Les Urawa Reds de Ricardo Rodríguez remportent la Coupe de l’Empereur du Japon

19/12/2021 à 10:52 CET

Les Urawa Reds ont été proclamés champions de la Coupe de l’Empereur du Japon ce dimanche en battant Oita Trinita 2-1 lors d’une finale de crise cardiaque, ce qui fait que leur entraîneur, Ricardo Rodriguez, le premier entraîneur espagnol à remporter ce titre national japonais.

Rodriguez Il a réussi à ajouter un nouveau trophée au palmarès des Reds lors de sa première année à la tête de cette équipe, auquel il est arrivé en début d’année après avoir promu Tokushima Vortis dans la plus haute catégorie du football japonais en s’autoproclamant champion de J2. .

L’équipe de l’entraîneur d’Oviedo a clairement dominé le match dès le début, avec un football de possession qui a fait preuve d’une belle performance toute la saison, au cours de laquelle elle a terminé sixième du championnat japonais.

Le jeu offensif des Reds a été récompensé très tôt, à la 6e minute, après un jeu de l’aile droite de Sekine qui a terminé le réseau Esaka.

Le club de Oita (Sud-ouest du Japon), qui a été la révélation dans cette Coupe de l’Empereur, n’a pas réussi à secouer la domination des Reds après le but ni à déranger son rival en première mi-temps.

Les de Tomohiro Katanosaka Ils sont sortis en seconde période avec leurs lignes les plus avancées et à force de persévérance ils ont commencé à trouver des écarts face à un adversaire très bien planté sur la pelouse du stade olympique de Tokyo.

Kobayashi il était sur le point de contrôler un ballon qui l’aurait laissé seul devant le gardien des Reds après une passe de Shimoda après la 60e minute.

Une dizaine de minutes plus tard Esaka Il avait une chance très claire de marquer son deuxième but et d’étendre l’avance, mais après avoir dribble le gardien de but, il a réussi à dévier son tir au but in extremis.

Dans la dernière ligne droite de la réunion, au cours de laquelle Rodriguez présenté des anciens combattants Makino Oui Ugajin pour essayer de garder le contrôle du jeu, il y aurait encore du temps pour quelques occasions claires des deux équipes.

Alors que les Reds caressaient déjà la coupe, Trinita, qui avait tout mis en place, a réussi à égaliser d’une tête de Pereira. C’était la 90e minute et le match semblait voué à la prolongation.

Mais dans la troisième minute de temps additionnel, Shibato frapper une volée sur un rebond de coin, et Makino Il a dévié juste assez de tête pour échapper au gardien de but, célébrant le but comme la victoire qui signifierait finalement une fois que l’arbitre a sifflé la finale à la 98e minute.

Le club de Saitama (au nord de Tokyo) a ainsi été proclamé champion de la Coupe de l’Empereur du Japon pour la cinquième fois de son histoire, par la main d’un entraîneur qui a également été nommé meilleur entraîneur de la saison de J-League.

Rodriguez, 47 ans, qui a déjà dirigé Gérone, en plus de plusieurs clubs en Thaïlande, parvient également avec ce triomphe à classer les Reds pour la Ligue des champions asiatique.

Fiche technique:

deux – Les rouges d’Urawa: Nishikawa; Sakai, Iwanami, Scholz, Akimoto ; Sekine (Okubo, m.83), Ito, Shibato, Koizumi (Makino, m.83) ; Esaka et Junker (Ugajin, m.73).

un – Oita Trinita: Takagi; Misao, Trévisan, Koide (Nagasawa, m.79), Yuki Kobayashi (Nomura, m.72) ; Machida, Shimoda, Pereira, Seigo Kobayashi ; Isa (Matsumoto, m.79) et Watanabe.

Buts: 1-0 : min.6, Esaka. 1-1 : min.90, Pereira. 2-1 : 93 min, Makino.

Incidents: Match correspondant à la finale de la Coupe de l’Empereur 2021, disputé au stade olympique de Tokyo et devant quelque 65 000 spectateurs.