Les Urawa Reds s’imposent 2-0 dans leur stade contre Vegalta Sendai

05/09/2021 à 11:00 CEST

le Rouges Urawa a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Vegalta Sendai ce dimanche dans le Stade Saitama 2002. le Rouges Urawa Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Guêpe de Fukuoka par un score de 2-0. Pour sa part, Vegalta Sendai a remporté dans leur stade 1-0 leur dernier match de la compétition contre le Kashiwa Reysol. Avec ce score, l’équipe de Saitama est huitième à la fin du match, tandis que Vegalta Sendai est dix-huitième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but pour Rouges Urawa, qui a lancé son tableau de bord avec un peu de Junker à la 59e minute. L’équipe locale a de nouveau ajouté, ce qui a augmenté les différences établissant le 2-0 avec un but de Abe à la minute 75. Enfin, le match s’est terminé par un 2-0 dans la lumière.

Pendant le duel, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Rouges Urawa qui sont entrés dans le jeu étaient Koroki, Yuruki, Sugimoto, Kaneko Oui Tanaka remplacer Junker, Cabot, Koizumi, Abe Oui Sekine, tandis que les changements dans le Vegalta Sendai Ils étaient Akasaki, Martinus, Nakahara, Takumi mase Oui Foguinho, qui est entré pour fournir Sekiguchi, Kato, Matsushita, Ryoma Kida et Ishihara.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Yoshino.

Après avoir surmonté le match, le Rouges Urawa a été placé avec 20 points à la huitième position du tableau de classement à la fin du duel, tandis que le Vegalta Sendai il s’est classé dix-huitième avec six points.

Le lendemain, le Rouges Urawa sera mesuré avec le Crevette Osaka, tandis que l’équipe sendaiés jouera son match contre le Guêpe de Fukuoka.

Fiche techniqueRouges Urawa:Suzuki, Makino, Iwanami, Akimoto, Nishi, Koizumi (Sugimoto, min.78), Ito, Abe (Kaneko, min.83), Junker (Koroki, min.64), Sekine (Tanaka, min.84) et Muto ( Yuruki, au minimum 78)Vegalta Sendai:Slowik, Hiraoka, Yoshino, Ishihara (Foguinho, min.87), Hachisuka, Ryoma Kida (Takumi Mase, min.78), Matsushita (Nakahara, min.77), Uehara, Sekiguchi (Akasaki, min.64), Kato ( Martinus, min 64) et NishimuraStade:Stade Saitama 2002Buts:Junker (1-0, min.59) et Abe (2-0, min.75)