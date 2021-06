Les Urawa Reds ont battu Avispa Fukuoka 2-0 à domicile

La star de longue date du NCIS, Pauley Perrette, a perdu son père plus tôt cette année à cause de Covid-19. Les deux étaient extrêmement proches. Plus tôt ce mois-ci, elle a publié une vidéo honnête et touchante parlant de sa première fête des pères sans lui. Quelques jours plus tard, il a été reconnu […] More