa Ils étaient Junker, Nishi, Ito, Tanaka et Makino, qui est entré pour fournir Yuruki, Sakai, Hirano, Sekine et Koizumi.

L’arbitre a donné un carton jaune à FC Tokyo (Morishige), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec 54 points, l’équipe de Ricardo Rodriguez quatrième au classement, tandis que l’équipe dirigée par Kenta Hasegawa il a été placé en huitième position avec 45 points à la fin du match.

Lors du prochain match de la compétition, le FC Tokyo affrontera le Kawasaki Frontale et le Rouges Urawa jouera contre lui Vissel Kobé, les deux matchs se joueront à domicile.

Fiche techniqueFC Tokyo :Hatano, Oumari, Morishige, Nagatomo, Junya Suzuki, Abe, Aoki (Mita, min.65), Takahagi (Diego Oliveira, min.46), Tagawa (Uvini, min.85), Watanabe (Higashi, min.46) et Nagai (Adailton, min.60)Rouges Urawa :Nishikawa, Scholz, Iwanami, Akimoto, Sakai (Nishi, min.78), Shibato, Hirano (Ito, min.78), Koizumi (Makino, min.87), Yuruki (Junker, min.64), Sekine (Tanaka, min.87) et EsakaStade:Stade AjinomotoButs:Tagawa (1-0, min. 1), Sakai (1-1, min. 48) et Esaka (1-2, min. 66)