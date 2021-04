Les Urawa Reds ont battu Kashima Antlers 2-1 au Saitama Stadium 2002

04/03/2021 à 10:06 CEST

le Bois de Kashima n’a pas réussi à l’emporter sur Rouges Urawa, qui a gagné 2-1 lors du match qui s’est déroulé ce samedi à la Stade Saitama 2002. le Rouges Urawa face au match voulant dépasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Kawasaki Frontale par un score de 0-5. Pour sa part, Bois de Kashima il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Nagoya Grampus. Après le match, l’équipe de Saitama est onzième, tandis que le Bois de Kashima Il est seizième après la fin du match.

Bon début de rencontre pour l’équipe de Saitama, qui a inauguré le lumineux avec un objectif de Akimoto à la 37e minute. Bois de Kashima avec un objectif de Sekigawa à la limite de la fin, à 45. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

Après la mi-course du duel, dans la seconde mi-temps est venu le but pour lui Rouges Urawa, car il a su profiter du jeu et a réussi à franchir le filet de son rival avec un but à onze mètres de Makino à la 66e minute, concluant le match avec le score à 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Rouges Urawa a donné accès à Ito, Sugimoto, Koroki et Ugajin pour Takeda, Koizumi, Cabot et Sekine, Pendant ce temps, il Bois de Kashima a donné accès à Yuta matsumura, Juan Alano, Yu funabashi et Endo pour Shirasaki, Araki, Misao et Léo Silva.

L’arbitre a décidé d’avertir quatre joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Yamanaka et par le Bois de Kashima réprimandé Ueda, Tsunemoto et Endo.

Pour le moment, le Rouges Urawa est laissé avec huit points et le Bois de Kashima avec quatre points.

Le lendemain, l’équipe de Ricardo Rodriguez fera face à Shimizu S-Pulse, Pendant ce temps, il Bois de Kashima de Antônio Carlos Zago lui fera face Kashiwa Reysol.

Fiche techniqueRouges Urawa:Nishikawa, Makino, Iwanami, Yamanaka, Nishi, Koizumi (Sugimoto, min.74), Shibato, Takeda (Ito, min.68), Akimoto, Sekine (Ugajin, min.86) et Muto (Koroki, min.75)Bois de Kashima:Oki, Machida, Sekigawa, Nagato, Tsunemoto, Léo Silva (Endo, min.78), Misao (Yu Funabashi, min.78), Shirasaki (Yuta Matsumura, min.62), Araki (Juan Alano, min.77), Stum et UedaStade:Stade Saitama 2002Buts:Akimoto (1-0, min.37), Sekigawa (1-1, min.45) et Makino (2-1, min.66)