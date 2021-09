Les Urawa Reds ont battu Cerezo Osaka 2-0 à domicile

18/09/2021 à 14h00 CEST

Les Rouges Urawa a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Cerise d’Osaka ce samedi dans le Stade de Saitama 2002. Les Rouges Urawa est venu à la rencontre avec le moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-2 à Yokohama. Pour sa part, Cerise d’Osaka perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Consadole Sapporo. Après le résultat obtenu, le set de Saitama est sixième, tandis que le Cerise d’Osaka il est douzième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Rouges Urawa, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Esaka à la 10e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

Après la mi-course du match, en seconde mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté sa distance grâce au but de Yuruki à la 59e minute, terminant le match avec le résultat 2-0.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Rouges Urawa qui sont entrés dans le jeu étaient Ito, Junker, Okubo et Tanaka remplacement Hirano, Sekine, Yuruki et Koizumi, tandis que les changements dans le Cerise d’Osaka Ils étaient Sakamoto, Okubo, Nakajima, Taggart et Harakawa, qui est entré pour remplacer Yamada, Nishikawa, Inui, Kato et Okuno.

L’arbitre a donné un carton jaune à Rouges Urawa (Akimoto), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant au jour numéro 29, le Rouges Urawa classé sixième, tandis que le Cerise d’Osaka est douzième.

Le lendemain le Rouges Urawa sera mesuré avec le FC Tokyo, tandis que l’équipe d’Osaka jouera son match contre le Bois de Kashima.

Fiche techniqueRouges Urawa :Nishikawa, Scholz, Iwanami, Akimoto, Sakai, Shibato, Hirano (Ito, min.64), Koizumi (Tanaka, min.77), Yuruki (Okubo, min.70), Sekine (Junker, min.70) et EsakaCerezo Osaka :Jin-Hyeon Kim, Seko, Nishio, Maruhashi, Matsuda, Fujita, Okuno (Harakawa, min.77), Inui (Nakajima, min.62), Yamada (Sakamoto, min.62), Kato (Taggart, min.62) et Nishikawa (Okubo, min.62)Stade:Stade de Saitama 2002Buts:Esaka (1-0, min. 10) et Yuruki (2-0, min. 59)