Les Urawa Reds profitent de la seconde mi-temps pour battre Tokushima Vortis (0-1)

21/08/2021 à 14h00 CEST

Le Rouges Urawa a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-1 contre lui Tokushima ce samedi dans le Stade de la sueur de Pocari. Le Tokushima Vortis Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre Bois de Kashima. Du côté des visiteurs, le Rouges Urawa Il venait de battre 2-1 dans son stade à Sagan tosu lors du dernier match disputé. Grâce à ce résultat, l’équipe de Saitama est sixième, tandis que la Tokushima Il est seizième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période, l’équipe de Saitama a marqué un but, qui a débuté sa lumière avec un but de Sekine à la 62e minute. Finalement, le duel s’est terminé par un 0-1 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Watai, Nishino, Fujita, Ishii et Konishi remplacement Kakita, Sugimori, Diégo, Shota Fukuoka et Fujita, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Esaka, Makino, Ito, Okubo et Ugajin, qui est entré par Tanaka, Scholz, Hirano, Yuruki et Sekine.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Caca et Fujita) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, spécifiquement Akimoto.

Avec cette victoire à l’extérieur, l’équipe de Ricardo Rodriguez classé sixième avec 41 points, tandis que l’équipe dirigée par Dani Poyatos il s’est placé à la seizième place avec 23 points à la fin du match.

Au prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront dans leur fief. Le Tokushima Vortis affrontera le Kashiwa reysol Pendant ce temps, il Rouges Urawa le fera contre lui Sanfrecce Hiroshima.

Fiche techniqueTokushima Vortis :Kamifukumoto, Shota Fukuoka (Ishii, min.77), Cacá, Diego (Fujita, min.77), Kishimoto, Iwao, Fujita (Konishi, min.79), Miyashiro, Nishiya, Sugimori (Nishino, min.69) et Kakita (Wataï, min.69)Rouges Urawa :Nishikawa, Scholz (Makino, min.66), Iwanami, Akimoto, Sakai, Shibato, Hirano (Ito, min.66), Sekine (Ugajin, min.87), Yuruki (Okubo, min.72), Tanaka (Esaka, min.46) et JunkerStade:Stade de la sueur de PocariButs:Sekine (0-1, min. 62)