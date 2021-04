Les Urawa Reds prennent les trois points contre Shimizu S-Pulse (0-2)

07/04/2021 à 14:04 CEST

le Rouges Urawa a joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de mercredi dernier au Stade IAI Nihondaira. le Shimizu S-Pulse voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Tokushima Vortis par un score de 0-3. Concernant l’équipe visiteuse, le Rouges Urawa il est venu de battre 2-1 dans son fief à Bois de Kashima dans le dernier match joué. Grâce à ce résultat, l’équipe de Saitama est dixième, tandis que le Shimizu S-Pulse il est douzième à la fin du duel.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière excellente pour le Rouges Urawa, qui a créé le lumineux grâce à un objectif de Iwanami. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 0-1.

En seconde période, l’équipe de Saitama a marqué un but, mettant plus de terrain entre les deux avec un but de Sugimoto quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, terminant le match avec un score final de 0-2.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Shimizu S-Pulse ils entrèrent Aller à, Elsinho, Kawai, Suzuki et Nishizawa remplacer Disaro, Valdo, Takeuchi, Nakamura et Okui, Pendant ce temps, il Rouges Urawa a donné accès à Koroki, Sugimoto, Ugajin, Ito et Yuruki pour Cabot, Takeda, Sekine, Nishi et Koizumi.

Dans le match, l’arbitre a averti avec un carton jaune uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Elsinho.

Avec ce résultat, le Shimizu S-Pulse est laissé avec huit points et le Rouges Urawa il monte à 11 points.

L’équipe qui a disputé le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Vissel Kobe, Pendant ce temps, il Rouges Urawa jouera contre lui Tokushima Vortis.

Fiche techniqueShimizu S-Pulse:Gonda, Suzuki, Valdo (Elsinho, min.54), Okui (Nishizawa, min.83), Hara, Miyamoto, Takeuchi (Kawai, min.62), Nakamura (Suzuki, min.62), Nakayama, Thiago Santana et Disaro (Aller à, min.54)Rouges Urawa:Nishikawa, Makino, Iwanami, Yamanaka, Nishi (Ito, min.85), Shibato, Akimoto, Sekine (Ugajin, min.76), Koizumi (Yuruki, min.85), Muto (Koroki, min.68) et Takeda ( Sugimoto, min.76)Stade:Stade IAI NihondairaButs:Iwanami (0-1, min.41) et Sugimoto (0-2, min.90)